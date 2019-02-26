美朝「分手」但留情 制裁多少成关键

(德国之声中文网) 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在镁光灯下公开「分手」，双方都给出了说法。特朗普说金正恩希望美国取消所有制裁，但是这是美国无法同意的。

当天午夜，朝鲜外长李勇浩罕见地召集记者，否认特朗普的说法。他澄清道，朝鲜并没有要求美国取消所有制裁，只希望美国取消「会影响到民生」的制裁，朝鲜就愿意「永久且完整地去除云边的所有核设施，包括钚与铀的浓缩设施，在美国专家的监督之下。」他同时强调朝鲜的立场从未改变，将来也不会改变。

李勇浩也说，朝鲜已经准备好要写下永久停止核武与洲际导弹试验的承诺，但是华府浪费了这次机会，以后「很可能不会再有」。他说就算美国要重启谈判，朝鲜也不会改变立场。

朝鲜官媒眼中的峰会

韩国联合通讯社引述朝鲜中央通讯社(KCNA)报道，金正恩和特朗普在河内峰会上都同意，为了实现半岛的去核化以及提升双边的关系，将继续进行对话。

朝鲜中央通讯社报道，双方领导人都认为河内峰会是深化双方尊重与信任，为关系升级的一个「非常重要的机会」，也承诺会再度见面，以进行丰富的讨论，「为去核化与美朝关系带来划时代的进展」。

「虽然在双方对立70年之后，累积了取多的敌意与冲突，但是最高领导人和特朗普总统展现了信心，他们能为朝鲜人民共和国与美国的关系带来划时代的进展，只要他们紧紧的把手握在一起，表现出他们的智慧与耐心。」

朝鲜中央通讯社的报导中，没有提及河内峰会是在没有签署协议或宣言的状况下结束。

罗法/夏立民 (德新社、美联社、法新社)