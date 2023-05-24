美欲限縮中國晶片發展 出口管制有用嗎？

（德國之聲中文網）日本5月23日宣布，限制23種半導體製造設備的出口管制令將於7月生效。這是繼美國和荷蘭對中國採取類似的限制後，中國半導體產業再次面臨來自美國及其盟友的壓力。

去年10月，美國政府出台了一系列針對先進半導體晶片的出口管制措施。此後，華盛頓便持續遊說荷蘭和日本跟進，以限制中國半導體產業的發展。

中國半導體業或難以自立

中國商務部發言人在一份聲明中表示，北京「強烈反對」東京的出口管制，稱這是濫用出口管制措施的行為，違反自由貿易和國際貿易規則。

部分中國半導體產業高管對日方此舉的潛在影響也表示擔憂。專家表示，這將「扼殺」中國未來發展先進半導體晶片新製程的可能。

台灣經濟研究院的亞太半導體產業專家劉佩真告訴DW：「中國半導體產業的發展很可能止步於14奈米製程，未來中國無法從日本、美國或荷蘭獲得先進設備，要超越這個水準會更加困難。」

奈米製程與不同世代的晶片製造技術有關，目前最先進的3奈米製程晶片主要用於智慧型手機，而28奈米以上的半導體晶片製造技術則較成熟，多用於汽車或家用電子產品。

日本這項出口管制對中國半導體產業造成的潛在影響，也可能影響到許多相關行業，以及生產消費性電子產品的製造商。

新加坡國立大學（NUS）講師卡普利（Alex Capri）表示：「生產大量商業晶片是最難的生產技術，尤其當你要進投入生產更小的奈米製程。」

他說，目前半導體產業鏈由美、日、韓、台和荷蘭主導，儘管中國市場對這幾地的企業都很重要，但他們都較有可能配合華盛頓的方針。他告訴DW：「倘若這5地都涉入『友岸外包』活動，雖然會付出高昂代價，但中長期看來，他們還是能辦得到。」

卡普里說，要在半導體製造和開發方面完全自力更生，對中國而言將是「近乎不可能的任務」。他表示，上述聯盟若是成立，「將在未來幾年內，阻礙中國實現（半導體）完全自給的目標，因為這真的非常困難」。

中國國家主席習近平4月南巡廣東時，強調了追求科技自立的重要性，並強調此舉對於推進中國的現代化建設至關重要。他呼籲中國企業進一步提高創新能力，以在核心技術方面取得更大進展。

中國反制美國晶片公司

為反制美國主導的出口管制措施，中國網信辦5月21日宣布，美國記憶體晶片製造商美光（Micron）未通過網絡安全審查，因此禁止中國關鍵基礎設施運營商購買該公司的產品。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前就此向中國商務部長王文濤提出異議。 雷蒙多27日強調，美方堅決反對中國針對美光的行為，華盛頓也不會容忍北京對美光的禁令。

美光的財務長墨菲（Mark Murphy）22日表示，該公司正在評估此事對其銷量可能造成的影響。他在一次會議上說，此事估計將對該公司的總收入造成個位數百分比的影響——在低端技術方面較輕微，將影響較低的個位數百分比；在高端技術方面，則是高個位數的百分比。

部分分析人士認為，北京對美光的反制僅是「虛晃一招」，可能不會對該公司在中國的業務造成嚴重損害，而北京和華盛頓只是因為這些舉措在政治上很受歡迎，才出此決策。

大西洋理事會印太安全倡議的資深研究員羅谷（Dexter Roberts）告訴DW，中美兩國「都可能採取在政治上受歡迎、看似能懲罰對方的舉措，但並不一定必須完全禁止雙方所有商務往來」。

傷敵一千，自損八百？

中國政府表示，日本的出口管制措施將損害中日企業的利益，並擾亂全球半導體產業；部分美國半導體公司、外國政府也對聯合出口管制措施的潛在影響發出警告。

美國晶片公司輝達（Nvidia）執行長黃仁勳告訴英國《金融時報》，如果美國繼續針對與中國的貿易施加限制，美國也將面臨嚴重損害自身科技產業的風險：「（中國）若不能從⋯⋯美國買到（晶片設備），他們就會自己打造。所以美國得要小心，中國是科技業非常重要的市場。」

此外，韓國也敦促美國重新考量半導體補貼標準。韓國擔心，若規定企業有獲取美國聯邦資金補貼就無法在中國等國建設新廠，將會對韓國的半導體企業產生破壞性影響。

新加坡國立大學的卡普里說，美國主導的措施對美國企業和公民造成了廣泛的附帶損害——他們可能被禁止出售設備給中國公司，或被禁止為被華盛頓列入黑名單的中國公司工作。

「雖然美國政府決定制裁中國，但半導體行業協會（Semiconductor Industry Association）認為，政府需以一種不會對美國或盟國公司造成太大傷害的方式進行制裁」，大西洋理事會的羅谷說。

羅谷坦言，多數在美國投資的公司在中國也有強大的商業利益，因此華盛頓及其盟友將很難以一種「戰略性的方式」執行這些出口管制措施。

「有些美國公司非常依賴中國市場，而另一件讓這個問題更複雜化的事情是，半導體是一種典型的雙重用途技術，可以日常應用，也能用於武器系統，這代表（政府）很難鎖定要限制什麼」，他告訴DW。

儘管華盛頓的措施對美國公司造成了一些附帶損害，但羅谷認為，仍有可能在不放棄出口管制措施的情況下，促成中美半導體公司之間貿易的空間。

「美國公司可以申請特別許可證，如果獲批就可以繼續（向中國）銷售半導體或相關製造設備。」他告訴DW：「我想會有更多的案例出現，來減輕一些壓力。」

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