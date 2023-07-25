 美核潛艇抵韓國 朝鮮再射兩枚導彈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美核潛艇抵韓國 朝鮮再射兩枚導彈

韓國軍方24日表示，偵測到2枚由朝鮮發射的彈道導彈。而數小時前，美國一艘核潛艇駛抵韓國，引發局勢緊張。此事發生在朝韓停戰70週年前夕，中國據報將派代表團出席相關活動，而美國則對朝鮮的最新行動提出嚴厲譴責。

朝鮮近年來不斷加大武器試驗，圖為13日朝鮮官媒發出朝鮮試射「華城-18」洲際彈道導彈的圖片。

朝鮮近年來不斷加大武器試驗，圖為13日朝鮮官媒發出朝鮮試射「華城-18」洲際彈道導彈的圖片。

（德國之聲中文網）朝鮮半島緊張局勢升高，韓國軍方表示，朝鮮週一（7月24日）晚間向其東海岸發射了2枚彈道導彈，以抗議美韓日益緊密的軍事戰備合作。同日稍早，美國一艘核動力潛艇抵達韓國海軍基地。

韓聯社援引韓國軍方聲明報導，韓國最新偵測到的這2枚導彈，分別在24日晚間11時55分和25日午夜，從平壤附近地區發射，射程約400公里（248英里），最後落入了東海。日本防衛省也報告，該導彈落在其專屬經濟區（EEZ）之外。

當日數小時前，美國海軍安納波利斯號（The USS Annapolis）核動力潛艇駛近韓國濟州島一處海軍基地。韓國軍方表示，此舉是為進行軍事補給，同時執行一項作戰任務，以加強聯合防禦姿態及促進交流，以慶祝美韓盟邦70週年，但未具體說明任務內容。

而美國白宮對平壤24日的最新行動表達不滿，其新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說：「我們理當譴責朝鮮發射彈道導彈的行為。」並稱此舉對朝鮮鄰國和國際社會構成威脅，美方對保衛韓國、日本的承諾「始終堅定」。

美韓加強防禦合作

上週二（18日），另一艘搭載核武的美國潛艇才在40年來首次抵達韓國港口，顯示美韓雙方作為盟友，正透過增加美軍部署以威懾朝鮮。

朝鮮對此做出憤怒回應，在數小時後發射2枚彈道導彈，並在上週末連續向其西海岸發射了多枚巡航導彈。朝鮮聲稱，美韓的合作可能使其具備動用核武的合理條件

而上週抵達韓國的美國戰略核潛艇是肯塔基號（The USS Kentucky），與24日進入韓國軍事基地的安納波利斯號不同，前者專門從事反艦和反潛戰，並參與了去年9月的美日韓軍演；後者則不具備核武器。

7月19日，韓國總統尹錫悅（中右）登上美國肯塔基號核動力彈道導彈潛艇。

7月19日，韓國總統尹錫悅（中右）登上美國肯塔基號核動力彈道導彈潛艇。

朝鮮戰爭週年之際

朝鮮24日最新發射的彈道導彈，發生在朝鮮戰爭停戰70周年之際。朝鮮和韓國在1950年6月25日爆發軍事衝突，最終於1953年7月簽署停戰協議，並在兩國之間以實際控制線建立非軍事緩衝地帶。但由於衝突以「停戰」而非「和平條約」結束，兩國迄今仍多有外交爭端和軍事對峙。

近來，朝韓關係再次處在歷史最低點之一。不僅雙方外交停滯，朝鮮領導人金正恩更呼吁加大武器發展，其中包括戰術核武。日前，金正恩也親自監督了該國最新的固體燃料洲際彈道導彈「華城-18」的試射。

朝鮮預計25日將慶祝朝韓停戰70周年，據朝鮮中央通訊社報導，由中國中央政治局委員李鴻忠帶領的中國代表團將前往朝鮮出席此一活動，這是自2020年初疫情爆發以來，首次有外國代表團出訪朝鮮。部分中朝貿易也在去年逐步重啟

至於美朝關係則在近期陷入緊張。上週，一位美國士兵特拉維斯．金（Travis King）因違規行為將被從韓國遣返美國，卻在逃離韓國機場之後越境進入朝鮮，據信已遭朝方拘留，此事引發朝鮮半島局勢緊張。聯合國軍司令部24日表示，已就這名失蹤軍人向朝鮮進行磋商。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

相关内容

July 19, 2023**People look at North Korea territory through a pair of binoculars at an observation platform near the demilitarized zone separating the two Koreas, in Paju, South Korea July 19, 2023. REUTERS/Kim Hong-Ji

疫情後首次 朝鮮邀中國參加停戰紀念活動 25.07.2023

今年7月27日是朝鮮半島停戰滿70週年，朝鮮邀請了中國代表團赴朝出席紀念活動。與此同時，國際社會持續呼籲中國應阻止朝鮮規避制裁，中國對此怎麼回應？

09/05/2023**In this photo taken on May 9, 2023, South Korean soldiers change positions at the truce village of Panmunjom in the Joint Security Area (JSA) of the Demilitarized Zone (DMZ) separating North and South Korea, with a view of North Korea's Panmon Hall (back C). South Korea and Japan's efforts to improve their once-strained relationship and boost military ties are key to countering North Korea, America's top general said. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

為什麼去朝鮮？美國士兵脫逃事件發酵 20.07.2023

一名23歲的現役美國軍人18日自韓國越境進入朝鮮的事件，引起國際關注。這位逃兵究竟是如何脫逃的？目擊者和他的家屬又怎麼說？在他之前，美軍還有哪些逃往朝鮮的案例？

People watch a television screen showing a news broadcast with file footage of a North Korean missile test, at a railway station in Seoul on July 19, 2023. North Korea has fired at least one ballistic missile into the sea, Yonhap news agency reported on July 19, hours after an American nuclear-armed submarine made its first South Korean port call in decades. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

G7等国发呼吁 盼中国阻止朝鲜规避制裁 22.07.2023

本周六，朝鲜向朝鲜半岛西部海域发射了多枚巡航导弹，韩国军方公布了这个消息。美韩目前正在加强防务合作，朝韩关系接近历史最低点。与此同时，G7等多国呼吁中国，请协助阻止朝鲜利用中国领海规避制裁。

广告

媒体看中国

Russlands Putin führt Gespräche mit Chinas Xi in Moskau

德语媒体：莫斯科要仔细听 北京向基辅靠近

《法兰克福汇报》评论道，如果中国的利益受到触动，与普京的"友谊"很快就凉。《法兰克福评论报》认为，中俄"无上限的"友谊出现了裂痕。