 美歐合作抗中？官媒：改變產業鍊佈局「一廂情願」 | 经济纵横 | DW | 16.05.2022

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经济纵横

美歐合作抗中？官媒：改變產業鍊佈局「一廂情願」

美國及歐盟欲擺脫對中國的經濟依賴。美國－歐盟貿易和技術委員會（TTC）週一將（5月16日）召開會議，據悉將聚焦高科技與強迫勞動等四大重點。歐盟會跟進美國、一致同調抗中嗎？

Symbolbild I Handel zwischen USA und der EU

美歐預料可能在高科技產業合作達成共識。

（德國之聲中文網）美國－歐盟貿易和技術委員會（TTC）於5月15至16日在巴黎舉行會議。根據多家媒體會前披露的聯合聲明草案內容與有關消息，美國及歐盟為了制衡中俄威權國家並擺脫對其的經濟依賴，欲深化四大方面合作，包含：消除強迫勞動，提高稀土、太陽能及芯片產業的供應鏈多樣化與透明度。

美國－歐盟貿易和技術委員會是美國及歐盟解決雙邊貿易和科技政策分歧的平台。根據路透社報導，美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪，歐盟委員會執行副主席韋斯塔格（Margrethe Vestager）和東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），以及歐盟內部市場與服務專員布雷東（Thierry Breton）都將出席。

此次巴黎會議為第二次會議，聯合聲明預計於16日會議結束後發布。去年秋天，該委員會於美國匹茲堡舉行第一次會議，當時雙邊承諾深化跨大西洋合作，加強芯片供應鏈，以遏制中國的非市場貿易行為，並採取更加統一的方式監管大型全球科技公司。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，該委員會被認為扮演了重要角色，用以推進七國集團及其他盟國制裁俄羅斯。

強迫勞動問題

《南華早報》報導，根據取得的聲明草案內容，美歐會議欲建立歐盟、美國和民間社會之間的貿易和勞工三方對話，旨在「消除強迫勞動」。會議前夕，負責歐盟貿易的歐委會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）也向記者表示，盟國將討論什麼是解決強迫勞動問題的最好方法。

該報導指出，儘管聲明內容並未指名道姓，但明顯劍指中國。中國常被指控在新疆實施強迫勞動。美國在去年12月已經通過法案禁止進口新疆強迫勞動商品，歐盟預計今年9月將提案禁止強迫勞動商品的貿易。

中國向來否認任何有關強迫勞動的指控。針對人權問題，中國駐德國使館週六（5月14日）在回應七國集團（G7）聲明時再稱：「中國人權狀況正處於歷史最好時期，中國根本不存在所謂『強迫勞動』。」

中國駐德國使館還表示，中方「與聯合國人權高專保持暢通交流」，「絕不接受『教師爺』作派和『雙重標準』做法，並強烈要求那些對中國和世界犯有血腥歷史罪行、劣跡斑斑且至今存有不良人權記錄的國家停止對中國和他國指手畫腳。」

China Urumqi Uiguren am Islamischen Institut Xinjiang

中國長期受國際指控在新疆進行強迫勞動。

稀土、太陽能、芯片：降低對中依賴

除了強迫勞動的議題，會議也將聚焦欲深化雙邊在稀土及太陽能產業的合作，使供應鏈更多樣化、透明化，以擺脫對中國的依賴。一名不具名的歐盟高級官員問道，「90%的太陽能電池板來自中國。這是正確的做法、還是正確的依賴關係？我們能做些什麼呢？」稀土方面，聲明除了提到中國之外，也多次提及俄羅斯的市場主導地位。

針對半導體芯片短缺問題，美歐則欲建立網絡監測機制，及早發現短缺問題，並推動建設新的芯片工廠、放寬國家援助的規則。

此外，根據草案內容，美歐會議也誓言要在科技技術方面超越威權主義者，因為這些技術「被用來實施侵犯和踐踏人權、進行壓制和破壞其他國家的安全。」該委員會希望為人工智能、6G等先進技術制定規則，以免被用作「鎮壓工具」和「任意或監視、脅迫和網絡威脅」。

負責競爭和數位問題的歐委會副主席韋斯塔格承認，儘管並非直接針對中國，但會議的潛台詞已十分明確。

針對有關內容與報導，中國官媒《環球時報》16日引述一名中國專家的說法報導，稱美歐想改變產業鍊佈局「不是開一次會就能改變的。」

Brüssel | Thierry Breton, Pressekonferenz zum Europäischen Halbleitergeetz (Chips Act)

今年2月，歐盟內部市場與服務專員布雷東（Thierry Breton）稱要振興歐洲的半導體產業。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建向《環球時報》表示，該委員會建立背景就有較強烈的中國因素。第一次會議主要是搭框架、確認共識，第二次會議可能會涉及一些具體動作。比如，歐洲尤其擔心在半導體和芯片領域嚴重依賴外部市場，在美國引導下，其合作針對中國的一面就會比較突出。

但崔洪建認為，中國和歐美有市場自發形成的產業鏈、技術開發合作，歐美如果以所謂經濟安全、技術安全為由進行干預，「這兩個邏輯是有矛盾的」。他還說，「他們想改變產業鏈布局，到目前為止還是一廂情願，並不是開一次會就能改變的。」

崔洪建稱，在太陽能和半導體等領域中國有產能優勢，歐美現在也只是往減少對中國依賴的方向走，但也不得不照顧到市場情況，「違背經濟和市場規律行事未必會有好的結果」。

歐盟與美國同調？

《南華早報》指出，早在會議之前，歐盟官員便一直不厭其煩地強調，該理事會不是特別聚焦中國的-——即使美國對此看法不同。

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報導引述一名匿名的歐盟高級官員的說法稱：「很明顯，在美國有一個抗衡中國的兩黨議程。因此，我認為對他們來說，這是一個沒有問題的事情。我不認為我們在歐盟有同樣的做法。」該名官員補充，他認為「美國的合作夥伴明白，我們沒有興趣單獨挑出世界上的任何一個地方，這對任何人都沒有幫助」。

新美國安全中心跨大西洋關係分析師尼采（Carisa Nietsche）表示，歐盟將繼續「圍繞」措辭「起舞」，但對中國表達的暗示是明確的。

她說：「在很大程度上，美國並沒有在中國議題上對對歐洲加大施壓。北京其實已經為他們完成了這項工作」。她指的是今年4月1日的歐中虛擬峰會上，布魯塞爾敦促北京不向俄提供武器，也不會幫助莫斯科規避制裁。

她說：「歐盟很可能會用不明確提及中國的行為者不可知論者的語言，來掩蓋對抗北京的措施。」

（南華早報、路透社、環球時報）

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