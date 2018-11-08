美朝陷僵局 未公开飞弹基地持续运作

(德国之声中文网) 位于华盛顿的智库战略暨国际研究中心週一发布新报告，显示朝鲜可能有20处未公开的飞弹基地，目前有13个已经得到确认。这些基地主要用来藏匿移动性高且能发展成核武的飞弹。负责主导这项研究的专家车维德 (Victor Cha) 表示，这些基地并没有停止运作，而外界也担心，特朗普会同意让朝鲜以摧毁一个飞弹测试场跟其他相关设备，换得一个和平协议。

研究显示，这些基地遍佈在朝鲜偏远山区，移动式飞弹发射器能迅速从这些基地移到事先预备好的发射点。其中一名研究员贝穆德兹 （Joseph Bermudez) 接受《纽约时报》访问时说 : 「这些基地内的飞弹都能装载核弹头。 」

此外，报告也显示，中程飞弹能发射到日本及韩国。这些飞弹主要以环绕方式设置在朝韩非军事区北方约90到150公里处。短程飞弹则设置在朝韩非军事区北方约48到88公里之间。其中一个位于沙里院市附近的Sakkanmol飞弹基地在首尔西北方135公里处，透过卫星影像能依稀看到7个通往地下设施的入口，每个入口都被18公尺高的护堤阻隔，专门防御砲火或空袭。

透过入口大小及从该处移除的土量，预估该基地可容纳一个完整的飞弹部队与18个移动导弹发射器。入口也有一处能停放发射器，并进行补弹与补给。沿着山谷往下，能看到军营、后勤单位设施以及食堂。报告也强调，这些地下基地通常只有秋冬才能透过卫星影像被看见。

第二次高峰会恐生变?

《纽约时报》报导，美国国防部原先计划透过新一代小型卫星去追踪朝鲜的移动导弹发射器，但因内部预算纠纷而无法展开计划。虽然特朗普已表态想与金正恩进行第二次高峰会，但美朝谈判过程似乎出现摩擦，也因此延缓敲定第二次高峰会的时间。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo) 与朝鲜高级将领金英哲 (Kim Yong Chol) 原先预计上週在纽约会面，讨论去核化与第二次高峰会可能时间。然而上週四 (11月8日) 美国驻联合国大使黑利 (Nikki Haley）表示，朝鲜因尚未准备好而决定延后双方会面。法新社报导指出，美国同时也延后批准运送拖拉机、零件及其他人道救援物资到朝鲜。

特朗普声称，他与金正恩6月的新加坡高峰会能替朝鲜半岛去核化迈出第一步，而朝鲜自从高峰会后，朝鲜拆毁了一个飞弹测试场并承诺除去主要的核子发展设备。美国官员坦承，自从六月高峰会后，中国与俄罗斯都放宽对朝鲜的制裁。

杨威廉/夏立民 （综合报导）