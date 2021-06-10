 美欧就空客波音补贴达成协议 放弃制裁关税 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.06.2021

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时政风云

美欧就空客波音补贴达成协议 放弃制裁关税

拜登总统同欧盟举行的峰会持续了两个小时。之后，欧盟宣布峰会取得了“突破”：双方就空客波音近20年的补贴纠纷达成“休战”协定，为期5年。

Boeing und Airbus auf Luftfahrtmesse in Paris-Le Bourget

巴黎航空展上，波音空客面对面当仁不让

DW.COM

刚刚结束的G7峰会上，中国话题在议程中占据了相当的分量。西方工业国能够形成应对中国的“统一战线”，在国际秩序和贸易领域捍卫自己的主导权吗？就此德国之声专访了德国全球及区域问题研究所（GIGA）的国际关系问题专家普拉格曼（Johannes Plagemann）。

欧洲国家希望借助美国总统拜登访问欧州的机会，加强合作，解决争端。不过据媒体报道，美国驳回了欧方准备好的闭幕声明草案。 

（德国之声中文网）拜登总统同欧盟领导人周二（6月15日）就长期以来空客-波音争端达成协议。虽然该协议的细节还没有公布，但欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）已在欢呼声中称峰会 “取得成果”，是一次从诉讼转向合作的“突破”。

就各方媒体一致的报导，美欧就航空领域补贴问题，在经过长达17年的争端之后，终于达成了“休战”协定，该协议将在7月11日前出台，有效期为5年，内容包括停止互征高额关税。

除冯德莱恩外，欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）也参加了同拜登的会晤。在北约峰会之后，拜登总统为欧盟峰会安排了两个小时的时间，次日，将同俄罗斯总统普京举行会谈。

峰会结束后，美国贸易代表戴琪宣布，围绕波音和空客补贴所达成的共识，可以成为面对中国采取一致对策的“模式”，她说，同朋友和盟友协同合作之时，也是美国最强大的时候。她还表示，双方达成一致，针对国家投资的航空领域，以及着眼于获取技术的行为，都将采取对策。

虽然更多细节还有待说明，但戴琪证实，因补贴争端而相互征收惩罚性关税的行为“暂停5年”。她表示，为今后找到长期性的解决方式，“这是迈出的重要一步”。

戴琪还提到，如果欧盟不遵守协议，美国保留重新启动惩罚性关税机制的选项。她说，违反协议的情况，比如，美国飞机制造商无法公平地参与竞争。

Belgien Brüssel | USA EU Treffen | Ursula von der Leyen, Joe Biden und Charles Michel

冯德莱恩、拜登、米歇尔

解决了空客波音互撕，其它制裁呢？

据法新社报导，峰会前，美欧双方都在积极努力争取对方，希望在贸易领域找到共识。峰会之后，仍有一系列尚未解决的纠纷。特朗普政府对欧洲的钢铝制品分别课以25%和10%的关税，仍在继续有效。而欧盟作为反制对数十亿美元的美国产品，其中包括波本威士忌、牛仔裤、哈雷摩托车等也在继续征收惩罚性关税。

法新社报导称，美国方面不愿就取消以上关税制定出明确的时间表，因为钢铝关税在拜登的关键选区很受欢迎。

事实上，美欧在航空制造业国家补贴的纠纷中，今年早些时候已经达成谅解。拜登上台后的2021年3月，美国和欧盟宣布停止空客和波音互征关税，为期4个月。现在的“休战”协议，只不过是前任的延续。

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