美朝再谈去核 美韩低调军演免生枝节

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 接受哥伦比亚广播公司(CBS)访问时表示，将于本周会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲。金英哲是朝鲜的第二把手，两人这次在纽约见面。蓬佩奥说有信心会取得成果﹕「我期望会面能取实质进展，包括确保两国领袖峰会结束后，去核化能踏前一大步。」
美朝首脑举行历史性峰会至今已经五个月，朝鲜去核未有突破性进展，陷入胶着状态。两国早前透露会举行第二次「特金会」，但细节依然欠奉。朝鲜外交部长近日甚至警告，除非美国撤销制裁，否则平壤会认真考虑重启核武计划。
对此，蓬佩奥重申美方立场﹕「在我们达至最终目标前，不会有任何经济纾缓措施。」他向霍士新闻(Fox)表示﹕「我不忧虑。我们非常专注，我们知道在跟谁谈判以及对方的立场，特朗普总统也非常清楚地表达他的立场。」
朝鲜官员﹕美想法愚蠢
美韩11月5日起在南部城市蒲项低调地举行联合军演，但预计不会安排媒体採访。图为两国2014件在同一地点进行登陆演练。
朝鲜已经接近一年没有进行核试，并宣称关闭了主要核试场及摧毁部分设施。在最近数週，朝鲜不断要求美国在去核问题上作出相对应的让步。
朝鲜官媒朝中社引述外交官员指﹕「美国认为一再重复『制裁和施压』会达至去核化，这种愚蠢的想法让我们忍不住笑。」官方在上週五 (11月2日) 的声明也再度向美国放话﹕「明显地，美国要为包括去核化等朝鲜半岛问题负上全责，必须由生事者解开问题的症结。」
美韩低调军演
与此同时，美国和韩国在週一 (11月5日) 举行小型联合军演。韩国国防部发言人确认军演于南部城市浦项举办，预计会低调进行，不安排媒体採访，分析认为是要避免刺激朝鲜。韩联社报导届时会有500名美韩军兵参与，包括韩国海军陆战队和美军驻冲绳海军。
为了向朝鲜伸出橄榄枝，美韩从今年年中开始暂停多个军演，包括原订12月举行的「警戒王牌」(Vigilant Ace) 联合空中军演。韩国国防部长近日访问华盛顿时表示，美韩双方会在12月决定明年军演的去向。
两军原本计划去年10月到今年9月，总共举行19次海军陆战队联合军演。但自从今年6月宣布暂停演习后，当中8次已告取消。
李芊/杨威廉 (法新社、路透社)
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美朝关系十个历史时刻
朝鲜战争
1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。
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美朝关系十个历史时刻
平壤的美国海军舰船
1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。
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美朝关系十个历史时刻
板门店斧头杀人事件
1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。
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美朝关系十个历史时刻
卡特访朝
1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。
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美朝关系十个历史时刻
“美朝框架协议”
1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。
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美朝关系十个历史时刻
朝鲜高官访美
2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。
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美朝关系十个历史时刻
奥尔布赖特访朝
赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。
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美朝关系十个历史时刻
六方会谈
2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。
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美朝关系十个历史时刻
核试验、导弹试验
2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。
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美朝关系十个历史时刻
新的缓和
2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）