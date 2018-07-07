美朝峰会刚满月 双方关系忽近忽远

(德国之声中文网)美朝峰会一个月后，特朗普公布了金正恩捎来的信函。

这封仅有4段文字的短信以「尊敬的特朗普阁下」开头，信中感谢特朗普在促进美朝关系上所作的努力。

特朗普意图以此表现出他外交的成功与乐观，然而，信末压印的日期是7月6日。

彼时，美国国务卿蓬佩奥正在朝鲜进行访问，还没有离开。

那是蓬佩奥第三次访问朝鲜，也是唯一没有见到金正恩的一次。他声称该趟旅程旨在讨论归还美军遗骸的细项，并未期待见到金正恩。

归还在韩战中阵亡的美国军人遗骸，是新加坡峰会成果的一部份。

朝鲜高官金英哲在与美国国务卿蓬佩奥会面时同意，7月12日前后，让朝鲜官员在板门店与美国代表见面，讨论归还遗骸的事宜。

然而，该承诺并未履行。周四当天，韩联社报道，朝鲜方面没有人赴约。

当下，美国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)并没有直接发表回应，只是强调当初蓬佩奥有说过，会谈的日期和时间都保留相当弹性。

韩联社引述匿名官员表示，朝鲜希望与美国对谈。随后国务院发言人做出的声明也证实了这个消息。

周四稍晚，诺尔特说:「他们(朝鲜方)在中午跟我们联系，提议周日再见面。我们会做好准备。」

国防部已经将几十个容器送到板门店，准备接收朝鲜归还的美军遗骸。虽然朝鲜多次指出可以归还的遗骸多达两百多具，美国国防部还是不敢确定朝鲜愿意交还的数量。

文在寅: 朝鲜批评是「策略」

蓬佩奥7月5至7日访问朝鲜，虽然他本人声称谈判取得进展，但是朝鲜官方媒体在他回国后，却一面倒地给予负评，称美方提出的要求如「强盗」一般。

针对这个状况，文在寅认为，朝鲜在峰会之后转而批评美国也是外交策略的一部份。美朝谈判仍走在正确的轨道上。

正在新加坡访问的文在寅说，他认为朝鲜之所以选择批评美国，是为了要表达他的挫折感。朝鲜认为自己已经采取行动，美方却没有对等回应。

朝鲜曾经邀请记者见证销毁核武设施的过程，相对的，特朗普在峰会后决定无限期停止美韩军演。

文在寅说，现在朝鲜想要的是，美国以行动终结仇恨、建立信任。

他认为这是很大的转变。过去，朝鲜一向要求美国放松经济制裁，或作出其他经济上的让步。

朝鲜进口油超出限额

蓬佩奥与多位美国官员都一致表示，除非朝鲜达成「完全，可验证，不可逆转」的去核，否则不会停止经济制裁。

尽管特朗普快乐的公开金正恩寄给他的信件，美国却另一方面却声称朝鲜违反进口原油的制裁限制，诉请联合国安理会加以惩戒。

法新社所取得的文件显示，美国寄给联合国制裁委员会一份报告，估计1月到5月之间至少有75万桶油品送往朝鲜，相当去年12月颁布的制裁限额50万桶的二分之三倍。

美国要求联合国制裁委员会宣布朝鲜违反规定，并「立即勒令停止所有对朝鲜的油品出口活动」。

联合国大约需要5天做出决定，委员国中国与俄罗斯估计不会赞成。

罗法/夏立民(路透社、法新社)