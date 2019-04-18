美朝谈判陷僵局 普京成功约小金

(德国之声中文网)克里姆林宫周四证实，朝鲜最高领导人金正恩下个月将访问俄罗斯，与普京会晤。

这是金正恩与普京的第一次见面。克里姆林宫表示，普京对金正恩提出邀请，会晤将在「四月的下半月」举行，此外没有透露其他细节。

俄罗斯偶尔会提供朝鲜食物的援助，与朝鲜的关系相对温和。普京过去曾表示过他准备好与金正恩见面。

俄罗斯、朝鲜与日本的媒体揭露，在俄罗斯已开始在远东地区展开与峰会有关的准备工作。俄罗斯报纸 Izvestia引述外交官的消息指出，朝鲜与俄罗斯的峰会将抢在普京4月26到27日前往中国参与峰会之前举行，也就是下周；地点在海参威。

这代表，朝鲜与俄罗斯的峰会很可能碰上美国朝鲜特使毕根 (Stephen Biegen) 在莫斯科与俄罗斯官员会晤的时间。先前，毕根已经把会谈时间定在下周三到四。

美国总统特朗普也预计在4月26日于白宫接见日本首相安倍晋三，两人将针对贸易与朝鲜议题进行对话，包含接下来该如何处理美朝关系。

俄罗斯总统普京在17年前与金正恩的父亲金正日见面，双方互动热络

朝鲜要求换掉蓬佩奥

在克里姆林宫放出消息的几小时前，朝鲜先是宣布成功研发并测试一项新型武器，之后又把美国国务卿蓬佩奥批评了一番，要求美国找一个「更成熟的人」代替他。

周一，蓬佩奥在德州A&M发表演说时，说金正恩在他的第一次峰会当中对特朗普做下去核化的承诺，并让朝鲜官员与美方合作，指出一条共同的道路。蓬佩奥还说: 「他(金正恩)说他想要在今年以内完成，但我希望可以更快做到。」

在一份朝鲜外务省北美局长权正根署名发表的声明当中，朝鲜指控蓬佩奥胡言乱语，错误传递金正恩的语意: 朝鲜宣称他们指的是希望在今年以内完成「谈判」。

该声明认为，如果继续让蓬佩奥担任美方代表，他把事情复杂化的本领将会让谈判陷入困境，因此朝鲜呼吁美国找一个「更谨慎与成熟的人」担任沟通桥梁。

对此，美国国务院发布一份简短声明: 「我们有注意到这个报告。美国仍然保持着与朝鲜进行建设性磋商的准备。」上周，朝鲜领导人金正恩在对其橡皮图章国会演说的时后，提到他愿意与特朗普举行第三次峰会，但是前提是美国在年底前改变他们在执行制裁上的立场。

罗法/杨威廉 (法新社、路透社、美联社)