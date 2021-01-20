美欧承诺修复关系 对中态度微妙不同

(德国之声中文网) 欧盟和美国首席外交官周四(1月28日) 讨论了在拜登执政下如何修复美欧关系。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)和拜登新任命的国务卿布林肯(Anthony Blinken)强调，由于前总统特朗普卸任，跨大西洋关系正进入新篇章。双方讨论「如何修复、活化、提升美欧关系的野心」，布林肯也为了「欧盟近年的领导」向博雷利致谢。

欧盟委员会发表的声明指出，双方讨论的重点聚焦于重修欧盟与美国的策略伙伴关系。声明中补充，博雷利邀请布林肯在欧盟外长会议举行的时后「尽早」参加。

在讨论内容的部份，欧盟仅称双方谈论了一系列「外交政策与安全政策优先事项」，但美国在声明中具体写到双方谈论的是「美国与欧盟在与中国相关议题上继续合作」。

这也暗示了拜登延续前朝政策方向，继续对中国的强硬路线。然而欧盟正试图与中国协调出属于欧盟自己的对中贸易关系，尽管中国被视为是要提防的对手。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利

谈话中，欧盟强调双方针对「加强多边主义和以法制为基础的全球体系」进行交流，并对美国重返巴黎气候协议和世界卫生组织表示欢迎。

美国则强调华府期盼与欧盟及其成员国协力应对新冠疫情、气候变迁、跨大西洋数据流动与经济合作。

土耳其成欧美隐忧

美国国家安全顾问苏利文(Jake Sullivan)和担任欧盟委员会主席冯德莱恩幕僚长的赛博特(Bjoern Seibert)也进行了通话，白宫为此发布了另一则声明稿。声明内容显示，苏利文说话的内容几乎每个字都和国务卿布林肯与欧盟的谈话内容一样。然而，在苏利文的通话中，却多提到了一个「共同担忧」－土耳其。

土耳其是北约盟友，最近一直困扰着华盛顿和布鲁塞尔。这个国家不但购买了俄罗斯的防空导弹系统，还派船进入希腊声称拥有主权的水域，在地中海掀起了波澜。在五年的纠葛之后，土耳其在1月24日已经与希腊重启谈判，希望借此挽回与欧盟的关系。

在上述声明发布的同时，冯德莱恩和北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)正在布鲁塞尔一起吃公务晚餐。他们并未立即公开谈话内容，但欧盟委员会和北约之间需要协调才能共同筹备接待布林肯来访。而国务卿布林肯的访问本身就是美国总统拜登访问的前兆。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

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