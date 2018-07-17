 美欧同意零关税 汽车危机稍缓解 | 经济纵横 | DW | 26.07.2018

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经济纵横

美欧同意零关税 汽车危机稍缓解

两位领导人召开记者会，同意互相消除贸易壁垒。这项共识可视为特朗普一改保护主义的作风，扭转关税上加的趋势。

USA Washington Jean-Claude Juncker, Präsident EU-Kommission & Donald Trump (Reuters/J. Roberts)

(德国之声中文网) 美国和欧盟这两个经济体加起来，相当全世界50%的产值。双方在唇枪舌剑了几个礼拜后，终于由两位首长: 美国总统特朗普与欧盟委员会主席容克 (Jean Claude Juncker)在白宫坐下来谈。

这次峰会的一大焦点，是汽车关税。而在各家媒体上，强调的重点各自不同，导致双方做出的结论看似有所落差。

根据CNN转播记者会片段，特朗普说，欧美共同致力于「对汽车以外的产业实施零关税、零贸易壁垒、零补贴。」

他说，欧盟将从美国进口更多农化产品，包括大豆。特朗普特别强调大豆是笔大交易，为此感谢容克。

然而另一方面，路透社报道，容克对记者说，只要双方继续对谈下去，双方都会避免课征更多关税，包括对欧洲汽车产业的关税。

他说，这对特朗普来说是「很大的让步」，也希望他会如实进行。

其他共识

欧盟除了会增加美国大豆的进口，也会大量购买美国的液态天然气。欧盟声称此举是为了多样化进口来源。

双方也将一同改革被特朗普批为无用的世界贸易组织 (WTO)。

然而，这些共识都建立在一个前提上: 「认知到我们的对话将持续下去......我们将不再增加对彼此课征的关税，也会重新评估现有的钢铝税。」

德国之声华府特派记者冯纳曼(Alexandra von Nahmen)在现场观察到，双方互动良好，但气氛还是有一点凝重。

USA Washington Jean-Claude Juncker, Präsident EU-Kommission & Donald Trump (Reuters/J. Roberts)

特朗普与容克前往召开记者会的路上，一脸严肃

解读协议

如果在随后的对谈中，美欧确实逐步消除彼此的贸易壁垒，那这次峰会的结果便象征了特朗普保护主义的一大转弯。

特朗普对欧盟不友善已经有一段时间。他在受访时称欧盟为「敌人」。虽然他解释那是竞争对手的意思，没有敌意，他主张对进口汽车课征25%关税也对德国汽车大厂BMW与大众汽车形成压力。

这次特朗普表现出有意消除贸易壁垒，但是将来他会不会反悔还存在变数。

另一方面，欧盟同意从美国进口天然气，很可能跟之前美国批评欧盟从俄罗斯进口能源有关。

欧盟愿意增加美国大豆的进口，则可以视为特朗普为农民成功争取福利。几天前，特朗普宣称要给予农民经济上的补贴，弥补因贸易战蒙受的损失。

德国的经济部长阿尔特迈尔 (Peter Altmaier)恭喜两位领导人达成协议，在推特上称乎这次峰会是「一大突破」，可以避免贸易战而且「保住上百万人的工作」。

但是，也有人在欣喜之余仍有所警惕，认为美国对汽车课税的问题还没有完全解决。德国工商大会(DIHK)主席史怀哲(Eric Schweitzer)表示:「这项提议是往对的方向前进，但是引发顾虑的部份还有很多没有釐清。」

美国方面，多名共和党议员为美欧关系转好欢呼，也有党员为欧洲即将成为大豆买家感到高兴。但是前美国驻欧大使加德纳(Anthony Gardner)倒是没有这么乐观，认为双方达成的协议很「荒谬」，因为欧盟作为一个联盟，没有办法实际购买商品。

罗法/夏立民 (法新社、美联社、路透社)

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