美朝谈判“虎头蛇尾” 提前结束

(德国之声中文网) 周四，美国总统特朗普和北韩领导人金正恩第二天峰会。气氛从一开始的和乐融融急转直下: 刚过中午，白宫确认，美朝双方「没有达成协议」。

上午的良好谈判气氛到了中午突然变调。原定双方将共同进行午餐会，但是白宫发言人桑德斯告诉等待报导午餐会的记者说，工作午餐会已经取消。

根据路透社报导，金正恩与特朗普的车队已经离开谈判现场。

美国总统特朗普预计很快召开记者会，对记者说明状况。

开场气氛良好

开场时，特朗普对记者表示:「很多很棒的想法都被丢出来.......当你关系好时，很多好事都会發生。」他也说自己「不急着签署正确的协议」。这和他一年前大肆批评平壤的论调大不同。金正恩则说，全世界都在看这场峰会，对某些人来说，两人会面像是「奇幻电影」中的情节。

大约上午十点，特朗普和金正恩协同各自的助卿蓬佩奥与金英哲在河内索菲特大都会饭店的泳池畔开始了他们的第二次会谈，接着双方便进入玻璃封闭的区域进行更深的谈判。

大约十一点左右，一名外媒记者询问金正恩对这次谈判有何期待，金正恩回答:「现在说还太早。我不会做任何预测。但是我的直觉认为我们会产出一个好的结果。」过去金正恩曾经露面的峰会，包括两韩峰会、金习会、以及第一次美朝峰会，外媒记者都很难直接向金正恩提问。这很可能是金正恩第一次回答外媒记者的问题。

金正恩与特朗普在翻译的陪同下相谈甚欢

双方对于互相设置联络处的想法抱持开放态度。联络处的地位低于大使馆, 但这将成为双方关系迈向正常化的关键一步。特朗普说互设联络处是「很棒的事」。朝鲜代表金英哲在被记者问及是否已经准备好让美国在平壤开设联络处时, 说: 「我认为这是值得欢迎的。」

面对记者问到金正恩是否已经准备好放弃核武，金正恩透过翻译回答: 「如果我没有意愿这么做的话，我现在不会在这里。」

还有记者询问金正恩是否会在峰会中讨论人权，这个他一向被诟病的议题? 特朗普却代替他回答问题: 「我们会讨论所有事情。」

美朝领导人及核心团队共进晚餐

美朝领导人共进晚餐互相称赞

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次会晤已经于周三在越南首都河内拉开序幕。各方对本次峰会报以很高期望。两位领导人在河内"大都会"酒店握手致意后，特朗普表示，他认为峰会会"非常成功"。金正恩则表示，"这一次将会取得令人满意的结果"。

金正恩表示，他将"尽全力"促成"伟大并让各方赞赏"的结果。他说，上次新加坡峰会之后的8个月时间里，双方都付出了"更多的思考、努力，以及超过以往的耐心"。

特朗普也表示，这次会晤将会超过新加坡峰会。他说，河内会谈至少会有同样好、或者更好的结果。短暂的问候仪式后，两位政治家开始了一次历时20分钟的"1+1"会谈。会谈后，特朗普和金正恩共进晚餐，参加晚餐会的也包括双方团队的其他核心成员。

周四成关键

两位政治家计划在周四举行深入会谈。核心内容将围绕两人去年在新加坡就"去核化"达成的共识，不过"去核"的具体条件至今仍不明了。

为了说服金正恩全面"去核"，特朗普有可能会提出正式签署和平宣言的建议。1953年，朝鲜战争结束后，美朝双方名义上仍处于战争状态。而作为对签署和平宣言的回报，金正恩有可能会提出具体的去核步骤。

此外，特朗普还表示，如果朝鲜退出其核计划，他将帮助该国实现经济腾飞。河内峰会开始之际，特朗普再度强调朝鲜具有"惊人"的经济潜力。

美国不断重申，朝鲜必须全面地、不可逆转地、并且经得住审核地退出核武计划。而朝鲜领导人则要求联合国取消对朝鲜的经济制裁。鉴于朝鲜不断推进其核武及导弹计划，联合国对朝鲜实施了严厉的制裁措施。

各方期待

包括朝鲜重要盟友 - 中国在内的世界各国均对本次峰会寄予厚望。在浙江吴镇中俄印三国外长会谈后，中国外长王毅表示，特金峰会可能会成为朝向实现朝鲜半岛无核化以及建立和平机制的"重要一步"。

德国总理府前高级官员、朝鲜问题专家诺瓦克（Wolfgang Nowak）期望本次峰会能够带来"历史性突破"。曾在施罗德时期在总理府担任要职的诺瓦克对《奥古斯堡汇报》说："我的期望是，特朗普总统宣布正式结束同朝鲜持续至今的战争状态，而金正恩则同意采取具体的去核步骤。"

河内时间周三晚间8时47分，特朗普结束了同金正恩的晚餐后驱车前往下榻酒店。这比白宫的原定时间表晚了十二分钟。周四，特金会谈将继续举行。

夏立民/达扬 / 凝炼 （法新社，德新社，美联社）