 美期中选举倒数一週﹕德国和欧盟纠结甚麽？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2018

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时政风云

美期中选举倒数一週﹕德国和欧盟纠结甚麽？

美国期中选举罕见地受国际注目，有分析认为这和特朗普的施政作风有密切关係。正当欧盟不少成员期望选举结果能挫一挫特朗普的锐气，但专家却警告这或许导致更危险的局面。

USA Pacific Palisades Stimmabgabe zur US-Präsidentschaftswahl (picture-alliance/dpa/M. Nelson)

(德国之声中文网) 美国期中选举11月6日举行，众议院所有席次都会重选，而参议院则改选1/3席次，被视为下一届总统大选的风向标。目前参众两院都由共和党佔多数，依照往续来看，期中选举一般对在野党比较有利。

与许多欧盟国家一样，德国关注一旦在野的民主党重夺国会控制权，特朗普会否扭转其外交政策。

德国之声访问欧洲议会外交委员会前主席布罗克 (Elmar Brok)，他与德国总理梅克尔同属基民盟。他认为，假如民主党在至少其中一级议院重夺多数席次，将是很好的权力制衡。但他同时提出一点隐忧﹕「那麽特朗普将会全神贯注于外交政策，因为他无法推动任何国内改革。这或许令我们更加紧张。」

Symbolfoto Verhältnis USA EU (picture-alliance/U. Baumgarten)

贸易战有望终结？

特朗普对欧洲的态度十分清晰。在贸易上，他把欧盟当作美国的「敌人」，甚至不是竞争对手。举个例子来说，特朗普重整美国贸易政策几乎惹火世上所有工业国领袖。继开徵钢铝税后，他进一步威胁对欧盟汽车徵收惩罚性关税，这对德国的打击尤其严重。

德国外交关系理事会 (DGAP) 政治学者约瑟夫布拉姆 (Josef Braml) 认为，即使民主党胜选也不代表能减缓跨太西洋区域的贸易战。

「虽然民主党近一段时间是较为激烈地支持自由贸易，但其实他们更长时间是保护主义者。现在不同的是，特朗普也为共和党带来了一把保护主义的声音。」

弹劾是糖衣毒药？

一些特朗普的反对者冀盼民主党重新控制国会以后，对特朗普提出弹劾议案，促使他提早打包离开白宫。他们认为特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 对特朗普「通俄门」的调查结果，加上民主党在国会的多数席次，就可以为启动弹劾提供足够的弹药。

但是柏林和布鲁塞尔，各界对弹劾的态度还是比较审慎。德国的观察家特别担心，这会促使特朗普向伊朗或朝鲜发动空袭，来迴避弹劾动议。

USA Schüler demonstrieren gegen Waffengesetze (Getty Images/AFP/A. Cabalerro-Reynolds)

期中选举将会重选众议院所有席次，参议院则改选1/3席次。

欧洲议会议员布罗克向德国之声表示﹕「面对弹劾的时候，他利用外交大动作来反击的风险将更加高。」他悲观地认为无论下週选举结果如何，都不太可能带来正面的改变。

德国外交智库专家约瑟夫布拉姆也有类似的看法﹕「美国的权力制约并不适用于我们。我们必须为自己设想，作为欧洲人，一定要学会更坚定地筹谋。」他指自2016年特朗普当选后，这种论调一直在德国和欧盟很盛行。但现在欧盟要多想一步﹕达成一套连贯而具公信力的策略来应全球政治局势，而且不受美国白宫或国会主政者所左右。

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