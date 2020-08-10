美正式化与台湾合作 中军机越过海峡中线

（德国之声中文网）美国卫生部长阿扎（Alex Azar）访台，周一（10日）与蔡英文会面后，下午与台湾卫生福利部部长陈时中出席合作备忘录签署仪式。阿扎表示，这将过去20年来台美公卫合作关系正式化，又指台湾一直是公共卫生领域上的可靠伙伴，批评中国与世卫拒绝台湾参与国际公卫事务，是世界的损失。

这是美台首次签署卫生合作备忘录，由美国在台协会部长酈英傑、台美会（TCUSA）主委杨珍妮签署文件，阿扎与台湾卫生福利部部长陈时中一同见证。陈时中透露，备忘录内容囊括全球卫生安全、传染病防治、慢性病防治、数位健康、防止药物滥用等多方面合作，双方会办理合作计画，让人员交流互访，建立研讨会机制与联络窗口。

阿扎随后在记者会上进一步表示，台湾与美国共享开放、透明的价值；他在特朗普总统的指示之下，与国务卿蓬佩奥每年都呼吁恢復台湾世界卫生观察员的地位，但持续遭到中共以及世卫反对。他说: 「这也是我们特朗普政府在世卫组织裡面感到挫折的一点，另外一点也是世卫组织没有进行改革。」

他忆述，2018年5月世卫处理刚果爆發的前三个伊波拉疫情时，他曾与陈时中在大会场边碰面，「当时总干事谭德塞呼吁世界各国进行捐助，虽然台湾已经被剥夺观察员身分，台湾仍然慷慨提供愿意捐助100万美元给世卫，协助刚果对抗伊波拉疫情。但是在北京的指示之下，世卫拒绝了台湾的这笔捐款」。他说，当时美国响应并慷慨捐助，而中国没有进行任何捐赠。

阿扎预计还会在11日拜访外交部长吴钊燮，也将向公卫研究生及美国疾病管制与预防中心培训计划的学友发表大型演讲。





蔡英文欢迎贵宾

台湾总统蔡英文周一（10日）稍早时已与阿扎一行人会面，她提到台美在共同研发和生产疫苗以及药品上都能够有显著进展，并表示「政治因素不应凌驾健康人权之上」，说「WHA排除台湾的参与，是违背医卫普世人权原则」。

阿扎强调此行代表美国总统特朗普对台湾强力的友谊和支持，并期待与台湾在防疫上有所交流。不久前，他也在推特上发文表示支持台湾的公卫领导地位，他说:「很荣幸能够在此转达我们对台湾及其作为全球卫生领导者的支持。」

他也贴出美国访团戴着口罩下飞机的照片，并表示他们新冠病毒检测结果为阴性。

台美关系触动北京神经

阿扎是1979年美台断交之后访台的最高级别官员，中国并不乐见美台拉近关系。阿扎与蔡英文会面的几乎同一时间，中共空军所属歼11、歼10型机陆续短暂越过海峡中线。

台湾国防部表示，中共军方于上午9时许有军机「陆续短暂越过海峡中线」，台湾除了以地面防空飞弹全程监控外，并以第一时间广播告警，运用空中侦巡兵力强势驱离。

中国外交部发言人赵立坚在周一（8月10日）的例行记者会上表示，中方一贯坚决反对美台官方往来，已就有关情况向美方提出严正交涉。他说，“台湾问题是中美关系中最重要、最敏感问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。美方所作所为严重违背其在台湾问题上所作的承诺。” 他呼吁美国停止提升美台实质关系，“以免对中美重要领域合作和台海和平稳定造成严重伤害”。

美国虽然是台湾的主要武器供应国，但是大对数时间对于与台湾维系官方联络方面都持谨慎态度。美国前任在台协会台北办事处处长包道格 （Douglas Paal）表示，特朗普政府仍然注意（不越过）中国的红线，因此并没有任何负责处理国家安全问题的美国官员访台。

包道格在接受法新社采访时说：「事实上，他们（特朗普政府）没有选择派遣国安顾问或者其他什么人访台，目的就是试图尽可能近地接近中国的红线，但是又不想越过它。」

法新社报道称，特朗普在民调中的支持率仍落后于民主党总统候选人拜登。这使得特朗普试图将新冠疫情归咎给中国的处置不当，来转移注意力。

张慈/邹宗翰/洪沙/李澄欣(综合报导)

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