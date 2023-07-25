美核潛艇抵韓國 朝鮮再射兩枚導彈

（德國之聲中文網）朝鮮半島緊張局勢升高，韓國軍方表示，朝鮮週一（7月24日）晚間向其東海岸發射了2枚彈道導彈，以抗議美韓日益緊密的軍事戰備合作。同日稍早，美國一艘核動力潛艇抵達韓國海軍基地。

韓聯社援引韓國軍方聲明報導，韓國最新偵測到的這2枚導彈，分別在24日晚間11時55分和25日午夜，從平壤附近地區發射，射程約400公里（248英里），最後落入了東海。日本防衛省也報告，該導彈落在其專屬經濟區（EEZ）之外。

當日數小時前，美國海軍安納波利斯號（The USS Annapolis）核動力潛艇駛近韓國濟州島一處海軍基地。韓國軍方表示，此舉是為進行軍事補給，同時執行一項作戰任務，以加強聯合防禦姿態及促進交流，以慶祝美韓盟邦70週年，但未具體說明任務內容。

而美國白宮對平壤24日的最新行動表達不滿，其新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說：「我們理當譴責朝鮮發射彈道導彈的行為。」並稱此舉對朝鮮鄰國和國際社會構成威脅，美方對保衛韓國、日本的承諾「始終堅定」。

美韓加強防禦合作

上週二（18日），另一艘搭載核武的美國潛艇才在40年來首次抵達韓國港口，顯示美韓雙方作為盟友，正透過增加美軍部署以威懾朝鮮。

朝鮮對此做出憤怒回應，在數小時後發射2枚彈道導彈，並在上週末連續向其西海岸發射了多枚巡航導彈。朝鮮聲稱，美韓的合作可能使其具備動用核武的合理條件。

而上週抵達韓國的美國戰略核潛艇是肯塔基號（The USS Kentucky），與24日進入韓國軍事基地的安納波利斯號不同，前者專門從事反艦和反潛戰，並參與了去年9月的美日韓軍演；後者則不具備核武器。

朝鮮戰爭週年之際

朝鮮24日最新發射的彈道導彈，發生在朝鮮戰爭停戰70周年之際。朝鮮和韓國在1950年6月25日爆發軍事衝突，最終於1953年7月簽署停戰協議，並在兩國之間以實際控制線建立非軍事緩衝地帶。但由於衝突以「停戰」而非「和平條約」結束，兩國迄今仍多有外交爭端和軍事對峙。

近來，朝韓關係再次處在歷史最低點之一。不僅雙方外交停滯，朝鮮領導人金正恩更呼吁加大武器發展，其中包括戰術核武。日前，金正恩也親自監督了該國最新的固體燃料洲際彈道導彈「華城-18」的試射。

朝鮮預計25日將慶祝朝韓停戰70周年，據朝鮮中央通訊社報導，由中國中央政治局委員李鴻忠帶領的中國代表團將前往朝鮮出席此一活動，這是自2020年初疫情爆發以來，首次有外國代表團出訪朝鮮。部分中朝貿易也在去年逐步重啟。

至於美朝關係則在近期陷入緊張。上週，一位美國士兵特拉維斯．金（Travis King）因違規行為將被從韓國遣返美國，卻在逃離韓國機場之後越境進入朝鮮，據信已遭朝方拘留，此事引發朝鮮半島局勢緊張。聯合國軍司令部24日表示，已就這名失蹤軍人向朝鮮進行磋商。

（綜合報導）

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