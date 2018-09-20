美朝去核谈判重启 金正恩动机遭质疑

(德国之声中文网) 美国官员在週三(9/19)表示将恢復与朝鲜会谈，回应朝鲜领导人金正恩一系列的承诺。

美国国务卿迈克庞培週三(9/19)说，已邀请朝鲜外交部长下週在纽约会晤。希望按第三次朝韩峰会协议，在2021年1月前完成去核。

不过有美国官员对朝鲜承诺持怀疑态度，认为金正恩试图通过改善平壤与首尔之间的关係来缓解经济压力，并用去核计画削弱美军驻扎在韩国的理由。

美国在韩国有大约28,500名美军，以防止朝鲜攻击。平壤长期以来一直希望美国撤军。美国总统特朗普则质疑背后原因和所需要成本。

去核承诺

两国领导人同意将朝鲜半岛变为「没有核武和核威胁的和平之地」。文在寅提到，朝鲜同意在外国观察员在场的情况下永久拆除东昌里导弹试验场和發射场。朝鲜也愿意拆除宁边的核子反应炉，但条件是美国也採取互惠行动。至于是什麽什麽行动，没有特别说明。

军事协议重点

1.启动韩朝军事联合委员会，终止南北在陆海空等一切空间的军事敌对行为。

2.朝鲜半岛西部海域劃设和平水域。

3.解除1953年设立的朝韩非军事区，板门店，共同警备区武装，拆除地雷和11个哨站。

4.联合搜查并挖掘1950至1953年朝鲜战争期间遇难的士兵遗骸。

5.在军事分界线附近和黄海设立缓冲区，暂停火炮，野战，枪机和海上演习。

6.边境地区设立禁飞区，避免飞机意外衝突。

共同宣言重点

1.恢复经济合作，包括建设连接双边的铁路和公路，重启开城工业园区和金刚山观光项目，建立西海经济特区和东海旅游特区。

2.为了解决离散家庭问题，设立会面所，解决视讯会面和书信交换的问题。

3.增加文化及艺术领域交流，联合申办2032夏季奥运会。

4.加强检疫、卫生、医疗领域合作，为保护和恢复自然生态系统开展合作。

5.金正恩主席接受文在寅总统邀请于近期访问首尔。

美国总统特朗普听闻后在推特上表示，这样的發展「令人非常兴奋」。

夏立民/罗法 (美联社、法新社)