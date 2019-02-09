美朝峰会紧张筹备 韩国增加美驻军费

（德国之声中文网）韩国未来将为朝鲜半岛的美国驻军承担更多资金支出。首尔政府已签署了一份相应文件，这是对美国总统特朗普有关要求作出的回应。这份协议还须在韩国国会得到通过。

根据新协议，韩国为驻韩美军负担的支出将提高到约合8亿欧元，2018年的这一款项为7.5亿欧元。这将占28500名美军士兵的驻扎费用的40%。这一协议有效期仅为一年，意味着美韩双方在数月后又将再次就驻军费用进行谈判。以前此类协商规划的时间为5年。

2017年11月特朗普访问韩国时到访美军基地

韩国外交部称，华盛顿没有减少驻军的计划。特朗普曾在选战期间表示，如果韩国不提高出资标准，就将撤减驻韩军队。

美国正在准备与韩国的北方敌对国朝鲜进行元首级别的对话。2月底，特朗普和朝鲜领导人金正恩将在越南首都河内举行第二次峰会。在宣布会晤的消息之际，特朗普还在推特上发文称："在金正恩的领导下，朝鲜将成为一个经济强国"。

美国朝鲜问题特使比根（Stephen Biegun）在日前访问平壤后表示，双方在峰会前还有"艰巨的工作"要完成，但他相信对话会取得进展。美国国务院证实，比根将在峰会前再次赴平壤会晤朝鲜方面谈判代表金赫澈(Kim Hyok Chol)。

去年6月，特朗普和金正恩在新加坡首次会面，成为与朝鲜最高领导人会面的首位美国总统。批评者指出，新加坡会晤并未取得实质性的结果。金正恩虽然表示同意全面弃核，但没有就具体细节作出承诺。平壤对弃核的理解显然是：全面撤除朝鲜半岛部署的所有核武器，而非朝鲜单方面的核裁军。

叶宣/文山（路透社、法新社）