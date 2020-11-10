美次卿呼吁拒用华为 巴西电信业者无意配合

(德国之声中文网) 美国官员11日再度呼吁巴西不要购买华为产品，并说中国透过5G网络在全球各地实施监控，有如乔治·欧威尔小说《1984》情节。

美国国务院次卿克拉奇(Keith Krach) 现正访问巴西，他建议巴西不要购买华为产品，称华为是「中国全球监控的脊椎骨」。

克拉奇在巴西会见巴西总统博尔索纳罗的国家安全顾问、退役陆军将军海利诺(Augusto Heleno)，讨论将华为排除在巴西5G市场之外的问题。巴西政府明年将向当地电信公司拍卖5G频谱特许权，正在考虑是否做出这项决定。



周一(10日)，巴西右翼政府宣布支持美国提出的「干净网络」构想，也就是美国联合全世界盟友，将可能被中国控制的科技产品排除在外。目前已经有170家电信公司加入这项倡议，在巴西加入以后，总共有50个国家加入。

美国国务卿蓬佩奥周二表示，北大西洋公约联盟(NATO)30个国家中的27个、经济合作发展组织(OECD)37个国家中的31个、欧盟27会员国中的26个、以及12個「三海國家」中的11個都加入了倡议。「三海国家」指的是波罗的海、亚得里亚海和黑海沿岸的国家。波兰和克罗地亚2015年發起了促进这些国家繁荣的「三海倡议」。

四大电信业者拒见美国代表

在克拉奇到访之前，美国大使馆曾邀请巴西四大电信商9日在圣保罗与克拉奇见面，但是四大电信商却在6日一致拒绝。当时消息人士匿名指出，四大电信商之所以不愿跟克拉奇见面，是因为他们认为美国大使馆提出的邀请与过去他们所选择的自由市场价值不符，「我们应该要能够自由的做出最好的财务决定。」

巴西明年即将拍卖5G频谱，目前巴西的四大电信商已经着手准备相关设备，已经使用的设备中也包括华为产品。这些电信商并不支持美国政府禁用华为产品的想法。

华为公司则是始终否认产品可能构成国安风险的指控。华为称其遵守巴西法律，如果当局有需要，华为也愿意开放测试或是提供澄清。

张慈/杨威廉 (路透社)

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



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