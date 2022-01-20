美欲增加对朝鲜制裁 中俄出手阻挡

(德国之声中文网) 多家媒体引述外交官们说，在朝鲜暗示可能恢复核武器和远程导弹试验的隔天，中国和俄罗斯推迟了美国对五个朝鲜官员实施联合国制裁的请求。

在平壤17日进行新的导弹试射后，中国和俄罗斯在20日举行的联合国安理会关于朝鲜的闭门会议之前，采取措施延迟美国要求对朝鲜实施新制裁的请求。根据目前的联合国规则，提案可以被推迟6个月，之后，另一个安理会成员可以将提案再推迟三个月，然后提案就会被永久地从谈判桌上删除。

美国上周就导弹发射对朝鲜实施了单边制裁，将六名朝鲜人丶一名俄罗斯人和一家俄罗斯公司列入黑名单，指责他们从俄罗斯和中国为这些计划采购货物。美国最新的制裁建议是对其中五个人也实施联合国旅行禁令和资产冻结，但这一要求必须得到安理会15名成员组成的朝鲜制裁委员会的一致同意。

中国和俄罗斯周四（20日）对美国的提案进行「搁置」动作，使得该提案陷入僵局。外交官们说，中国告诉安理会的成员国，它需要更多的时间来研究制裁提案，而俄罗斯则表示，需要更多证据来支持美国的请求。

中国与俄罗斯长期反对对朝鲜增加压力，甚至曾以人道主义为由，要求减免对朝鲜的国际制裁。

自2006年以来，朝鲜一直受到联合国的制裁，安理会多年来加强了对朝鲜的制裁，以阻断为平壤的核计划和弹道导弹计划提供资金的管道。自拜登2021年1月上任以来，美国政府一直试图与平壤进行对话，说服它放弃核武器和导弹，但目前为止都没有成功。

朝鲜国家通讯社周四（20日）说，朝鲜将加强对美国的防御，并考虑恢复「所有暂时中止的活动」，这显然是指自行暂停核武器和远程导弹的试验。朝鲜在上周进行2022年进行的第四次试验前，有两次试射都涉及能够在升空后进行高速机动的高超音速导弹。朝鲜在上周五（14日）的另一次试射中，则是使用了一对从火车车厢发射的短程导弹。

联合国制裁监督员在8月份报告说，朝鲜在2021年上半年继续发展其核子和弹道导弹计划，这违反了联合国的制裁规定。同时，该国的经济状况也不断恶化。而对於朝鲜近来频繁进行导弹试射，美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）本周也向美国智库卡内基国际和平基金会表示：「我们必须对他们的行为作出回应。这些行动是不可接受的。」

(路透社丶法新社)

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