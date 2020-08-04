美欲下架大批中国软件 TikTok与微信都在列

(德国之声) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周三 (8月5日) 表示，他们将进一步从美国的电子网络中，清除不受信任的中国应用软件，并称中国所拥有的短视频软件TikTok与讯息软件微信是重大威胁。

美国国务卿蓬佩奥表示，美国清除带来威胁的中国软件的工作，将被包含在一项被称为 「网络清洁 」的计划中。

这项计画分为五个领域，包括防止中国应用程序以及中国电信公司获取美国公民和企业的敏感信息。

蓬佩奥说:「由于这些软件的母公司设在中国，像TikTok丶微信等软件对美国公民的个人数据带来重大威胁，更不用说他们也是中国共产党内容审查的工具之一。」

国务院的一份声明说， 「网络清洁 」计划正在持续成长，现在有30多个国家和地区成为 「网络清洁 」的成员，许多世界上最大的电信公司也成为 「网络清洁公司」。

美国国务院呼吁盟友加入这个持续成长的趋势，以确保各国的数据不受中共监控国家和其他恶意实体的侵害。

蓬佩奥是在美国总统特朗普威胁要禁止TikTok之后宣布这项措施。在华盛顿和北京之间的紧张关系加剧的情况下，这款大受欢迎的短视频应用软件因国家安全相关疑虑，受到了美国议员和政府的抨击。

目前，TikTok必须在9月15日前，决定要将其美国业务出售给微软，或是彻底在美国被禁用。

防止美国App被下载到华为装置

蓬佩奥说，美国正在努力阻止中国电信公司华为在其手机上预装或提供下载美国最受欢迎的应用程式。

蓬佩奥表示：「我们不希望公司成为华为侵犯人权，或中共监控机器的共犯。」然而，他并未提到任何具体的美国公司。

蓬佩奥说，国务院将与其他政府机构合作，为了保护美国公民的数据和美国的知识产权，包括COVID-19疫苗研究成果，决定防止阿里巴巴（BABA.N）丶百度（BIDU.O）丶中国移动丶中国电信和腾讯（0700.HK）等公司运营的云端系统取用相关数据。

蓬佩奥表示，他正与司法部长巴尔（William Barr）丶国防部长埃斯佩尔（Mark Esper）和代理国土安全部长沃尔夫（Chad Wolf）一起敦促美国电信监管机构联邦通信委员会终止授权中国电信和其他三家公司提供往返美国的服务。

他说，国务院也在努力确保中国不能泄露透过连接美国和全球互联网的海底电缆所传输的信息。

美国长期以来一直游说欧洲和其他盟友将华为从其5G网络建设商的清单中剔除，而华为则是不断否认其为中国政府的间谍，并称美国要阻止其业务发展，因为没有美国公司可以针对同样的技术，提出具竞争力的价格。

蓬佩奥周三的言论反映了华盛顿已采取更广泛且加速地方式来限制中国科技公司进入美国市场和消费者的生活中。一位美国官员表示，这麽做是为了反制中国大规模运用从美国窃取来的数据作为攻击美国的武器。

楊威廉 (路透社)