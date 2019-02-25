美朝二次峰会登场 特朗普套关系拚去核

金正恩与特朗普即将第二次碰头占据国际头条，韩媒报道指这次除对朝鲜去核订出更多细节，还可能在河内宣布结束超过半世纪的朝鲜战争。特朗普抵达河内后發表推文表示受到热烈欢迎。他说:「好多人，好多爱!」
(德国之声中文网) 美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩周三 (2月27日)举行第二次峰会，试图打破去核僵局，甚至结束70多年的敌对状态。
白宫發言人桑德斯在空军一号上对记者说，特朗普将于周三晚上与金正恩进行简短的一对一会谈，然后在两位宾客和口译员的陪同下共进晚餐。周四，两人将举行一系列来回的会议。
在第二次峰会召开之前，特朗普对朝鲜议题采取灵活的立场，称他并不急于确保朝鲜的无核化。美国和韩国官员则说，双方已经讨论了具体和可核查的无核化措施，例如允许检查人员监督朝鲜宁边核反应堆的拆除情况，也说美国可能开设联络处或正式宣布结束韩战。
分析家指出，朝鲜正透过去核来换取减少联合国制裁。然而一旦制裁解除，要在安理会，同时取得俄国和中国的同意再行制裁相当不容易。因此美国不断强调，除非朝鲜做出实质改变，不然制裁将维持不变。
去核靠关系?
特朗普和金正恩去年首次在新加坡会面后，去核进展停摆。特朗普一直表示要透过与金正恩的个人关系解决此事。他一改过去对金正恩严厉的批评，去年底甚至说他和金正恩「坠入爱河」。特朗普赴二次峰会前夕表示，两人已建立了「非常非常好的关系」。但这是否代表替去核带来实质性进展，将是本次河内峰会的主要议题。
金正恩坐火车赴会
2月26日，朝鲜领导人金正恩乘坐专列，驶过中越边境抵达越南。 在同登火车站，金正恩与前往接迎的越南官员握手，随后登上坐驾前往酒店。
金正恩跟随其父辈传统，乘坐火车出访。 这趟由朝鲜到越南的旅程长达约70小时，根据日本TBS拍摄所得，金正恩在中国南宁火车站下车抽烟，而他的妹妹则在旁手持水晶烟灰缸。 陪同金正恩出席第二次朝美峰会的，还有金正恩的左右手金英哲和朝鲜对美谈判特别代表金赫澈。
大批民众聚集在金正恩入住的酒店外，希望一睹其本人面目。 金正恩车队开过时，他们挥动朝鲜、美国和越南国旗。 越南军警严阵以待，封闭金正恩下榻的梅利亚酒店一带道路。 而从周二开始，中国边境至越南首都河内一段170公里的公路也实施封锁。
先晚宴后谈判 或宣佈停戰
至于美国总统特朗普的空军一号专机，则先到英国萨福克郡空军基地加油。 他于周二 (2月26日) 稍晚时间抵达越南，预定于周三与金正恩进行晚宴，并于周四举行正式会谈。 他在出发前表示，朝鲜放弃核武便能成为经济强国，否则只会原地踏步，他称，他相信金正恩会作出明智选择。 美国国务卿蓬佩奥已先期抵达，作前期准备工作。
有报道说，特朗普预定于周三日间会见越南政府高层，以及与金正恩共进晚餐，周四才举行美朝正式会谈。 报导指双方可能在单独会谈后签署《河内宣言》，除了去核的具体细节外，内容可能包括正式终止朝鲜战争。
韩联社报道金正恩此行访问越南，还会与越南国家主席阮富仲会面。 另外，他也会拜谒越共前国家主席陵墓，参观河内市区、海防和下龙市。
在韩国首尔，数十名反朝示威者结集，撕毁金正恩的肖像并要求特朗普在峰会上对他施压，以改善朝鲜的人权状况。 示威者也反对华盛顿与平壤宣布终止朝鲜战争，他们认为朝鲜会藉此要求美国从韩国裁减驻军。
夏立民/罗法/李芊/凝炼 (路透社等)