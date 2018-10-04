美朝再谈去核 美韩低调军演免生枝节

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 接受哥伦比亚广播公司(CBS)访问时表示，将于本周会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲。金英哲是朝鲜的第二把手，两人这次在纽约见面。蓬佩奥说有信心会取得成果﹕「我期望会面能取实质进展，包括确保两国领袖峰会结束后，去核化能踏前一大步。」

美朝首脑举行历史性峰会至今已经五个月，朝鲜去核未有突破性进展，陷入胶着状态。两国早前透露会举行第二次「特金会」，但细节依然欠奉。朝鲜外交部长近日甚至警告，除非美国撤销制裁，否则平壤会认真考虑重启核武计划。

对此，蓬佩奥重申美方立场﹕「在我们达至最终目标前，不会有任何经济纾缓措施。」他向霍士新闻(Fox)表示﹕「我不忧虑。我们非常专注，我们知道在跟谁谈判以及对方的立场，特朗普总统也非常清楚地表达他的立场。」

朝鲜官员﹕美想法愚蠢

朝鲜已经接近一年没有进行核试，并宣称关闭了主要核试场及摧毁部分设施。在最近数週，朝鲜不断要求美国在去核问题上作出相对应的让步。

朝鲜官媒朝中社引述外交官员指﹕「美国认为一再重复『制裁和施压』会达至去核化，这种愚蠢的想法让我们忍不住笑。」官方在上週五 (11月2日) 的声明也再度向美国放话﹕「明显地，美国要为包括去核化等朝鲜半岛问题负上全责，必须由生事者解开问题的症结。」

美韩低调军演

与此同时，美国和韩国在週一 (11月5日) 举行小型联合军演。韩国国防部发言人确认军演于南部城市浦项举办，预计会低调进行，不安排媒体採访，分析认为是要避免刺激朝鲜。韩联社报导届时会有500名美韩军兵参与，包括韩国海军陆战队和美军驻冲绳海军。

为了向朝鲜伸出橄榄枝，美韩从今年年中开始暂停多个军演，包括原订12月举行的「警戒王牌」(Vigilant Ace) 联合空中军演。韩国国防部长近日访问华盛顿时表示，美韩双方会在12月决定明年军演的去向。

两军原本计划去年10月到今年9月，总共举行19次海军陆战队联合军演。但自从今年6月宣布暂停演习后，当中8次已告取消。

李芊/杨威廉 (法新社、路透社)