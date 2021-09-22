 美气候特使克里将再访中国 盼中国境内碳排减量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2021

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时政风云

美气候特使克里将再访中国 盼中国境内碳排减量

习近平日前在联合国大会上宣布停止在海外新建燃煤电厂一事，为国际气候合作注入一剂强心针。美国气候特使克里似乎想趁胜追击，再度访问中国。中美气候合作会有新进展吗？

Klimakonferenz | Joe Biden

拜登与克里正积极与世界各国协商，希望在11月的联合国气候变迁会议前让国际社会愿意在气候议题上作出具体承诺。

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美国总统拜登与中国国家主席习近平21日分别在联合国大会发表演说，拜登重申美国不会寻求一个「新冷战」的局势，而习近平则是承诺不再新建境外煤电项目。

距离联合国气候峰会只剩六周，联合国秘书长古特雷斯及英国首相约翰逊，敦促发达国家兑现他们对每年1000亿美元气候基金的承诺，否则气候峰会将面临失败，如今拜登将宣布「好消息」指的是什么？

中美有可能放下政治歧见在全球气候议题上合作吗？美国气候特使克里近日出访天津，中国外长王毅强调两国在气候议题的合作不可能脱离中美关系大环境，不过克里认为，气候无关意识形态，不是地缘战略的武器。

（德国之声中文网）美国气候特使克里（John Kerry）周三（22日）表示，他计划未来几周内访问中国。此前，中国国家主席习近平在联合国大会上表示，为了应对全球气候变化，北京将不再于国外建造新的燃煤电厂。

目前正在协助美国总统拜登领导气候变迁议程的前美国国务卿克里在MSNBC的节目上说：「我将在未来几周内再次访问中国。」但没有透露确切地点与时间。

他补充说，他相信拜登和习近平也会在某个时候见面，但时机点目前还不明确。

克里在节目上重申了他对习近平关于燃煤电厂的决策的支持。他说，这代表中国在应对气候变化方面 「非常认真」，并使中国在气候议题上成为「一个积极的参与者」。

下一步：推动中国国内碳排减量

不过，儘管美国对中国停止资助海外煤炭项目的承诺表示欢迎，他们仍希望这个世界上最大的碳排放国能为气候变化做更多努力，因为他们仍旧在中国国内持续投资煤电。克里在9月初访问中国时已提出这个问题。

路透社报导，一名匿名美国官员表示，「我们期待中国能推出更多额外措施，好在这个关键性的十年中，进一步减少他们国家的排放量。」

这名官员表示，中国的进一步行动将「有助于将世界更稳健地导向一个路线，使温度不至于上升超过1.5摄氏度。」

联合国科学家说，气温比工业化前水平上升1.5摄氏度（2.7华氏度）是一个门槛。在这个门槛内，地球可以避免严重的气候变化，包括越来越险峻的天气、干旱和洪水。

对拜登来说，环境与气候变迁问题是重要的国家议程，他于21日在联合国大会的演讲中承诺，美国将增加一倍的援助，提供给受气候变化影响最严重的国家。而在联合国气候变迁会议（COP26）在11月于英国格拉斯哥举办之前，克里仍需持续与各国搓商，确保国际社会能在会议上做出具体的气候承诺。

（法新社、路透社）

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