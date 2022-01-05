美欧协助抵抗北京 立陶宛再挡中资企业

(德国之声中文网) 美国贸易代表戴琪周三 (1月5日) 与立陶宛外长兰茨贝尔吉斯 (Gabrielius Landsbergis)通电话，表示美国会在中国经济胁迫立陶宛时给予支持。戴琪强调，美国会通过与欧盟及其成员国合作，解决中国胁迫性外交和经济施压。

此前美国国务卿布林肯与正在访美的德国外长贝尔博克共同召开记者会，说北京对这个波罗的海小国施压毫无道理。布林肯说：「我们对中国政府试图欺负立陶宛这个不到300万人口的国家立即表示关切。」

他说，中国一直以中国市场威胁欧洲和美国公司停止制造含有立陶宛制造零件的产品，并说：「这不仅仅是关于立陶宛，而是关于世界上每个国家都应该能够在不受这种胁迫的情况下决定自己的外交政策。

布林肯提到，美国将与其盟友合作，使供应链多样化，并打击「所有形式的经济讹诈」。

德国外交部长贝尔博克则说：「作为欧洲人，我们团结站在立陶宛这边。」

欧盟最高贸易官员上个月说，欧盟将抵制对其成员国立陶宛实施的胁迫性措施，并引用了关于中国海关阻止从该国进口的报告。来自拉脱维亚的欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis)说，如果有必要，欧盟将在世界贸易组织提出这个问题。

立陶宛力抗北京压力

根据路透社，立陶宛政府1月5日以「国家安全利益」为由，下令国有铁路公司不得与一家中国控股的西班牙桥梁建造商签订合同。

国有铁路去年表示，在西班牙註册的Puentes y Calzadas Infraestructuras公司以6250万欧元（5520万美元）的最低报价赢得建桥招标后，已要求政府审查该合同。

该公司在其网站上将中国路桥集团列为母公司，这也是为什么立陶宛铁路公司将「与中国的联系 」作为合同的风险之一。

(综合报道)

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