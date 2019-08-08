美枪击案刚落幕 德州拥枪新法将上路

(德国之声中文网) 美国8月初刚发生的2起枪击案，掀起枪械管制的呼声，德州却将有9项放宽公开拥枪限制的新法将在9月实施。这些新法将放宽在寄养家庭、学校、教堂、犹太会堂和清真寺等地携带或存放枪枝。

新法案内容包含取消德州公立学校校园中，被允许持枪的教师与员工的人数限制。原先规定为每200名学生或每1栋大楼可指定1人持枪。新法开放将由学校自行决定指定人数。

其他法条包括开放寄养家庭将枪械与弹药存放在同一个空间并上锁。在原本的规定中，寄养家庭需将两者分开放置并上锁。条文也禁止房东在租约中限制房客拥枪，并允许在教堂和犹太会堂等宗教场所携带枪械。

NBC新闻(NBC News)报导中提到，支持推动这些新法的全国步枪协会表示，整个修法流程非常顺利，说这些新法将使德州原本宽松的枪械法更加开放，并让另外一派主张枪械管制的人士「无功而返」。

「让好人持枪」

根据《时代杂志》，2012年桑迪·胡克小学校园枪击案后， 美国步枪协会执行长拉皮耶(Wayne LaPierre) 于记者会提出「让好人持枪」的口号。他认为，这样可以阻止大规模枪击案的发生。他表示，阻止持枪的坏人犯罪的唯一办法就是让好人也持枪。

报导内容提到，尽管美国步枪协会以此为由试图放宽枪械法，代顿的枪击案证明，枪手在数秒内就能造成严重伤亡。警方在32秒内反应并射杀枪手，但是该案仍造成9死14伤。

《时代杂志》引述研究暴力犯罪的专家，放宽枪械法并让更多人持枪并没有达到防范大规模枪击的效果。史丹佛法学院专门研究枪械暴力与政策的教授多诺(John Donohue)表示:「如果持有武器的市民在公开场合发生枪击案时主动介入，可能会使情况恶化。除非受过良好训练，不然只会造成更多伤亡。」

反枪人士上街

近期美国大型枪击案频发，分别在加州、德州和俄亥俄等地造成大量伤亡。

8月10日，联合拉丁美洲公民联盟(LULAC)在埃尔帕索发起游行，该活动正式名称为「为团结的美国而行」(March for a United America)，超过100人参与，其中包含拉丁裔美国人、白人以及黑人。他们在游行中谴责种族主义并要求严管枪只。

枪击案伤者葛西亚(Jessica Coca Garcia)在游行中对人群喊话，她说:「我一直都想要相信种族主义不存在，但是很显然不是这么一回事。」

前任美国众议员欧洛克(Beto O'Rourke)也参与游行，出身自埃尔帕索的他指责总统特朗普散布带有恐怖和仇恨的言论。

根据哈芬登邮报(Huffpost)，8月5日也有数百名支持枪枝管制运动的人士在维吉尼亚的美国全国步枪协会(NRA)总部前抗议，向枪击案的受害者致哀，并且呼吁「立刻改革拥枪法」。

有鉴于近期的情况，严加控管枪枝的呼声愈来愈大。迫于外界压力，美国政府可能推动新法条，限制问题人士持有枪枝。不过对于大规模射击案的防范，美国还有长的路要走。

陈安迪/夏立民/羅法 (美联社等)

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！