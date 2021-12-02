美欧外交高层对话 关切中国在台海行径

（德国之声中文网）美国和欧盟高层周四（12月2日）在华府举行第2届美欧中国议题对话（US-EU Dialogue on China），会后发布联合声明，对中国在南海、东海和台湾海峡的「单方面问题行径」表达强烈关切。声明也指出，北京破坏区域和平安全的作为，已「直接影响到美国和欧盟的安全和繁荣」。

美欧双方与会高层分别是美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）与欧盟对外事务部秘书长桑尼诺（Stefano Sannino），双方谈论多项议题，并向对方说明近期与中国官员会晤内容。

联合声明中强调，美国、欧盟与中国的关係多面向，双方应在投资发展自身经济的同时，在对中作为上持续保持密切联繫，并在可能情况下与中国合作，以负责任方式管理与北京的竞争及系统性对抗。

两人也讨论了中国侵犯人权的行为，包括北京对新疆和西藏的少数群体的打压，以及对香港自治权民主的侵蚀。他们也重申维护国际法的重要性，希望一同协调促进人权、国际标准、透明机构程序等美欧共同优先事项，并且在可能的情况下也透过国际组织的选举，加强多边机构的有效性。

同时，美欧也注意到虚假信息对民主社会的有害影响，并表示愿意深化双方关于中国赞助或支持的虚假信息相关的情报共享。

在其他议题上，两人也谈到保护与建立经济及科技韧性、强化与确保供应链多元化，以优化经济体质。他们还强调了保护知识产权、关键基础设施和敏感技术的重要性，来抵御非市场行为等风险。

舍曼与桑尼诺将在3日继续进行与中国有关的讨论，并且就印太区域问题进行高级别磋商。路透社报道，在此次会谈前的一份美国官员简报提到，美国和欧盟对中国「令人担忧的行为」的看法「越来越一致」。

联合声明的最后说明，舍曼与桑尼诺决定持续举办美欧资深官员、专家层级会议，下一届高层对话则预计在2022年中召开。

（综合报道）

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