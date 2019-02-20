美朝二次峰会前夕 双方打什么算盘?

（德国之声中文网） 朝鲜官媒周日(2月24日)警告美国总统特朗普，要他不要听信部份美国批评者，以免破坏双边正在改善的关系。朝鲜领导人金正恩目前正搭乘火车前往越南与特朗普进行第二次峰会。

基于上次峰会美朝双方含糊带过结论。美国民主党参议员和安全官员都警告特朗普，停止对去核没有帮助的协议。朝鲜官媒说这种论调是要阻挠谈判。特朗普也要这些谈判多年的「失败者」不要给他下指导棋。

特朗普24日晚间也在推特上表示，只要金正恩放弃核武，朝鲜就有可能跻身经济大国之列。他说:「因为朝鲜的位置与其人民 (和他 [金正恩]), 朝鲜比任何其他国家都有机会高速成长。」这番谈话被指是向朝鲜放话。

双方想要什么?

对于美国来说，朝鲜去核是总体目标，其中包括销毁所有可能造成大规模破坏的武器、停止制造这些武器，也停止生产能够应用核武的洲际导弹。美国官员上週四表示，希望透过本次峰会确认去核的定义。

对于朝鲜来说，最重要的是美国和联合国能够停止各项经济制裁。此外，全面去核也表示韩国需要被屏除在美国的核保护伞外，以及美国撤除韩国驻军。不过这些要求已引起韩国与美国官员关切。朝鲜也希望透过峰会能够正式终结韩战。

目前双方看起来可能朝签订和平协议。即便朝鲜承诺去核，美国不太可能完全放宽对朝鲜制裁，但会朝两国关系正常化、设驻点办公室等目标前进。

根据朝鲜官媒，这次陪同金正恩出访的包括上个月在白宫会见特朗普的朝鲜劳动党副委员长金英哲将军、金正恩的胞妹兼助手金与正和其他高级官员。

金正恩的专列几日后才能抵达越南河内

漫长的旅行

从朝鲜半岛到越南，乘坐飞机大概需要5个小时。不过朝鲜领导人金正恩选择了耗时更长的交通工具，乘坐火车前往越南，下个礼拜，他将在那里与美国总统特朗普举行第二次会面。朝中社发布了金正恩乘坐防弹专列出发的照片，他站在车厢门口挥手。朝鲜劳动党中央政治局委员陪同前往。

当地时间周六晚专列将途径中朝边境的丹东。韩联社援引知情人士透露，安全人员已经暂时封锁了火车站附近的街道。从平壤到河内的旅程大约有4500公里。

他乘火车抵达越南的同登（Dong Dang）车站后，还要换乘汽车到河内，车程大约170公里。越南国家媒体报道，这条平时交通十分繁忙的公路将会在下周二当地时间6到14点暂时关闭。同登火车站以及前往河内的道路加强了安全措施。

去年3月金正恩首次正式出访国外也选择了火车。他那次访华之行后来得到了官方证实。

首次访华！坐火车去北京的小金 神秘装甲列车 这是3月36日韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引發了外界的热烈猜测。

首次访华！坐火车去北京的小金 王沪宁亲自迎接 一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为3月26日金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。

首次访华！坐火车去北京的小金 低调车队穿京城 在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。

首次访华！坐火车去北京的小金 中方高官登乘朝鲜专列 据朝鲜官方媒体3月29日發布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。

首次访华！坐火车去北京的小金 列车会议 在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。

首次访华！坐火车去北京的小金 中国火车头牵引朝鲜专列 金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。

首次访华！坐火车去北京的小金 金正日访问俄罗斯 这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。

首次访华！坐火车去北京的小金 金日成访问东柏林 与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。

首次访华！坐火车去北京的小金 火车出行避开制裁 這次访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。

首次访华！坐火车去北京的小金 结束访华挥手道别 图为3月27日，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。

首次访华！坐火车去北京的小金 王沪宁亲自送行 据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。 作者: 文山



在与特朗普会面之前，金正恩计划对越南进行正式的访问。越南外交部表示金在未来几日抵达越南但没有透露具体时间。

按照计划，特金会将在下周三和周四举行，主要的议题是朝鲜去核化和华盛顿可能因此作出的回报。去年6月两人首次会晤时，金正恩曾表达了「完全无核化」的意愿，但是并没表示何时履行去核承诺。特朗普也面临着压力，外界期待在峰会结束时能公布一些具体结果。

夏立民/文木/达扬 (路透社、德新社、法新社)