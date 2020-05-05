 美权威学者与西方外交官：不认同“实验室理论” | 科技环境 | DW | 05.05.2020

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科技环境

美权威学者与西方外交官：不认同“实验室理论”

有美国“抗疫队长”之称的权威传染病专家福西在接受采访时表示，证据显示，新冠病毒并非是中国试验室制造，同时他也不认同所谓的“实验室泄漏”一说。此外，来自“五眼联盟”成员国的外交官也称，病毒因实验室意外而开始传播的可能性很小。

Anthony Fauci USA NIAID 16.10.2014 (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)

美国顶级卫生专家、国家过敏和传染病研究所主任福西

（德国之声中文网）在周一（5月4日）接受《国家地理》（National Geographic）采访时，美国顶级卫生专家、国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福西（Anthony Fauci）对一些美国政客针对新冠病毒来源的说法提出反驳，称其是"迂回而无效的论证"（a circular argument）。

美国总统特朗普以及国务卿蓬佩奥分别在上周末声称，美国有证据显示，新冠病毒源自武汉病毒研究所。不过，两人未提供证据细节。而科学界普遍认为，新冠病毒从蝙蝠经由一个中间宿主传染到人类的可能性更大。

福西对《国家地理》表示，目前没有科学依据显示，新冠病毒是实验室制造的。此外，他也不接受实验室泄漏的说法。他说："如果观察病毒在蝙蝠中体内的进化过程和目前的情况，（科学依据）会非常非常强烈地显示：（这种病毒）在自然界中进化，然后传给其他物种"。

这位权威学者也不接受所谓的"实验室泄漏"理论--即有人在自然界发现了新冠病毒，将其带到实验室，然后意外泄漏了。他表示，如果这样说，那就意味着，病毒是先在野外出现的，"我不明白他们为什么要就此进行讨论，我也不花时间在这种迂回而无效的论证上"。

Bio-Sicherheitslabor in Wuhan, China (picture-alliance/Photoshot/Y. Gang)

武汉病毒研究所的安全记录一度受到了外界质疑

"病毒应是在市场爆发"

美国媒体CNN也于周二（5月5日）援引两名西方外交官称，"五眼联盟"共享的情报显示，新冠病毒的爆发"极不可能"是因为实验室事故而开始传播，而应是起源于中国市场。这也与此前特朗普以及蓬佩奥的说法相悖。

所谓"五眼联盟"是由美、英、澳、加、新五国组成的西方国家情报联盟。澳媒上周末报道称，该情报联盟对于中国政府曾掩盖疫情提出指责，并指出首先爆发疫情的武汉病毒研究所曾进行过高风险的研究工作。不过澳媒的报道也称，"五眼联盟"文件提到，各国针对新冠病毒是否来自于武毒所这一推测存在意见分歧。

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一位熟悉"五眼联盟"情报的西方外交官本周二对CNN说，"我们认为，这极不可能是一起事故。这很可能是在自然界发生的，而人类因为人与动物之间的自然接触而感染"。另一位来自"五眼联盟"国家的官员也同意这一评估。

这和美国情报机构的说法有所不同。美国国家情报总监办公室曾于上周四（4月30日）发表声明称，新冠病毒"并非人造或经过基因改造"，但表示他们仍在调查病毒源头，并不排除中国实验室意外的可能。

美国可能有独家情报

一位来自"五眼联盟"的消息人士在周二指出，美国可能并没有与"五眼联盟"成员国分享其全部情报。虽然该联盟成员国分享绝大多数信息，但每个国家也都保留有独家情报。

这位消息人士还指出，特朗普与蓬佩奥言语中所表达出（对病毒来源）的确定程度，远远超过"五眼联盟"的评估。该消息人士告诉CNN，仍存在病毒来自实验室的这种可能，但目前还没有什么可以使该推测成为合理的理论。

该消息人士同时表示，病毒"显然是从市场开始爆发的"，但是病毒怎么到的市场尚且不清楚，并补充说，这一点如果没有中方的大力、透明的配合，很难查清。

 

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