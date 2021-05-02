美欧解决贸易争端 联手问责中国

(德国之声中文网) 根据一份美国贸易代表戴琪、美国商务部长雷蒙多 (Gina M. Raimondo)和欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 17日发布的共同声明，欧美开始讨论解决全球钢铁和铝的过剩产能。

三位代表上周已经在线上会议承认，欧美双方同意制定一个方案，解决美国根据第232条对来自欧盟的进口产品实施关税后的世贸组织争端。

双方也有共识，中国钢铁全球产能过剩对这个行业产生影响，并对以市场为导向的欧盟和美国的钢铁和铝业以及这些行业的工人构成了严重威胁。

声明中提到，美国和欧盟成员国是盟友和伙伴，作为民主的市场经济国家有着相似的国家安全利益，可以合作促进高标准，解决共同关心的问题，并对「像中国这样支持贸易扭曲政策的国家进行问责」。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧洲人高兴得太早了？ 2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 盟友？钢铝关税照收不误！ 然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ “这是世界贸易史上糟糕的一天” 欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧盟反击 在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 李维斯牛仔裤明天就涨价？ 虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 对农民的一万点伤害…… 而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 哈雷“发烧友”请注意！ 在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 特朗普拿欧洲汽车开刀？ 除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 中美贸易战波及德国车企 汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。 作者: 雨涵



欧盟再递橄榄枝

2018年特朗普称其欧盟钢铁和铝对美国国家安全构成威胁，引用第232条程序对其开征关税，激怒了欧洲和其他盟国。根据美联社，此举既伤害了欧洲生产商，也提高了美国公司的钢铁成本。欧洲随之通过提高对美国制造的摩托车、波旁酒、花生酱和牛仔裤等物品的关税进行报复。

东布罗夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis)也是欧盟贸易主责官员，表示欧盟在重启跨大西洋关系方面是「言出必行」，宣布欧盟不会自动增加针对美国产品的关税。

日前，在美国总统拜登的协调下，双方于3月决定对长期存在的空客-波音争端所祭出的关税喊停4个月，现在又有更新的解决争端措施。

这一决定正好赶在拜登6月中旬访问欧盟总部讨论双边关系的前夕通过，象征双方关系在经历过美国前总统特朗普破坏后的重建。

(综合报导)

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