美核潜艇确认撞山 南海是否遭遇核泄漏?

(德国之声中文网) 美国海军第七舰队对媒体表示，已经查明今年10月初"康涅狄格号"核潜艇在南中国海撞上的"不明物体"系此前未知的海底山脉。海军方面还将进一步调查潜艇撞上海底山脉的具体原因，并评估这艘潜艇的损伤程度。"海军正在决定是否继续追责。"

此前，美国海军发布的消息称，潜艇的核反应堆、推进系统并未受损，但是十余名艇员受到了轻伤或者中等程度的伤害。

美国海军学会(USNI)网站的新闻频道最先报道了潜艇所撞物体为事先没有在海图上标注的海底山脉的消息。该网站还称，潜艇损伤主要在前部的压载水舱。

这起撞击事故发生在今年10月2日，但是美国海军一直到五天后潜艇抵达关岛港口时才对外通报了这一事件。据悉，在撞击事故发生后，这艘潜艇上浮水面，以较低航速驶向关岛。

目前，"康涅狄格号"仍然停留在关岛港口。

周二（11月2日）中国外交部发言人汪文斌在记者会上说，美国应该给国际社会和地区国家一个满意的交代。他说，“我们看到的是，事故发生近一周后，美方才发表了一份语焉不详的声明，说核潜艇撞上了不明物体；事故发生近一个月后，又说撞上了不知名的海底山。美方还将事故地点刻意模糊为所谓的‘印太地区国际水域’，对核潜艇的航行意图、事故发生的具体地点是否在别国专属经济区甚至领海、究竟有没有造成核泄漏以及破坏海洋环境等外界严重关切和疑虑的问题，始终没有作出明确的说明。" 他说，美国的做法不透明而且不负责任。

美军担心核泄漏？

另据香港《南华早报》消息，尽管美军反复强调潜艇核反应堆没有受损、潜艇状态安全稳定，但是美军用于探测放射性物质的特种侦察机WC135"不死凤凰"在刚刚过去的周末被发现前往了南中国海相关区域。该报援引中国智库"南海战略态势感知计划"的微博指出，WC135侦察机此时前往南中国海并不寻常，上一次该型侦察机在南海地区活动还要追溯到2020年1月。

此前，中国外交部以及国防部多次抨击美军在此次核潜艇撞击事故中的不透明处理方式。外交部发言人赵立坚说："中国和其他沿海、沿岸国有理由要求美方回答，此次派出核潜艇悄无声息地在南海前行究竟是要执行什么任务？这一次究竟撞上了什么？为什么会撞上？是否造成核泄漏，给海洋环境带来核污染？美方作为当事方，有责任、有义务详细说明事件相关情况。"

《南华早报》还援引居住香港的军事专家宋忠平的观点指出，WC135此时前往南海，很有可能就是为了探寻潜艇撞山事故是否造成了核泄漏。"假如这就是WC135的真实目的，那就意味着美军现在发现撞击很严重，开始担心，以至于要派飞机来采集更多信息。……但是也有可能是美方怀疑中国在该地区进行了水下核试验。"

(美联社、南华早报等)

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