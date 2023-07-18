 美核潜艇40年后再现韩国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2023

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时政风云

美核潜艇40年后再现韩国

时隔逾40年后，美国战略核潜艇再次停靠韩国港口。 与此同时，韩美核咨商小组NCG首次举行会议。中国和朝鲜都批评，该小组的成立进一步加剧了朝鲜半岛的紧张局势。

资料图片：拜登去年访问韩国，与韩国总统尹锡悦举行会谈

资料图片：拜登去年访问韩国，与韩国总统尹锡悦举行会谈

（德国之声中文网）一位美国高级官员本周二（7月18日）表示，携带核导弹的美国战略核潜艇SSBN停靠在釜山港，这是四十几年以来美国战略核潜艇首次停靠在韩国。正在韩国访问的美国国家安全委员会印太协调员坎贝尔（Kurt Campbell）在一次简短的记者会上公布了这个消息。他此行是参加美韩首次举行的核咨商小组（NCG）会议。根据韩联社，他在记者会上还表示，跨部门合作与努力将长期开展。该咨询小组旨在与朝鲜发生战争时更好地协调在盟国的核应对。

韩联社指出，SSBN是美军弹道导弹核潜艇的分类代号，可搭载潜射弹道导弹（SLBM）执行战略任务。该级别的核潜艇上一次停靠韩国还是上世纪80年代，美军“罗伯特·李”号（SSBN-601）弹道导弹核潜艇曾于1981年3月入韩停靠。 
 
韩国总统尹锡悦表示，新成立的咨商小组将会是建立强大有效的威慑力量以应对朝鲜的“起点”。尹锡悦在一次简报会上表示：“通过升级以核为基础新示范的韩美联盟，我们将努力从根本上阻止朝鲜核和导弹威胁。” 
 
南华早报报道，韩国和美国今年4月在《华盛顿宣言》中宣布，美国将加强对朝鲜的威慑力，包括成立美韩核咨询小组，让韩国在美国动用核武应对朝鲜攻击的计划上有更大话语权，也会派核导弹潜艇到访韩国，以换取首尔承诺不发展自己的核武库。
 
中国和朝鲜均批评，该小组的成立进一步加剧了朝鲜半岛的紧张局势。

  • Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    “台湾问题也是一个全球性问题”

    韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

  • Lee Sang-ok

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    90年代才建交

    1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

  • Ehemaliger Präsident Südkoreas Roh Tae-woo verstorben

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    韩国总统首访

    1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

  • Südkorea China Wen Jiabao bei Lee Myung in Seoul Flash-Galerie

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    从全面合作到战略伙伴

    上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

  • Südkorea Seoul - Chinesische Touristen am Gyeongbokgung Palace

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    你来我往

    上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

  • China G20 Gipfel in Hangzhou

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    “蜜月期”

    朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

  • Nordkorea Raketentest

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    萨德事件

    鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

  • China Boykott wegen THAAD-Raketensystem: China geht massiv gegen südkoreanischen Lotte-Konzern

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    殃及韩国企业

    由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

  • Südkorea-China Gipfel | südkoreanischer Präsident Moon Jae-in mit chinesicher Präsident Xi Jinping

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    “三不一限”共识

    2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

  • Protest südkoreanischer Nationalisten gegen Entspannungspolitik

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    机遇还是威胁

    中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

  • Joe Biden und Yoon Suk-yeol

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    靠向哪一边

    现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

  • Südkorea | THAAD Raketenabwehrsystem

    中韩关系：先做生意，再谈战略利益？

    韩国的“安全关切”

    种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。


平壤上周试射了一枚洲际弹道导弹（ICBM）。朝鲜周一谴责了核咨询小组“公开讨论使用核武器”的做法，并警告两国不要计划加大军事力量展示，包括所谓的“战略资产”，比如美国航母、轰炸机和潜艇。 

当被问及韩国是否会在美国的核战计划中发挥作用时，一位美国高级政府官员告诉路透社，这个小组更多是为了信息共享。 

 

（路透社等）

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