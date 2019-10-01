美朝才说重启谈判 平壤又发射飞弹

（德国之声中文网）根据路透社2日报导，韩国军方表示朝鲜可能是从一艘潜水艇发射短程飞弹。

日本首相安倍晋三10月2日指控朝鲜发射了两枚导弹，并强调朝鲜此举已违反联合国安理会的决议案。 其中一枚导弹落入日本的专属经济海域。专家认为，朝鲜此举可能是抗议联合国的决议案，因为朝鲜认为该决议案已侵犯了朝鲜的自我防御权利。

韩国军方表示他们2日凌晨侦测到朝鲜发射了一枚导弹，而该导弹飞行了450公里。 韩国认为，该导弹应为北极星型的导弹，而这类型的飞弹主要是透过潜水艇发射。朝鲜在暂时中止核武与长程导弹研发后，便不断专注于研发潜舰发射之弹道飞弹。

日本强烈谴责

日本政府发言人菅义伟表示，朝鲜发射了两枚导弹，其中一枚落入了日本西南方的专属经济海域。 日本首相安倍晋三说:「朝鲜发射导弹此举已违反联合国安理会的决议案，我们也强烈谴责朝鲜的行为。 我们将尽全部力量确保人民的安全，并提醒他们保持高度警觉。 此外，我们也将持续与美国跟国际社会沟通并协调相关事宜。 」

这是美国总统特朗普与金正恩6月在韩朝非军事区见面以来，朝鲜第九次试射飞弹。此外，朝中社周二 (10月1日) 发布声明表示美朝双方将针对重启对话，于10月4日展开对谈前的沟通。 美国国务院发言人稍后证实此消息，但却为明确指出对谈的时间与地点。

此前，特朗普与金正恩在6月会面时，同意重启双方的朝鲜半岛去核武化对谈，然而该计划的进度因朝鲜不满美韩联合军演而被延误。

杨威廉/夏立民 (路透社、法新社)