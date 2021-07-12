 美欧出手相助 黑山成功支付中国第一笔贷款 | 经济纵横 | DW | 22.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美欧出手相助 黑山成功支付中国第一笔贷款

巴尔干小国黑山积欠中国近10亿美元贷款，面临债务危机。华盛顿、布鲁塞尔纷纷出手，协助黑山向中国支付第一笔还款。在“一带一路”下，巴尔干成了中美欧三方角力的新战场。

Montenegro Autobahnbau mit chinesischer Unterstützung

（德国之声中文网）在欧盟及美国的协助下，黑山政府于21日表示，该国已向中国支付了近10亿美元贷款的第一笔分期付款。这使得面临严峻债务危机的黑山得以见到一线曙光。

黑山计划从亚得里亚海港口城市巴尔一路向北到修建一条总长165公里的高速公路，并在2014年向中国进出口银行申请了9.44亿美元的贷款，作为兴建41公里长的第一阶段目标的资金。该计画于2015年开工动土。

这一项约佔该国2019年GDP五分之一的贷款，还款期为20年，前6年为宽限期，固定利率为2%。然而原本2019年应完工的项目，不仅延宕至今年11月底才能完成，在新冠疫情重创经济的情况下，这个人口仅62万的小国陷入了难以还债的窘境。

事实上，早在疫情爆發以前，就有专家质疑黑山的还债能力。位于华盛顿的智库全球發展中心于2018年将黑山列为因中国“一带一路”而陷入债务危机的八个国家之一。

Montenegro Autobahnbau mit chinesischer Unterstützung

黑山向中国贷款建设的高速公路基建，41公里长的第一阶段项目已延宕两年，预计今年11月才能完工。

为了还债，黑山积极地寻求欧美的协助。据路透社报导，黑山财政部长斯帕伊奇（Milojko Spajic）21日表示，在美国和欧盟的帮助下，黑山与四间分别来自法国、德国及美国的国际银行合作，透过一项对冲安排，让黑山可以用欧元而非美元来支付利息。

斯帕伊奇也说：「我们已经确保黑山的公债不会受到货币风险的影响——这个风险就像是一条绳子，套在黑山的脖子上。」

据媒体《bne IntelliNews》报导，目前黑山向欧美的四间银行支付2779万欧元，而这些银行透过对冲的安排，提供了黑山3744万美元的资金，让黑山政府拿来支付给中国进出口银行。斯帕伊奇称，这项操作让黑山省下大约800万欧元。

DW.COM

面对即将在今夏到期的贷款，黑山向欧盟求援。该国从中方贷款10亿美元，修建一条重要高速路的第一阶段。目前项目尚未完工，黑山却面临偿债难题，欧盟则表示这个非欧盟国家要自己想办法。而中方强调，外界的担忧并无根据而且忽略了一些重要事实。

欧盟拒绝伸出救援之手，帮助黑山偿还其即将到期的中国贷款。对此，德国之声采访了东南欧问题专家雷利吉奇（ Dušan Reljić），他对欧盟的立场大为不满。

中国向欧洲东部和东南欧国家发送疫苗、提供贷款和投资。《法兰克福汇报》文章分析了该地区对中国的依赖性有多大。德国电视一台“每日新闻在线”关注了美国一家智库关于中国的温室气体排放量2019年超过发达国家总和的一项研究。

黑山成为中美欧交锋之地

黑山的债务危机，使它成了布鲁塞尔、华盛顿与北京的地缘政治战场之一。《南华早报》报导，这一项与国际银行之间的债务重组交易，是斯帕伊奇与美国副助理国务卿帕尔默（Matthew Palmer）见面之后的数小时内所公布的消息。

7月8日，美国驻黑山大使馆在推特上發文表示，黑山的未来是与欧盟在一起的，并「敦促黑山在与中国的商业交易中保持谨慎」。

目前黑山并非欧盟成员，但它已申请要加入欧盟。路透社六月时曾报导，欧盟官员虽然拒绝直接提供黑山贷款，但同意透过德法的银行来提供财政援助并帮助黑山进行再融资。

《南华早报》访问贝尔格莱德安全政策中心研究员武克萨诺奇（Vuk Vuksanovic），他说，欧盟之所以出手，是因为如果欧盟没有帮助黑山解决债务问题，它就会向巴尔干地区發出一个信号，即该地区不是布鲁塞尔的优先事项。

即便欧美在黑山债务上插手，武克萨诺奇认为，中国仍旧在巴尔干地区有很多的發展机会。他说：「在风险可控的情况下，巴尔干国家会继续寻找与中国合作的机会，直到西方向他们给出更好的提案。」

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

***Archivbild*** Kapitan Andrejewo Grenzuebergang Bulgarien-Tuerkei (kuenftige EU-Schengen-Aussengrenze): Fahrbahn fvºr EU-Bvºrger. | Verwendung weltweit

欧盟拟推出基建大手笔 抗衡“一带一路”  12.07.2021

欧盟外长本周一（7月12日）发布的一份声明宣布，将制定一项连接欧洲与世界的全球基础设施建设计划。一个月前的G7峰会上，与会国家也提出了类似的呼吁。 

STYLELOCATIONU.S President Joe Biden during a bilateral meeting with German Chancellor Angela Merkel, right, on the sidelines at the G7 Summit at the Carbis Bay Hotel, June 12, 2021 in Carbis Bay, Cornwall, United Kingdom. (Credit Image: Â© Adam Schultz/White House/Planet Pix via ZUMA Wire

德语媒体：华盛顿不满默克尔的对华路线  14.07.2021

德国总理默克尔本周访问美国，将与拜登总统会晤。对华政策将是两位政府首脑会谈的一个议题。此外德语媒体还关注了欧盟针对“一带一路”的反制计划。

A picture taken on April 8, 2019, shows the bridge section of a highway connecting the city of Bar on Montenegros Adriatic coast to landlocked neighbour Serbia, (Bar-Boljare highway) near the village of Bioce, north of Montenegrin capital Podgorica, which is being constructed by China Road and Bridge Corporation (CRBC), the large state-owned Chinese company. - In the Serbian steel town of Smederevo, 54-year-old mill worker Zoran Matic thanks the Chinese -- or as we call them, our friends, for rescuing a factory that was on the brink of bankruptcy before China's HBIS group bought it in 2014 for 46 million euros ($52 million at current rates). From coal plants to airports, bridges and IT, China is forking out for investments across the Western Balkans, laying groundwork for a new battle for influence on the EU's fringe. (Photo by Savo PRELEVIC / AFP) (Photo credit should read SAVO PRELEVIC/AFP via Getty Images)

欧盟：无法替黑山还贷 但可帮黑山修路 14.04.2021

面对即将在今夏到期的贷款，黑山向欧盟求援。该国从中方贷款10亿美元，修建一条重要高速路的第一阶段。目前项目尚未完工，黑山却面临偿债难题，欧盟则表示这个非欧盟国家要自己想办法。而中方强调，外界的担忧并无根据而且忽略了一些重要事实。

广告
China Unwetter l Heftige Regenfälle, Überschwemmungen in Henan

豪雨之后郑州出现严重内涝

有着一千万人口的大都市郑州以及河南省多地正在经历罕见的特大洪灾，损失惨重，触目惊心。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  