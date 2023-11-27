美欧及穆斯林国家均呼吁延长加沙停火期限

（德国之声中文网）多名政治家呼吁以哈双方能够延长停火状态，以便让加沙地带得到更多人道援助，以及更多人质重获自由。巴勒斯坦自治机构外交部长马利基（Riyad al-Maliki ）对路透社表示，卡塔尔、埃及、美国、欧盟和西班牙都在为延长停火状态进行着努力。同马利基一道出席地中海联盟论坛的欧盟外交事务专员博雷利（ Josep Borrell）表示，他希望停火状态能够延续数天。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）呼吁停止加沙地带的战斗，以便让当地获得更多人道援助，并使更多人质重获自由。斯托尔滕贝格说："我呼吁延长停火状态。这将使加沙民众得到他们急需的人道援助，并使更多人质获释。"对于也在周一发出永久性停火呼吁的伊朗，斯托尔滕贝格表示，伊朗应管好他的"代理人"。众所周知，伊朗一直在向多个反以色列组织提供支持，其中包括哈马斯、黎巴嫩的真主党民兵以及也门的胡塞反叛武装。





促成当前四天暂时停火状态的卡塔尔也表示，希望停火能够得到延长。美国总统拜登也表示，当前的目标是使停火状态得到延长，"以便使更多人质获释，也使加沙民众获得更多人道救援。"



周五开始的停火状态期间，已有58名人质以及117名巴勒斯坦囚犯获释。以色列和哈马斯也表达了延长停火状态的意愿，但双方都没有透露具体细节。一名以色列政府发言人周一表示，目前仍有184名人质被扣押在加沙地带，其中包括14名外国人以及80名拥有双重国籍的以色列人。

欧盟呼吁长期停火 以便找到政治解决方案



地中海联盟论坛在巴塞罗那开幕之际，欧盟外交事务专员博雷利在致开幕讲话时，呼吁延长停火状态，以便为解决以巴冲突"找到持久性、可行的政治方案"。

博雷利对以色列缺席本次会议表示"遗憾"，他谴责了哈马斯10月7日对以色列的恐怖袭击，但同时也呼吁以色列结束在加沙的军事行动。博雷利说："在保护一个国家的安全方面，没有任何军队能够同和平相提并论。"博雷利说，只有给予巴勒斯坦人"基于国际标准的、可信的政治前景"，才能最终战胜哈马斯意识形态。他说："没有巴勒斯坦国家的存在，以色列就无法得到和平和安全。"



(综合报导）

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