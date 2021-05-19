美欲挡以巴决议 北京趁势布局中东

(德国之声中文网) 美国19日表示，他们反对一项呼吁在以巴冲突中实现停火的联合国安理会决议，重申这项协议可能干扰拜登政府结束双方敌对行动的努力。

在美国阻止了至少4次安理会欲发表呼吁结束暴力的新闻声明后，又准备否决了法国起草的决议，并给出了同样的理由。外交官们说，除了美国，所有其他安理会成员都支持这一声明。

一个安理会的公开声明需要所有15个安理会成员同意，但一项决议只需要至少9张「赞成」票，而且美国或其他四个常任理事国有否决权。

法国政府发言人说，19日正在与美国就决议的草案进行「非常激烈的讨论」，联合国外交官们说，该决议呼吁停火并向加沙提供人道主义援助。

目前还不清楚法国是否何时会向所有安理会成员分发该决议草案，或要求进行表决。

但美国驻联合国代表团的一位发言人在当天晚些时候说：「我们一直清楚表明，我们专注于正在进行的密集外交努力，希望藉此结束暴力。我们也不会支持我们认为破坏相关努力的行动。」

针对美国的说法，中国外交部发言人赵立坚表示，「我不知道美方所说的“安静密集的外交活动”具体指什么，实际又起到了什么效果」。

他再度强调，中国的主张「在国际社会引发热烈反响」。他说：「广大阿拉伯国家和伊斯兰国家纷纷赞赏中国坚持国际准则和公平道义，认为中方立场和主张体现了负责任大国担当和在巴勒斯坦问题上始终秉持的公正立场。」

由193名成员组成的联合国大会定于20日举行关于巴以冲突的公开会议，预计约有十几位部长将亲自出席。大会发言人瓦马 (Brenden Varma) 周三说，在为期一天的会议中，预计将有几十个国家发言，但预计没有声明或决议。

中国为何积极斡旋?

路透社报导指出，自从今年1月上任以来，美国现任总统拜登一直强调，美国重新参与联合国，并藉此挑战中国的重要性。但美国反对由中国丶突尼西亚与挪威在联合国安理会发起关于以色列和加沙冲突的声明，此举让很多国家感到沮丧。

一名匿名的联合国外交官向路透社透露：「很明显，中国想从美国在加沙问题上的孤立中获利，并在巴勒斯坦问题上将自己置于一个不寻常的领导地位。」

中国驻联合国代表团的一位发言人告诉路透社：「安理会的大多数成员希望看到安理会在促进停火和制止暴力方面发挥作用。中国作为安理会主席，必须履行其职责。」

迄今为止，拜登的外交政策动作主要集中在中国丶俄罗斯和伊朗，但他现在不得不关注中东冲突。一位不愿透露姓名的亚洲联合国高级外交官说：「中国把策略执行的很好，他们把自己定位为中东局势的参与者。他们也有一些很好的理由提升自己的参与度，因为其他国家的参与度相对较低。」

北京一直试图成为中东地区所有国家的朋友，但他们不得不小心翼翼的与以色列和巴勒斯坦以及伊朗和其对手沙特阿拉伯建立密切的关系。中国曾多次试图在中东冲突中充当和平调解人，但之前都效果有限，因为中国在该地区的影响力不及美国丶法国丶英国和俄罗斯。

不过北京对于以色列的态度不明，曾经有半岛电视台记者提出有关点质疑北京对以色列的谴责不足。而以色列方面，则在19日有驻中国使馆抗议中国英文官媒CGTN播出「反犹太主义」内容与相关的阴谋论。根据报导，相关内容已被下架。

美国在联合国声誉受损

外交官们说，在美国总统拜登向国际社会宣称「美国回来了」几个月后，美国因在联合国努力结束新的中东暴力而被孤立，中国也抓住这个机会，对各国展示其多边领导的资格。

过去一周，美国一再反对由15个成员组成的联合国安理会就以色列和加沙的巴勒斯坦武装分子之间的敌对行动发表的声明，导致中国外交部长王毅公开指责华盛顿「阻挠」。美国国务卿布林肯18日说，如果联合国的行动「实际上会有效地让我们实现目标，我们会支持」。

非营利组织「国际危机组织」的联合国主任高文 (Richard Gowan) 向路透社表示：「坦率地说，美国的立场是送给中国的礼物。美国一直试图向中国施压，让中国支持联合国在缅甸等议题中的行动，而现在华盛顿却阻止安理会就中东问题发言。这损害了拜登团队在联合国的声誉，并使中国看起来像负责任的大国。」

一周前，西方国家和人权团体在联合国举行周边活动，指责中国政府在新疆镇压维吾尔人。此举激怒了北京，中国也否认了相关指控。

美国政府的一位高级官员向路透社表示，中国政府「并不关心以色列和加沙」。他说：「中国确实在寻找一切机会来转移其对新疆维吾尔人的种族灭绝行为的注意力。美国正在与以色列丶巴勒斯坦和其他地区领导人进行密集的外交活动，以结束暴力。」

中国驻联合国代表团也立即回击，称美国的评论是「不真实和分散注意力的」。一位中国驻联合国代表团的发言人说：「加沙的冲突仍在持续，平民的伤亡与日俱增。面对这种情况，任何有良知的人都会呼吁停止敌对行动。美国有各种机会证明它关心穆斯林。」

由于美国在前总统特朗普任内退出许多国际组织，并专注于推行「美国优先」的政策，这让中国在联合国有更多空间拓展其全球影响力，并藉此挑战美国的传统领导地位，展示其多边主义的实力。

(路透社、美联社)

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