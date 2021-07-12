美欧出手相助 黑山成功支付中国第一笔贷款

（德国之声中文网）在欧盟及美国的协助下，黑山政府于21日表示，该国已向中国支付了近10亿美元贷款的第一笔分期付款。这使得面临严峻债务危机的黑山得以见到一线曙光。

黑山计划从亚得里亚海港口城市巴尔一路向北到修建一条总长165公里的高速公路，并在2014年向中国进出口银行申请了9.44亿美元的贷款，作为兴建41公里长的第一阶段目标的资金。该计画于2015年开工动土。

这一项约佔该国2019年GDP五分之一的贷款，还款期为20年，前6年为宽限期，固定利率为2%。然而原本2019年应完工的项目，不仅延宕至今年11月底才能完成，在新冠疫情重创经济的情况下，这个人口仅62万的小国陷入了难以还债的窘境。

事实上，早在疫情爆發以前，就有专家质疑黑山的还债能力。位于华盛顿的智库全球發展中心于2018年将黑山列为因中国“一带一路”而陷入债务危机的八个国家之一。

为了还债，黑山积极地寻求欧美的协助。据路透社报导，黑山财政部长斯帕伊奇（Milojko Spajic）21日表示，在美国和欧盟的帮助下，黑山与四间分别来自法国、德国及美国的国际银行合作，透过一项对冲安排，让黑山可以用欧元而非美元来支付利息。

斯帕伊奇也说：「我们已经确保黑山的公债不会受到货币风险的影响——这个风险就像是一条绳子，套在黑山的脖子上。」

据媒体《bne IntelliNews》报导，目前黑山向欧美的四间银行支付2779万欧元，而这些银行透过对冲的安排，提供了黑山3744万美元的资金，让黑山政府拿来支付给中国进出口银行。斯帕伊奇称，这项操作让黑山省下大约800万欧元。

黑山成为中美欧交锋之地

黑山的债务危机，使它成了布鲁塞尔、华盛顿与北京的地缘政治战场之一。《南华早报》报导，这一项与国际银行之间的债务重组交易，是斯帕伊奇与美国副助理国务卿帕尔默（Matthew Palmer）见面之后的数小时内所公布的消息。

7月8日，美国驻黑山大使馆在推特上發文表示，黑山的未来是与欧盟在一起的，并「敦促黑山在与中国的商业交易中保持谨慎」。

目前黑山并非欧盟成员，但它已申请要加入欧盟。路透社六月时曾报导，欧盟官员虽然拒绝直接提供黑山贷款，但同意透过德法的银行来提供财政援助并帮助黑山进行再融资。

《南华早报》访问贝尔格莱德安全政策中心研究员武克萨诺奇（Vuk Vuksanovic），他说，欧盟之所以出手，是因为如果欧盟没有帮助黑山解决债务问题，它就会向巴尔干地区發出一个信号，即该地区不是布鲁塞尔的优先事项。

即便欧美在黑山债务上插手，武克萨诺奇认为，中国仍旧在巴尔干地区有很多的發展机会。他说：「在风险可控的情况下，巴尔干国家会继续寻找与中国合作的机会，直到西方向他们给出更好的提案。」

（综合报导）

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