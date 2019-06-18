美朝谈判僵局之时 习近平历史性访朝

（德国之声中文网）据新华社报道，当地时间20日12时许，习近平乘坐的专机抵达平壤顺安机场。机场上中朝两国国旗迎风飘扬，"热烈欢迎中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平同志""鲜血凝成的朝中两国人民之间牢不可破的友谊团结万岁"大幅标语高高悬挂。由近万名群众整齐排列的欢迎队伍呼喊口号，迎接习近平来访。

习近平和夫人彭丽媛步出舱门时，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主在舷梯旁热情迎接。朝方在机场举行隆重欢迎仪式。在21响礼炮声中，军乐队奏中朝两国国歌，习近平在金正恩陪同下检阅了朝鲜人民军三军仪仗队，并观看了分列式表演。

新华社报道称，习近平乘车前往平壤锦绣山迎宾馆的道路两旁也站满了欢迎群众。车队经过时，这些手舞鲜花和国旗的群众热情欢呼。

德新社报道称，习近平此次对朝鲜展开的国事访问为期两天。此前朝鲜最高领导人金正恩已经4次访问中国。

外界推测宾主双方将就如何推动朝鲜半岛无核化进行协商。今年2月在越南河内举行的第二次"特金会"失败之后，美朝间的谈判中断。

向美方传递讯息？

柏林自由大学朝鲜和国际安全问题专家巴尔巴赫（Eric Ballbach）在接受德国之声电视采访时表示，此次习近平访朝的目的是为了改善中朝关系，同时向美方传递讯息，缺少了中国角色朝鲜问题是不可能解决的。

巴尔巴赫分析认为，习近平此次出访朝鲜的另一个目的是推动实现朝鲜半岛无核化，因为这符合中国自身利益，因此在朝美之间必须形成某种形式的对话。而对金正恩而言则是需要在如何理解朝鲜半岛去核化的问题上获得中国的支持。

习近平这次访问选在G20中美首脑会晤前，也让外界联想，是不是在中美贸易矛盾关键时刻，以说服朝鲜重启朝美无核化谈判作为"筹码"。针对外界猜想，中国外交部发言人陆慷19日在例行记者会上表示，这是"想多了"。

习近平上台以来首次访问朝鲜 习近平对朝鲜展开国事访问 6月20日至21日，中国国家主席习近平受邀对朝鲜进行国事访问。这是习近平上台以来首次访问朝鲜，也是中国国家主席14年来再次访问朝鲜。恰逢中美贸易战陷入僵局之际且G20大阪峰会召开前夕，习近平此次对朝鲜的访问尤其令外界广为关注。

习近平上台以来首次访问朝鲜 任副主席时曾首访朝鲜 习近平对朝鲜并不陌生，2008年5月刚刚升任中国国家副主席之后不久，首次出访习近平就选择了平壤。访问期间会晤了当时朝鲜最高领导人金正日。习在那次访问中表示，中方将继续推动六方会谈，发挥建设性作用，愿同朝方加强沟通和合作。

习近平上台以来首次访问朝鲜 邓小平4次访朝，均同金日成会晤 1982年4月27日，中国实际上的最高领导人邓小平在数月后任中共中央总书记的胡耀邦陪同下访问朝鲜，同金日成举行会谈。这是邓小平第四次到访朝鲜，也是最后一次出国。此前，邓小平于1962、1964和1978年三次访朝。

习近平上台以来首次访问朝鲜 邓曾期待朝鲜开启经济改革 1962年，邓小平以中共中央总书记身份率团参加朝鲜劳动党第三次全国代表大会；1964年是秘密之行，旨在苏联赫鲁晓夫下台后同朝鲜交换意见。有文件显示，那次的讨论中出现较大意见分歧。1978年复出后的邓小平对朝鲜进行国事访问，期间表达了对平壤开启经济改革的期待。

习近平上台以来首次访问朝鲜 胡耀邦两度访朝 1982年，胡耀邦陪同邓小平访问平壤。1984年他以中共总书记身份再度赴朝。

习近平上台以来首次访问朝鲜 访朝期间政治生涯出现拐点 赵紫阳于1989年学运高潮期的4月24日至4月29日访问朝鲜，在此期间，《人民日报》发表了题为“必须旗帜鲜明地反对动乱”的社论，即“四.二六社论”，为学运定性。5月16日会晤戈尔巴乔夫时，赵说了“重大事件都由邓决定”的“错话”。有人说，赵紫阳的政治生涯正是在他访朝期间出现了决定性的拐点。后来发生的事情大家都知道了。

习近平上台以来首次访问朝鲜 中国不做对不起朝鲜人民的事 1990年3月14日，江泽民如约访朝，这是他就任总书记以来的首次外访。此次初访，恰逢中韩关系改善之时。他告诉金日成，不管国际风云如何变幻，中国决不会做对不起朝鲜人民的事。2001年9月江泽民再度访问朝鲜。

习近平上台以来首次访问朝鲜 江泽民访朝 金正日亲自迎候 2001年9月江泽民再度访问朝鲜时，在金正日陪同下，检阅了仪仗队，观看了大型团体操《百战百胜的朝鲜劳动党》。并前往平壤锦绣山纪念宫，瞻仰了金日成遗容。

习近平上台以来首次访问朝鲜 胡锦涛在位10年，访朝1次 2005年10月28日至10月30日，胡锦涛访朝。朝鲜最高领导人金正日亲自到机场迎送。而金正日只在江泽民、金大中和普京访朝时，才去过机场。不过，中朝关系还是冷淡下来，胡锦涛在位10年只访问朝鲜一次。金正日2011年抱病访华希望得到北京对金正恩的支持，胡锦涛冷淡回应。



"愿谱写中朝传统友谊新篇章"

习近平在访朝前夕，在朝鲜《劳动新闻》等主要媒体发表题为《传承中朝友谊，续写时代新篇章》的署名文章。在文章中他写道："我愿通过这次访问，同金正恩委员长和朝鲜同志一道，谋划中朝友好合作关系，谱写中朝传统友谊新篇章。"

G20峰会将于6月28日在日本大阪举行。届时习近平将与美国总统特朗普举行会面。

德新社引述中国人民大学国际关系学院教授成晓河的观点认为，美朝谈判已陷入僵局，习近平选择这个时机访问朝鲜十分具有战略意义。他认为习金二人会尝试推动改变目前的局势。

据新华社报道，习近平到访当日下午，他同金正恩在平壤举行了会谈。路透社报道称，习近平向金正恩表示，他希望朝鲜和美国能够维持对话并取得进展。中央电视台播出的习近平访朝的新闻片段中，习近平与金正恩在会谈中一致同意，"在新的历史起点，中朝双方愿不忘初心、携手前进，共同开创两党两国关系的美好未来"。