美朝谈判僵局之时 习近平历史性访朝

本周四，中国国家主席习近平对朝鲜开始进行国事访问。据通讯社报道，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主到机场迎接并举行盛大的欢迎仪式。这是相隔14年来，中国国家主席再次访问朝鲜。
（德国之声中文网）据新华社报道，当地时间20日12时许，习近平乘坐的专机抵达平壤顺安机场。机场上中朝两国国旗迎风飘扬，"热烈欢迎中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平同志""鲜血凝成的朝中两国人民之间牢不可破的友谊团结万岁"大幅标语高高悬挂。由近万名群众整齐排列的欢迎队伍呼喊口号，迎接习近平来访。
习近平和夫人彭丽媛步出舱门时，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩和夫人李雪主在舷梯旁热情迎接。朝方在机场举行隆重欢迎仪式。在21响礼炮声中，军乐队奏中朝两国国歌，习近平在金正恩陪同下检阅了朝鲜人民军三军仪仗队，并观看了分列式表演。
新华社报道称，习近平乘车前往平壤锦绣山迎宾馆的道路两旁也站满了欢迎群众。车队经过时，这些手舞鲜花和国旗的群众热情欢呼。
德新社报道称，习近平此次对朝鲜展开的国事访问为期两天。此前朝鲜最高领导人金正恩已经4次访问中国。
外界推测宾主双方将就如何推动朝鲜半岛无核化进行协商。今年2月在越南河内举行的第二次"特金会"失败之后，美朝间的谈判中断。
向美方传递讯息？
柏林自由大学朝鲜和国际安全问题专家巴尔巴赫（Eric Ballbach）在接受德国之声电视采访时表示，此次习近平访朝的目的是为了改善中朝关系，同时向美方传递讯息，缺少了中国角色朝鲜问题是不可能解决的。
巴尔巴赫分析认为，习近平此次出访朝鲜的另一个目的是推动实现朝鲜半岛无核化，因为这符合中国自身利益，因此在朝美之间必须形成某种形式的对话。而对金正恩而言则是需要在如何理解朝鲜半岛去核化的问题上获得中国的支持。
习近平这次访问选在G20中美首脑会晤前，也让外界联想，是不是在中美贸易矛盾关键时刻，以说服朝鲜重启朝美无核化谈判作为"筹码"。针对外界猜想，中国外交部发言人陆慷19日在例行记者会上表示，这是"想多了"。
"愿谱写中朝传统友谊新篇章"
习近平在访朝前夕，在朝鲜《劳动新闻》等主要媒体发表题为《传承中朝友谊，续写时代新篇章》的署名文章。在文章中他写道："我愿通过这次访问，同金正恩委员长和朝鲜同志一道，谋划中朝友好合作关系，谱写中朝传统友谊新篇章。"
G20峰会将于6月28日在日本大阪举行。届时习近平将与美国总统特朗普举行会面。
德新社引述中国人民大学国际关系学院教授成晓河的观点认为，美朝谈判已陷入僵局，习近平选择这个时机访问朝鲜十分具有战略意义。他认为习金二人会尝试推动改变目前的局势。
据新华社报道，习近平到访当日下午，他同金正恩在平壤举行了会谈。路透社报道称，习近平向金正恩表示，他希望朝鲜和美国能够维持对话并取得进展。中央电视台播出的习近平访朝的新闻片段中，习近平与金正恩在会谈中一致同意，"在新的历史起点，中朝双方愿不忘初心、携手前进，共同开创两党两国关系的美好未来"。
習近平將於6月20日至21日出訪朝鮮。过去不到一年的时间里，习近平与金正恩4次会面，引发热议。习近平和金正恩目前都面临美国总统特朗普的不同挑战，两人会站在同一阵线还是各怀鬼胎? (20.06.2019)
习近平首次访朝，正值中美贸易战背景下，距离大阪G20峰会也仅有一周。这位中国党和国家领导人希望借此发出怎样的信号，这又会给国际政治舞台带来何种影响？针对这些问题，德国之声采访了中国的朝鲜问题专家王生。 (18.06.2019)
访朝前夕，习近平在《劳动日报》撰文称，中方支持朝方“政治解决半岛问题的正确方向”。与此同时，联合国外交官称，中俄阻止了安理会宣布朝鲜违反精炼石油产品进口限量。 (19.06.2019)