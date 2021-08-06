美气象机构：7月是全球有记录以来最热月份

（德国之声中文网）“7月通常是世界上一年中最热的月份，但2021年7月又突破了此前的纪录，成为有记录以来最热的7月和月份”，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）局长斯宾拉德（Rick Spinrad）周五（8月13日）如是指出。他在一份声明中援引美国国家环境信息中心（NCEI）的数据强调：“这一新纪录加剧了气候变化给全球带来的破坏性担忧。”

美国国家海洋和大气管理局还介绍，陆地和海洋表面温度平均比20世纪的平均温度60.4华氏度高出1.67华氏度（0.93摄氏度），今年7月的全球气温由此创下了过去142年有纪录以来的新纪录。该月比2016年7月创造的前一个记录高0.02华氏度(约摄氏0.01度)。而2019年和2020年的平均温度也与2016年保持在同一水平。

极端天气将加剧

然而,根据欧盟气候机构哥白尼气候变化服务(C3S)发布的数据，今年7月是全球有记录以来第三热的七月。美国环保团体“突破组织”（Breakthrough Institute）的气候科学家郝斯法勒（Zeke Hausfather）解释说，各机构在数据上有微小的差异并不罕见。他向法新社介绍：“与其他全球温度记录相比，美国国家海洋和大气管理局的记录在北极地区的覆盖范围相对有限，其他记录往往显示2021年7月是有记录以来第二（根据NASA的数据）或第三（根据C3S的数据）热的月份。

但是，他补充道：“不论今年7月在排行榜上的确切位置如何，今年夏天，世界正在经历的炎热都凸显了人类排放温室气体造成的气候变化的影响。” 郝斯法勒接着指出：“我们在世界各地看到的极端天气——创纪录的高温和极端降雨以及干旱野火——都是预期已久的，都是地球升温带来的众所周知的影响”，“除非世界实现温室气体净零排放，否则这种极端天气只会进一步加剧。”

足以致命的极端天气撼动世界 希腊罗德岛等地森林大火肆虐 7月底以来，希腊一直维持着40℃的高温天气。位于爱琴海（Aegean Sea）上的罗德岛（Rhodes）也发生严重的森林大火，半数地区停电。许多居民和一处军营被迫疏散。

足以致命的极端天气撼动世界 土耳其遭遇数十年来最严重的森林大火 7月底以来，强度空前的森林大火也席卷了土耳其安塔利亚和穆拉的旅游区，大面积森林和农田化为灰烬，成千上万游客被迫乘船从酒店撤离。已有多人在火灾中丧生。大火暴露了土耳其严重缺少灭火直升机等问题，安卡拉政府的救灾不力招致民众强烈批评。多国已伸出援手。

足以致命的极端天气撼动世界 意大利山火频发 7月底、8月初，酷暑高温和严重干旱导致意大利的西西里岛、撒丁岛和濒临亚得里亚海的阿普利亚等地发生严重森林火灾，许多居民不得不疏散。

足以致命的极端天气撼动世界 欧洲的山洪爆发 在两天内达到等同于两个月的降雨量，由此引发的洪水在西欧造成了毁灭性的破坏结果，在德国和比利时至少有209人在洪灾中死亡。狭窄的山谷溪流在数小时内上升为汹涌的洪水，使已经存在几个世纪历史的老城荡然无存。重建被毁的房屋、商铺和基础设施，预计将花费数十亿欧元。

足以致命的极端天气撼动世界 中国、印度异常多雨 创纪录的洪水也袭击了印度和中国的部分地区，淹没了水坝和排水系统。中国城市郑州的地铁系统也受到洪水袭击，即使在雨季，这些地区今年的降雨量也显得比往年更多。科学家们预测，气候变化将导致更频繁、更强烈的降雨。

