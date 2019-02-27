 美朝谈判“虎头蛇尾” 提前结束 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

美朝谈判“虎头蛇尾” 提前结束

峰会前和乐融融，双方期待甚高，没想到到了谈判第二天中午，气氛突然变调: 白宫确认，美朝没有达成协议。

Hanoi, US-Präsident Donald Trump trifft den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un Kim Jong Un (picture-alliance/E. Vucci)

金正恩与特朗普两人在河内大都会饭店短暂谈话后并肩散步

(德国之声中文网) 周四，美国总统特朗普和北韩领导人金正恩第二天峰会。气氛从一开始的和乐融融急转直下: 刚过中午，白宫确认，美朝双方「没有达成协议」。

上午的良好谈判气氛到了中午突然变调。原定双方将共同进行午餐会，但是白宫发言人桑德斯告诉等待报导午餐会的记者说，工作午餐会已经取消。

根据路透社报导，金正恩与特朗普的车队已经离开谈判现场。

美国总统特朗普预计很快召开记者会，对记者说明状况。

开场气氛良好

开场时，特朗普对记者表示:「很多很棒的想法都被丢出来.......当你关系好时，很多好事都会發生。」他也说自己「不急着签署正确的协议」。这和他一年前大肆批评平壤的论调大不同。金正恩则说，全世界都在看这场峰会，对某些人来说，两人会面像是「奇幻电影」中的情节。

大约上午十点，特朗普和金正恩协同各自的助卿蓬佩奥与金英哲在河内索菲特大都会饭店的泳池畔开始了他们的第二次会谈，接着双方便进入玻璃封闭的区域进行更深的谈判。

大约十一点左右，一名外媒记者询问金正恩对这次谈判有何期待，金正恩回答:「现在说还太早。我不会做任何预测。但是我的直觉认为我们会产出一个好的结果。」过去金正恩曾经露面的峰会，包括两韩峰会、金习会、以及第一次美朝峰会，外媒记者都很难直接向金正恩提问。这很可能是金正恩第一次回答外媒记者的问题。

Hanoi, US-Präsident Donald Trump trifft den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un (Getty Images/S. Loeb)

金正恩与特朗普在翻译的陪同下相谈甚欢

双方对于互相设置联络处的想法抱持开放态度。联络处的地位低于大使馆, 但这将成为双方关系迈向正常化的关键一步。特朗普说互设联络处是「很棒的事」。朝鲜代表金英哲在被记者问及是否已经准备好让美国在平壤开设联络处时, 说: 「我认为这是值得欢迎的。」

面对记者问到金正恩是否已经准备好放弃核武，金正恩透过翻译回答: 「如果我没有意愿这么做的话，我现在不会在这里。」

还有记者询问金正恩是否会在峰会中讨论人权，这个他一向被诟病的议题? 特朗普却代替他回答问题: 「我们会讨论所有事情。」

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un (Reuters/L. Millis)

美朝领导人及核心团队共进晚餐

美朝领导人共进晚餐互相称赞

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次会晤已经于周三在越南首都河内拉开序幕。各方对本次峰会报以很高期望。两位领导人在河内"大都会"酒店握手致意后，特朗普表示，他认为峰会会"非常成功"。金正恩则表示，"这一次将会取得令人满意的结果"。

DW.COM

金正恩与特朗普即将第二次碰头占据国际头条，韩媒报道指这次除对朝鲜去核订出更多细节，还可能在河内宣布结束超过半世纪的朝鲜战争。特朗普抵达河内后發表推文表示受到热烈欢迎。他说:「好多人，好多爱!」 (27.02.2019)

美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在河内举行会晤时，双方微笑握手。河内聚首意味着新加坡会晤中达成的协议需具体化。不过双方笑脸后面也隐藏多国之间的利益冲突和实力较量。 (27.02.2019)

金正恩表示，他将"尽全力"促成"伟大并让各方赞赏"的结果。他说，上次新加坡峰会之后的8个月时间里，双方都付出了"更多的思考、努力，以及超过以往的耐心"。

特朗普也表示，这次会晤将会超过新加坡峰会。他说，河内会谈至少会有同样好、或者更好的结果。短暂的问候仪式后，两位政治家开始了一次历时20分钟的"1+1"会谈。会谈后，特朗普和金正恩共进晚餐，参加晚餐会的也包括双方团队的其他核心成员。

周四成关键

两位政治家计划在周四举行深入会谈。核心内容将围绕两人去年在新加坡就"去核化"达成的共识，不过"去核"的具体条件至今仍不明了。

为了说服金正恩全面"去核"，特朗普有可能会提出正式签署和平宣言的建议。1953年，朝鲜战争结束后，美朝双方名义上仍处于战争状态。而作为对签署和平宣言的回报，金正恩有可能会提出具体的去核步骤。

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un (Reuters/L. Millis)

