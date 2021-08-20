美民调：过半数美国人支持派军防台 逾六成视中国为威胁

(德国之声中文网) 美国智库芝加哥全球事务委员会 (Chicago Council on Global Affairs) 26日发布一项新的民调，显示如果中国武力犯台的话，有52%的受访民众赞成美国派军协助台湾防御，这个数字创下该智库自1982年起针对同个问题做民调以来，有史以来最高的数字。

此外，这份民调也显示，有将近七成 (69%) 的美国受访者支持美国政府承认台湾为独立国家，也有65%的受访者支持台湾被纳入国际组织。另一方面，有57%的受访者支持美国与台湾签署自由贸易协定，53%的受访者支持美国与台湾签约结盟。

美国哈佛大学费正清中国研究中心博士後研究员南乐 (Lev Nachman) 告诉德国之声，这份民调的结果显示， 似乎有更多美国人同情台湾的处境，并了解台湾并非中华人民共和国。不过他也透露：「越来越多美国人同情台湾的处境不代表他们真的清楚了解台美关系与台湾政治相关的主题。」

德国马歇尔基金会的亚洲项目主任葛来仪 (Bonnie Glaser) 也在推特上表示，民调结果显示，美国人对於台湾或是美国对台政策的了解仍然非常有限。她在推文中点出，虽然有超过半数美国人赞成美国在中国武力犯台时派军协助防御，但受访者对於是否支持美国贩卖武器给台湾，立场并没有这麽明显。民调显示，有50%的受访者认为美国应该贩卖武器给台湾，但也有47%的受访者认为美国不该贩卖武器给台湾。

美国哈佛大学费正清中国研究中心博士後研究员南乐 (Lev Nachman) 告诉德国之声，这份民调的结果显示， 似乎有更多美国人同情台湾的处境，并了解台湾并非中华人民共和国。

哈佛大学的南乐表示，当把这个数据拿去与支持美国承认台湾为独立国家的数据做对比时，不仅在数据上出现一种矛盾，也显示美国人并没有真正理解如果美国政府真的承认台湾为独立国家时，可能会带来什麽样的後果。

他告诉德国之声：「如果美国政府把台湾称为一个独立国家，便会导致与中国之间的冲突，所以这项民调中的支持美国承认台湾为独立国家的数据与不支持美国卖武器给台湾的数据并不一致。」

超过六成视中国为竞争对手

除了有六成的受访者将台湾视为盟国或必要的夥伴外，芝加哥全球事务委员会的这份民调也显示，有61%的受访者将中国视为美国的竞争对手。此外，受访者对台湾的好感度也高於对中国的好感度。

芝加哥全球事务委员会民调的作者在报告中分析，由於美国的对台政策都是在美中关系的框架下建立的，数据分析结果显示，促使受访者支持美国政府增加对台承诺的部分因素，可能与他们对中国的看法有关。

作者写道：「2021年芝加哥委员会的调查发现，将限制中国的影响力视为非常重要的外交政策目标的美国人，比其他国家的人更有可能支持美国对台湾的承诺。他们也更有可能支持在中国入侵的情况下，派遣美国军队保卫台湾。」

南乐指出，从多数受访者将台湾视为美国的重要夥伴显示，美国人对台湾和中国之间的差异比以往想象中的更敏锐，中国也被更多美国人视为一个对美国不利的国家，台湾则被视为对台湾有利的国家。

不过民调作者也点出，这些人在其他对台政策上，并不一定会采取同样支持的态度。他们还指出，虽然有相当一部分美国人似乎不熟悉台湾，但大多数美国人似乎都准备在美国政府改变其现有的对台政策时，准备承认台湾为独立国家。

这项民调是今年7月7日到7月26日在美国的50州与华府对2086名18岁或以上的成年人进行抽样调查。抽样误差幅度为 +/- 2.33 个百分点。

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