足以致命的极端天气撼动世界 台风侵袭 台风”烟花”在上海附近登陆，数百个从上海出发或飞往上海的航班被取消，上海各区也提前疏散居民。邻近上海的浙江宁波、杭州多出出现淹水、海水倒灌灾情。

足以致命的极端天气撼动世界 伦敦市区淹水 上周末的大雨造成英国伦敦市区淹水，当局封闭数十条道路以及一些地铁站。位于英国南部地区的南萨福克郡和怀特岛部分地区，降雨达到100毫米左右，等同在一天内降下一个月的雨量。气象学家表示，最近的热浪使地球表面更多水份被蒸發，大气所凝结的水气后，强降雨的机率也提高了。

足以致命的极端天气撼动世界 美国、加拿大的高温破记录 强烈的高温也变得越来越普遍，正如6月底在美国华盛顿州、俄勒冈州以及加拿大卑诗省的情况。在”热穹”下的炙热温度，即被高压锋线困住数日的热空气，造成数百人因高温而死亡。卑诗省莱顿村的最高气温达到49.6摄氏度（121华氏度），该村在隔天就被高温引发的大火烧毁。

足以致命的极端天气撼动世界 野火引发雷暴 热浪过后，干燥的条件正在助长该地区的野火，俄勒冈州此次的大火在短短两周内烧毁了相当于洛杉矶的面积（约1300平方公里）。火势之大影响了天气系统，大火产生的烟雾也被风吹到到远在美国东岸的纽约。最近的一项研究显示，如果没有人类造成的气候变化，这种天气状况是 "几乎不可能的"。

足以致命的极端天气撼动世界 亚马逊雨林接近 "临界点”？ 在南半球，巴西中部正在遭受百年来最严重的干旱，增加了亚马逊雨林发生火灾和森林遭到进一步破坏的风险。研究人员最近在报告中提到，亚马逊河东南部的一大片地区已经从吸收二氧化碳转为排放这些会促使地球暖化的气体，使雨林更加逼近“临界点”。

足以致命的极端天气撼动世界 处于饥饿的边缘 经过多年无情的干旱，马达加斯加有超过114万人经历粮食不足的问题，一些居民不得不生吃仙人掌、树叶和蝗虫。在没有自然灾害、作物歉收或政治冲突的情况下，马达加斯加目前的严峻形势被认为是现代历史上，第一次完全由气候变化引起的饥荒。

足以致命的极端天气撼动世界 逃离天灾的人越来越多 逃离冲突和自然灾害的人数在2020年创下了10年来的新高，有5500万人在自己的国家内重新寻找住所。除此之外，还有约2600万人跨越国界逃亡。难民观察机构在5月发布的一份联合报告显示：四分之三的境内流离失所者是极端天气的受害者，这个数字很有可能会继续增长。



“令人警醒”

上周，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布的一份科学报告引起哗然。该报告预计2030年左右地球表面均温就将比工业革命前水平高出约1.5摄氏度，这比该委员会于3年前预测的时间（2040年升温摄氏1.5度）提前了整整10年。

美国国家海洋和大气管理局局长斯宾拉德指出：“全球各地的科学家对气候变化的方式进行了最新的评估”，“IPCC的这份报告是令人警醒的，它发现人类的影响正在明显地导致气候变化，它还证实这一影响广泛，而且正在迅速加剧。”

迄今为止，人类让地球的温度升高了仅仅约1.1摄氏度，今年夏天，一连串与气候变化有关的致命天气灾害就已经席卷全球：从加拿大导致路面沥青熔化的热浪，到中国和德国的暴雨洪灾，再到在希腊和加利福尼亚肆虐的的野火。

美国国家海洋和大气管理局还称，今年7月的北半球，地表温度史无前例地高出平均水平1.54摄氏度，超过了2012年创下的纪录。从区域来看，亚洲打破2010年的纪录，经历了该地区有史以来最热的7月。欧洲则经历了有史以来第二热的7月，仅次于2018年。

(来源：法新社）



© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究