此外，特朗普还表示，如果朝鲜退出其核计划，他将帮助该国实现经济腾飞。河内峰会开始之际，特朗普再度强调朝鲜具有"惊人"的经济潜力。

美国不断重申，朝鲜必须全面地、不可逆转地、并且经得住审核地退出核武计划。而朝鲜领导人则要求联合国取消对朝鲜的经济制裁。鉴于朝鲜不断推进其核武及导弹计划，联合国对朝鲜实施了严厉的制裁措施。

各方期待

包括朝鲜重要盟友 - 中国在内的世界各国均对本次峰会寄予厚望。在浙江吴镇中俄印三国外长会谈后，中国外长王毅表示，特金峰会可能会成为朝向实现朝鲜半岛无核化以及建立和平机制的"重要一步"。

德国总理府前高级官员、朝鲜问题专家诺瓦克（Wolfgang Nowak）期望本次峰会能够带来"历史性突破"。曾在施罗德时期在总理府担任要职的诺瓦克对《奥古斯堡汇报》说："我的期望是，特朗普总统宣布正式结束同朝鲜持续至今的战争状态，而金正恩则同意采取具体的去核步骤。"

河内时间周三晚间8时47分，特朗普结束了同金正恩的晚餐后驱车前往下榻酒店。这比白宫的原定时间表晚了十二分钟。周四，特金会谈将继续举行。

夏立民/达扬 / 凝炼 （法新社，德新社，美联社）

  • Karikatur von Vladdo Die Show von Mai

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    谁该走第一步？

    特朗普：“你先来！”、“你走”，金正恩：“还是你先走”。首次特金会上，双方的谈判思路似乎还不是很明晰，给人的印象是临场发挥，见机而动。

  • Karikatur Sergey Elkin | Treffen Trump-Kim: USA und Nordkorea vereinbaren atomare Abrüstung

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    历史性握手

    2018年6月特朗普和金正恩在新加坡的首次会晤被视为历史性的时刻。图为特朗普向钻出防核地堡的金正恩伸出手。朝鲜在峰会上做出弃核承诺。

  • Harm Bengen Karikatur - Trump und Kim (Harm Bengen)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    幼稚园吵架

    美国总统特朗普2018年1月3日发推特称，"朝鲜领导人金正恩刚刚表示，'核按钮一直都在他桌子上'。在他那个被废弃、严重饥馑的政权能不能有谁告诉他一声，我也有一个核按钮，但比他的大得多、强大得多，而且我的按钮管用！"

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Raketen-Streit USA & Nordkorea (DW/S. Elkin)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    发型大比拼

    两枚长头发的导弹：一个是朝前梳的金发；另一个是往上冲的黑发。只要看上一眼，谁都知道画的是谁。

  • Karikatur - Donald Trump und Kim Jong-un zu USA/Nordkorea (tooonpool.com/Kostas Koufogiorgos)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    比的不仅是头发

    “我的发型很火爆！”vs“我的更火爆！”

  • Karikatur Trump und Kim (USA Nordkorea Atomstreit) (A. B. Aminu)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    疯子见面

    “你完全失去理智了吗？”两人互相问道。

  • Karikatur - Donald Trump und Kim Jong-un zu USA/Nordkorea (tooonpool.com/Marian Kamensky)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    不过是“放屁”

    放了一堆核臭屁，周围都变得寸草不生了。

    作者: Christoph Hasselbach


DW.COM

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次峰会再度成为全球瞩目的焦点。两人之间的互动，包括之前的口水战也为政治漫画家提供了丰富的灵感。 (16.08.2017)  

相关音频视频

金正恩出访途中解“烟瘾”  

相关内容

Vietnam, Hanoi: Treffen Donald Trump und Kim Jong Un

特朗普的朝鲜战略成功了？ 27.02.2019

美朝峰会第二回合：金正恩和特朗普抵达河内会谈。他们将讨论如何具体实施朝鲜去核化承诺。但是，事情并没有那么简单。

Vietnam Treffen Donald Trump und Kim Jong Un in Hanoi

美朝二次峰会登场 特朗普套关系拚去核 26.02.2019

金正恩与特朗普即将第二次碰头占据国际头条，韩媒报道指这次除对朝鲜去核订出更多细节，还可能在河内宣布结束超过半世纪的朝鲜战争。特朗普抵达河内后發表推文表示受到热烈欢迎。他说:「好多人，好多爱!」

Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un

美朝二次峰会前夕 双方打什么算盘? 25.02.2019

美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩2月27和28日将在越南河内进行第二次峰会。金正恩未如外界预设与中国国家主席习近平先行碰面，而是经过天津直奔广州再前往越南。不停北京是不是担心美方猜忌？

广告

媒体看中国

China Investitionen in Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa)

德语媒体：变革的世纪

美国在搞“闭关锁国”，中国等亚洲国家在迅速崛起，欧洲人应当如何面对这一“变革的世纪”。德国联邦信息技术安全署对一款来自中国的廉价手机发出安全警告。这些都是德语媒体关注的内容。 