美死亡病例破12万 东亚爆第二波疫情

（德国之声中文网）美洲是全球新冠疫情中心，超过三分之二的新增死亡病例都发生在美洲：美国累计有12万人病亡、巴西有超过5万人、墨西哥约有2.2万人。世界卫生组织周一（22日）宣布，中南美洲、尤其是巴西的疫情出现「令人担忧的成长」。

世卫紧急计划执行主任莱恩（Mike Ryan）表示，确诊数字迅速扩大是因为「疫情在几个人口庞大的国家都同时扩大的缘故」。

世卫秘书长谭德塞指疫情正在巴西、印度、伊拉克以及美国一些州扩大，他警告勿把疫情政治化，「我们现在面对最大的威胁就是病毒本身，现在我们缺乏全球团结合作以及全球性的领导者...我们无法以分裂的世界对抗这个疫情」，但他未有直接提及特朗普或美国撤出世卫的问题。

美国在新冠确诊病例排行榜名列第一，有231万例，约是第二名巴西110万例的两倍。美国总统特朗普坚称确诊病例数如此高是因为扩大了检测规模，此说法遭谭德塞反驳：「有一部份的新增病例可以被归类为与扩大检测有关...像是印度就很肯定有扩大检测。但是我们不相信这完全是扩大检测造成的现象。」

美国总统特朗普在疫情当中仍不断强调防疫成效

特朗普：死亡病例恐增至15万

目前美国许多大城市都已经逐渐重启经济活动，其中疫情重镇纽约周一（22日）开放非关键企业恢复营业。但与此同时，美国各地仍然持续爆发疫情，佛罗里达州在一天内新增近3000宗确诊病例，让整个州的确诊病例突破10万人，而南部和西部近20个州也再度爆发疫情。

特朗普周一（22日）称美国政府的防疫措施拯救了200到400万人的性命，但他同时警告美国的新冠死亡病例未来可能会扩大到15万宗。

南韩承认首都爆第二波

亚洲方面，第二波爆发蠢蠢欲动。中国首都北京新发地市场爆发群聚感染后，一度清零的确诊病例数字又开始每天小幅增加，国家卫健委公布周一（22日）新增13例本土病例，均在北京，分别为丰台区6宗丶海淀区3宗丶大兴区3宗丶西城区1宗，致使6月11日以来全市累计确诊数字达249例。

韩国疫情也死灰复燃，官方周一（22日）公布过去一日新增17宗确诊病例，其中11宗属社区感染，主要集中在首都圈地区，使累计确诊数升至12,438人。《韩联社》报导，南韩中央防疫对策本部本部长郑银敬在记者会上坦言：「虽然还没出现爆炸性『大流行』冲破医疗体系临界点，但首都圈已进入社区传播的『第二波』流行阶段。」

当局强调，第二波流行已开始向外扩散，入夏后疫情未见缓和，进入秋冬後流行规模会更大，呼吁国民提高防范，准备长期抗疫。

张慈/李澄欣（综合报导）