美朝河内峰会失败 相关各国反应如何

（德国之声中文网）美国总统特朗普说，他与朝鲜领导人金正恩未能达成去核协议，因为美国无法接受金正恩提出的取消美国主导的制裁的要求。

2017年，在朝鲜进行了一系列的核弹与弹道导弹试验之后，联合国和美国逐步加大了对它的制裁。朝鲜长期无视联合国安理会决议，坚持发展其战略武器。河内美朝峰会谈判失败，对于美朝两国，以及期待打破这一僵局的周边及其他国家各意味着什么？

美国

对于自我吹嘘擅长交易的特朗普来说，这是一次挫败。尤其是在这个时候，他面临被指控勾结俄国的压力，而他的前私人律师科恩（Michael Cohen）在听证会上声称他在总统职位上有违法行为。

但是，无协议好过坏协议。特朗普的批评者以及鹰派人士，比如国家安全顾问博尔顿（John Bolton），一直担心达成半生不熟的协议，从而承认朝鲜正在消除核武器。还有，波音公司从越南获得了150亿美元的大单，越南的越捷航空（Vietjet）和越竹航空（Bamboo Airways）总共将从波音公司购买110架飞机。

朝鲜

根据朝鲜的叛逃者及观察者的消息，自去年开始，金正恩决定放弃同时发展国防和经济的方针，集中力量建设自给自足型经济。为此，他花了大力气去说服军方的强硬路线者。如今，金正恩宣称他的首要任务是发展经济。但是，未能说服美国取消制裁，他发展经济的空间不大。

韩国

对韩国总统文在寅来说是一个打击。他期待美国取消对朝鲜的制裁，从而实现他重开跨越边界的工业园区及旅游区的雄心。文在寅发起投资数十亿美元的"朝鲜半岛新经济地图"计划，以建立跨越南北边界的经济区。面对韩国一蹶不振的经济及劳动力市场，他认为这将成为发展新动力。

如果美朝去核谈判成功，那么很有可能达成一个和平协议，结束自1950年代朝鲜战争以来的敌对状态。由此，朝鲜可能会提出美国从韩国撤出2.85万驻军的要求。特朗普上周说，从韩国撤军不在谈判范围之内。

日本

朝鲜试射的导弹曾飞越日本领空，对日本造成安全威胁。日本担心美朝达成协议意味着美国在安保方面的让步。日本政府认为在朝鲜采取具体、不可逆转和可核查的废核措施之前，不应该取消对它的制裁。

日本首相安倍晋三力图就美朝协议和特朗普保持密切接触，以确保谈判中不会遗漏朝鲜绑架日本人事件。2002年，朝鲜承认曾在1970年代和1980年代绑架过13名日本人，将他们训练成为间谍。其中5人已返回日本，但是日本政府怀疑被绑架的日本人总共有数百名之多。

安倍晋三已表示支持特朗普这次反对签订协议的决定。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 谁该走第一步？ 特朗普：“你先来！”、“你走”，金正恩：“还是你先走”。首次特金会上，双方的谈判思路似乎还不是很明晰，给人的印象是临场发挥，见机而动。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 历史性握手 2018年6月特朗普和金正恩在新加坡的首次会晤被视为历史性的时刻。图为特朗普向钻出防核地堡的金正恩伸出手。朝鲜在峰会上做出弃核承诺。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 幼稚园吵架 美国总统特朗普2018年1月3日发推特称，"朝鲜领导人金正恩刚刚表示，'核按钮一直都在他桌子上'。在他那个被废弃、严重饥馑的政权能不能有谁告诉他一声，我也有一个核按钮，但比他的大得多、强大得多，而且我的按钮管用！"

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 发型大比拼 两枚长头发的导弹：一个是朝前梳的金发；另一个是往上冲的黑发。只要看上一眼，谁都知道画的是谁。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 比的不仅是头发 “我的发型很火爆！”vs“我的更火爆！”

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 疯子见面 “你完全失去理智了吗？”两人互相问道。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 不过是“放屁” 放了一堆核臭屁，周围都变得寸草不生了。 作者: Christoph Hasselbach



中国

中国是朝鲜唯一的重要盟国，并主持了多年断断续续的"六方会谈"，企图以此掌控朝鲜的核武器发展项目。中国敦促美国解除对朝鲜的制裁，以加快其去核化进程。对于正在和美国进行贸易谈判的中国来说，美朝未能达成协议将会强化特朗普朝三暮四的印象。

由于美国在日本和韩国驻军，中国将朝鲜视作一个缓冲地带。中国政府将坚持强调，美朝两国之间的任何协议都不得对它的国防安全产生负面影响。

越南

作为这次峰会的东道主，越南原希望扮演和平促进者的角色。它已经通过与曾经的敌国--美国握手言和而跻身负责任的国际社会成员国。本周五，金正恩开始了对越南为期两天的友好访问。

前越南驻韩大使范进云（Pham Tien Van）说，"这并非终结。我们都知道这是一个复杂的问题，不能在短时间内达成协议。"他也曾在朝鲜工作过。

美朝峰会结束之后，越南共产党宣传部对媒体发布信息，要求不要批评特朗普和金正恩。这条信息说："不要以'河内谈判失败'作为标题，不要批评任何一方，或者发表可能对两位领导人造成负面影响的任何评论。"

张平 / 凝炼（路透社）