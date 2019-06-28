 美朝关系陷僵局 平壤:所剩时间不多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.06.2019

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美朝关系陷僵局 平壤:所剩时间不多

路透社报导，一名资深朝鲜外交官周四表示，美国已没剩多少时间透过新策略来重启与朝鲜之间的去核武化谈判。 消息指出，美国的朝鲜特使比根已于周四抵达首尔进行访问，替接下来将出访韩国的美国总统特朗普做事前准备。

Nordkorea Kim Jong Un liest Trumps Brief (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

虽然朝鲜领导人金正恩周日称对特朗普的来信内容感到满意，但朝鲜官员本周仍发布公告表示美国想重启美朝谈判的所剩时间不多。

（德国之声中文网）美国与朝鲜之间的谈判自从今年初的第二次特金会破局后便停滞至今，而金正恩也已表明如果华盛顿愿意把要求朝鲜展开全面去核武化的期限延到年底的话，那双方有机会召开第三次的特金会。

另一方面，美国已表示准备在没有任何預設前提的情况下，与朝鲜重新展开谈判。 韩国总统文在寅周三则说美国与朝鲜已针对举行第三次特金会的可能性展开对话，并提议重启双方团队的谈判。 然而，朝鲜外务省北美事务局局长权正根 (Kwon Jong Gun) 周四却说虽然美国不断提到愿意重启谈判，但它们对朝鲜的敌意却越来越明显。

权正根透过公开声明表示: 「虽然美国不断像鹦鹉般的提到重启美朝对话，但它们却没有考虑到实际上的提案是否符合双方的利益。 如果美国真心希望能朝这个结果迈进，那我只能说现在所剩时间不多了。 」

朝鲜外务省周三抱怨美国近期延长了对朝鲜的制裁，称这样的作法是在考验双方因去年首次特金会后逐渐改善的双边关系。 路透社报导，特朗普预计在下个周末结束G20行程后，出访韩国。在他正式出访前，美国官员再次表示在特朗普与金正恩交换信函后，双方有望可重启谈判。

特朗普周三 (6月26日) 表示，他出访韩国期间不会与金正恩见面，但可能透过别的方式与他对话。 白宫表示，特朗普可能与金正恩交换更多信件。 韩国总理李洛渊 (Lee Nak-yon) 周四也表示特朗普应该会从朝韩非军事区向金正恩发出讯息。

美国的朝鲜特使比根 (Stephen Biegun) 周五 (6月28日) 将与韩国外交部半岛和平交涉本部长李度勋会晤，讨论如何重启美朝谈判，而外界并不清楚他是否会与朝鲜方代表会晤。 此前，朝鲜多次表示不情愿与比根会晤，而权正根也强调任何新的双边对谈都不应该是由已经熟悉美朝谈判的人士来主导。 他也表示美朝谈判不应该由韩国来从中协调，而是应该以特朗普与金正恩之间的关系为对谈基础。

Xi Jinping in Nordkorea mit Kim Jong Un (Reuters/KCNA)

中国国家主席习近平在上周出访朝鲜后，于昨日会晤韩国总统文在寅时说，朝鲜仍希望能持续推动朝鲜半岛的去核武化，也愿意透过对话来解决这个争议性十足的问题。

美国国务院周四表示，华盛顿持续邀请朝鲜代表进行对话，强调美国已准备好与朝鲜进行建设性的对谈，并同时朝特朗普与金正恩在第一次特金会所订下的目标努力。 国务院发言人表示: 「美国准备好透过对谈来与朝鲜一同推动永久、和平的朝鲜半岛去核武化。 」

朝中社周日曾报导金正恩说对特朗普的来信内容感到满意，并表示他会认真思考是否重启与美国的谈判。 然而，美朝双方目前为止都还没有提供信件的内容，而外界也认为双方的认知仍存在不小差异。

南韩的青瓦台周四表示中国国家主席习近平在昨日与韩国总统文在寅会面时表示，朝鲜官方仍愿意推动朝鲜半岛去核武化，而也愿意透过对话来解决这个争议性十足的议题。

杨威廉/罗法(路透社/美联社)

 

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