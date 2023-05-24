美欧经济高官会晤 协调经贸政策应对中国

（德国之声中文网）美国与欧盟"贸易和科技委员会"（TTC）本周二在瑞典北部的卢里亚（Lulea）举行为期两天的会议，商讨的议题包括如何应对中国在科技领域带来的挑战。

美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多、贸易代表戴琪都将出席此次会议。欧盟方面与会的包括欧盟委员会两位副主席--反垄断事务委员维斯塔格（Margrethe Vestager）、贸易委员东布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）和内部市场委员布雷顿（Thierry Breton）。

据路透社报道，一份24页的联合声明草案中概述了一系列议题，包括生成式人工智能算法的最低标准，以及出口管制和投资监测，后者迄今主要针对俄罗斯。尽管声明草案仅两次提到中国--分别在涉及非市场经济行为和虚假信息方面，但中国将是此次会议的一个焦点。

德国《商报》的报道称，欧盟和美国计划通过协调投资和出口管控，来保持自己对中国的技术优势。欧委会副主席维斯塔格对该报表示，通过限制某些"有风险的商品"的贸易，可以保障其他普通商品的自由流通。报道称，会议可能达成一些具体措施，以阻止中国在例如芯片制造、人工智能、生物技术等领域继续赶超西方。

面对中国投资，欧洲该如何应对？

大西洋两岸步调不一

彭博社则引述消息人士报道，华盛顿主张对中国采取更具有对抗性的立场，而欧盟方面则显得犹豫。与之前的草案文本相比，欧洲国家同意的最新声明文本中删除了明确将中国列为非市场经济的提法。另外还有一些提及中国的内容被删除。

此外，美国还想谴责中国和俄罗斯对他国 "经济胁迫"。而最新的版本虽然提到了这个问题，但避免了点这两个国家的名。

这一最新版本还软化了先前的措辞，即双方计划在筛选境外投资方面达成一致，而仅仅表示"认识到旨在解决境外投资风险的适当措施可能是重要的"。这与此前七国集团声明的措辞基本保持一致。分析人士指，美国认为七国集团的协议是一个底线，而对欧盟的大多数人来说，它则是一个上限。

路透社援引外交人士称，华盛顿试图推动会议达成某种表述，以应和一周前G7领导人峰会上表达的一些忧虑。中国官媒《环球时报》称这次7国集团峰会为 "反华研讨会"。

彭博社报道称，欧盟国家长期以来一直试图抵制美国将TTC变成一个过度关注中国的论坛。这是美欧贸易和技术委员会的第四届会议，其他的议题还包括讨论电信基础设施、半导体补贴和电动汽车充电的方案等。

"贸易和科技委员会"是美国政府和欧盟之间在经济政策领域进行协商的一个重要平台。在此，华盛顿和布鲁塞尔的互动并非一帆风顺，此前欧盟对拜登政府的"减少通货膨胀法案"颇为不满，因为它对欧洲企业构成了歧视。数月来，双方试图消弭因此产生的矛盾，但收效有限。

（路透社、彭博社、《商报》）

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