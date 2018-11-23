美检方不起诉刘强东  女方律师：事情还没完

（德国之声中文网）美国明尼苏达州检察官弗里曼(Mike Freeman)12月21日表示，调查人员通过监控录像、短信、警方摄像机视频以及证人陈述获取的信息"可以清楚地看到我们无法达到举证要求，因此我们无法提出指控。"

中国网购巨头京东创办人刘强东8月因涉强奸行为在美国明尼苏达州被警方带走，不久后被释放，他之后返回中国。

检方公布决定后，刘强东在微博发表了一份声明："这个结果证明了自始至终我都没有触犯任何法律。"他也对妻子章泽天表示歉意："事发当天我的行为都给我的家庭、特别是我的妻子造成了巨大的伤害，为此我感到十分的自责和后悔。我已经第一时间向她坦承了事实，希望她可以接受我最诚恳的道歉，我一定将竭尽全力去弥补此事对家庭的创伤，重新担当起丈夫的责任。 "

刘强东案件最新的进展也引发了众多网民的关注和大量的评论，有网友评这份声明说："划重点：承认出轨 不承认强奸"。有人说："虽然没有触犯法律，但是突破了基本道德底线，人设崩塌，就此，京东再见。"有网友调侃京东："所以，京东打折庆祝一下不。"有人提到章泽天说："奶茶妹妹变抹茶妹妹。" 章泽天的微博帐号近几月并未更新内容。

刘强东一名代理律师布利斯伯斯（Jill Brisbois）对检方的决定表示欢迎："这证实了我们从一开始就坚信的--刘强东先生是无辜的。刘强东先生因虚假指控被逮捕，在他全面配合调查之后，司法部门的结论证明了他是无辜的。"他给澎湃新闻发布了一份"就案件事实的公开声明"，其中写道，刘强东在餐厅聚餐前不认识女方，"在房间里发生的一切都是自愿的。该女士整个过程都很主动，没有任何不情愿的表示。" 声明最后强调，刘强东先生过去没有，将来也不会答应女方要钱和解的要求。在此之前网络上所有有关给钱私了的传言都是谣言。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 京东掌门刘强东 中国富豪刘强东上周五在美国明尼苏达州因涉嫌不当性行为被捕，第二天被释放。一名警方发言人表示正在积极进行调查，不过他拒绝提供逮捕的细节。消息受到网民关注，刘强东一度登上热搜榜，京东快速发出声明指刘强东遭到失实指控“刘强东先生在美国商务活动期间，遭遇到了失实指控，经过当地警方调查，未发现有任何不当行为”，并指责网络传播上有不实传言。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 刘强东与“奶茶妹妹” 刘强东的私人生活似乎一直受到外界关注，之前他与“奶茶妹妹”章泽天的婚姻因为年龄差距大、颜值差距大就曾引发网友热议。这也并不是他首次与性侵扯上关系，不久前，刘强东曾被卷入到一起发生在海外的性侵事件。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 澳大利亚性侵案 澳大利亚媒体近日在报道徐龙伟（音）被判犯有性侵罪时曝光了刘强东的名字。根据《纽约时报》报道，刘强东没有被指控有任何不当行为，但据称性侵案发生在2015年他在悉尼办的一场派对之后。法庭文件显示，刘强东曾以可能让他的婚姻和生意受损害为由，试图让这个澳大利亚城市的一家法院下令阻止公布他的名字。但他的这一努力失败了。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 高云翔 中国男星高云翔被曝在悉尼被捕，他涉嫌和制片人王晶在悉尼一家酒店内性侵一名女子。高因演出热剧《芈月传》而走红。被曝性侵后引起网友广泛热议和媒体的大幅报道。目前案件仍在审理之中。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 牵连星途 高云翔“性侵丑闻”或会影响他主演的新片《巴清传》的播出档期，《联合早报》指出，许多中国演员曝出丑闻后，都会面临被封杀作品的命运。《巴清传》的女主角范冰冰如今也仿佛“失联”。在社交媒体上，许多粉丝都在担心范冰冰是否会因逃税入狱。也有人猜测，范冰冰已经被当局封杀，甚至已经被软禁。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 朱军 春晚老面孔、央视主持朱军被曝光骚扰女实习生的话题受到关注。他被指猥亵女实习生，揭露事件的文章出现在微博后立刻得到广泛转发、讨论。不少媒体也做出了相关报道。但很快相关文章被删除。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 寺庙方丈被曝性侵 商界名人、影视明星外，中国高僧被曝光性侵、性骚扰女弟子的消息也引起了舆论热议。两名北京龙泉寺僧人上月举报，中国佛教协会会长、北京龙泉寺方丈学诚性侵、性骚扰女弟子。学诚之后辞去会长职务，根据《新京报》报道，北京市佛教协会现已免去学诚北京龙泉寺住持(方丈)职务。 ​

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 王全安 不仅是性侵，公众人物被爆出任何丑闻都会引来围观，这也对涉事个人的名誉和仕途产生了巨大的影响。2014年，导演王全安因涉嫌嫖娼被拘留，消息传出后他沉寂了好一阵子，在中国影坛一度“销声匿迹”。去年他以评委身份现身柏林电影节（见图）。

性侵指控、桃色交易：历数那些陷入丑闻的中国名人们 薛蛮子 被卷入桃色新闻的另外一位新浪大V薛蛮子如今也鲜少露面。2014年，这位投资人被北京警方以涉嫌"嫖娼"刑拘。 作者: 文木 综合报道



对刘强东发起指控的涉事女生的律师弗罗林（Will Florin） 批评检方在决定不对刘提出起诉前，从未与女方进行过交谈，指出检察官从未要求与这名女大学生见面，从来没有问过她一个问题："而是等了四个月直到圣诞节假期前夕这个周五晚间才宣布这个决定，甚至没有按照惯例与她会面一次，告知他们的意图。"

明尼阿波利斯警察局新闻办公室发言人埃尔德（John Elder）发出回应，表示警方与这位女士"谈了好几次"。

弗罗林晚些时候还表示，女方正在计划继续向刘强东发起诉讼。她说，刘强东和其代表的京东集团应向"当晚发生的事情负责"。她没提到更多细节，不过向美联社表示将会在美国提出诉讼。

弗罗林还透露，警方没有透露涉事女方身份，后者继续在大学念书。

2018年8月底，21岁的明尼苏达大学女留学生在美国明尼阿波利斯指控刘强东在一次聚餐后强暴了她。刘强东方面对此予以否认。

文木 / 王凡（美联社等）