美朝二次峰会前夕 双方打什么算盘?

美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩2月27和28日将在越南河内进行第二次峰会。金正恩未如外界预设与中国国家主席习近平先行碰面，而是经过天津直奔广州再前往越南。不停北京是不是担心美方猜忌？
（德国之声中文网） 朝鲜官媒周日(2月24日)警告美国总统特朗普，要他不要听信部份美国批评者，以免破坏双边正在改善的关系。朝鲜领导人金正恩目前正搭乘火车前往越南与特朗普进行第二次峰会。
基于上次峰会美朝双方含糊带过结论。美国民主党参议员和安全官员都警告特朗普，停止对去核没有帮助的协议。朝鲜官媒说这种论调是要阻挠谈判。特朗普也要这些谈判多年的「失败者」不要给他下指导棋。
特朗普24日晚间也在推特上表示，只要金正恩放弃核武，朝鲜就有可能跻身经济大国之列。他说:「因为朝鲜的位置与其人民 (和他 [金正恩]), 朝鲜比任何其他国家都有机会高速成长。」这番谈话被指是向朝鲜放话。
双方想要什么?
对于美国来说，朝鲜去核是总体目标，其中包括销毁所有可能造成大规模破坏的武器、停止制造这些武器，也停止生产能够应用核武的洲际导弹。美国官员上週四表示，希望透过本次峰会确认去核的定义。
对于朝鲜来说，最重要的是美国和联合国能够停止各项经济制裁。此外，全面去核也表示韩国需要被屏除在美国的核保护伞外，以及美国撤除韩国驻军。不过这些要求已引起韩国与美国官员关切。朝鲜也希望透过峰会能够正式终结韩战。
目前双方看起来可能朝签订和平协议。即便朝鲜承诺去核，美国不太可能完全放宽对朝鲜制裁，但会朝两国关系正常化、设驻点办公室等目标前进。
根据朝鲜官媒，这次陪同金正恩出访的包括上个月在白宫会见特朗普的朝鲜劳动党副委员长金英哲将军、金正恩的胞妹兼助手金与正和其他高级官员。
漫长的旅行
从朝鲜半岛到越南，乘坐飞机大概需要5个小时。不过朝鲜领导人金正恩选择了耗时更长的交通工具，乘坐火车前往越南，下个礼拜，他将在那里与美国总统特朗普举行第二次会面。朝中社发布了金正恩乘坐防弹专列出发的照片，他站在车厢门口挥手。朝鲜劳动党中央政治局委员陪同前往。
当地时间周六晚专列将途径中朝边境的丹东。韩联社援引知情人士透露，安全人员已经暂时封锁了火车站附近的街道。从平壤到河内的旅程大约有4500公里。
他乘火车抵达越南的同登（Dong Dang）车站后，还要换乘汽车到河内，车程大约170公里。越南国家媒体报道，这条平时交通十分繁忙的公路将会在下周二当地时间6到14点暂时关闭。同登火车站以及前往河内的道路加强了安全措施。
去年3月金正恩首次正式出访国外也选择了火车。他那次访华之行后来得到了官方证实。
在与特朗普会面之前，金正恩计划对越南进行正式的访问。越南外交部表示金在未来几日抵达越南但没有透露具体时间。
按照计划，特金会将在下周三和周四举行，主要的议题是朝鲜去核化和华盛顿可能因此作出的回报。去年6月两人首次会晤时，金正恩曾表达了「完全无核化」的意愿，但是并没表示何时履行去核承诺。特朗普也面临着压力，外界期待在峰会结束时能公布一些具体结果。
夏立民/文木/达扬 (路透社、德新社、法新社)