美朝中日韩对二次“特金会” 各有何期待？

（德国之声中文网）除了美、朝，中国、韩国和日本也十分关注特朗普和金正恩在河内能获得什么样的具体结果。其中最关键的是，美朝能否在"朝鲜半岛去核化"究竟意味着什么的问题上达成一致？这一目标在新加坡举行的首次特金会上即已敲定。这一次双方能否成功地制定相关的框架来实现这一目标？

我们来梳理一下各方的目的，以便更好地理解为什么多年来朝鲜半岛去核化一直陷入僵局。

朝鲜

如果说美国方面的立场十分明确，即尽最大可能地让朝鲜放弃其核武项目， 那么金正恩究竟能有多大的意愿放弃被他称为保障朝鲜军方打击能力的"尚方宝剑"--核武器，其不确定性就要大得多了。

金正恩的做法显然和他的父亲以及祖父有所不同。

第二次见面

除了发展核武引起世界关注之外，他也加强对经济、军事和人员安全的发展，另外他也致力于使朝鲜摆脱贫穷。

为了实现这些目标，他需要找到合适的方法减轻国际社会对朝鲜的制裁。他说服韩国参与一系列朝韩合作项目，其中就包括两家大型企业投资重新开张的工业园区以及一年可创造1.5亿美元收益的旅游度假地。

朝鲜也有意推动和平协定的签订。1953年朝鲜战争结束后，交战双方只签订了停战协定。朝鲜方面认为，和平协定也许可以导致减少在韩美军规模，朝鲜半岛也就能圆了统一梦。

所以，朝鲜方面也反复强调，"去核化"必须是一条双行道。这也就是说，朝鲜方面不会轻易地放弃核武器。金正恩也要求对方拿出足够的诚意和承诺，确保朝鲜的国家安全不会受到美国的威胁。毕竟美国在韩国和日本都拥有大量驻军。

尽管对金正恩的意图怀有深深的不信任，但是大量朝鲜核问题专家都暗示，金正恩本人可能也不清楚，他是否打算放弃核武器。

所以，从很多方面来看，这次河内峰会也是对朝鲜领导人的一场检验，是否真的有意接受获得最终安全保障的这一代价。

美国

特朗普极其享受去年6月在新加坡首次特金会时全球媒体做出的铺天盖地的报道。不过，这一次他受到需做得比上一次更出彩的压力。虽然特朗普不想外界抱有过高期待，因此他一直说头脑里没有"紧迫的时间表"，但实际上，他也希望在朝鲜去核化问题上能有进展。

在新加坡峰会上，朝鲜虽然承诺致力"全面去核化"，但金正恩并未作出具体承诺。而这一次的越南峰会上，美国大概会寻求双方就如何开始执行朝鲜的承诺而达成协议。

特朗普希望金正恩能做出官方承诺，准许国际专家查验朝鲜是否真正迈出停止导弹试验和核试验的步骤。特朗普还希望朝鲜方面能归还更多在朝鲜战争中阵亡美军士兵的遗骸并推动朝鲜半岛实现持久和平。

另外，美国方面还希望朝鲜能够提供该国核武器及弹道导弹的清单，并且，双方要商定销毁这些武器的步骤。不过，没有一个专家认为，美朝双方会在此次峰会上就这些问题达成共识。

韩国

稳定同朝鲜的双边关系是夹在美国和朝鲜之间的韩国的当务之急。另外，韩国方面也希望第二次特金会能够为重启韩朝经济合作项目创造机会。

在最近一次与美国总统特朗普通电话中，韩国总统文在寅表示，首尔方面准备重启同朝鲜方面的经济合作项目。他请特朗普在会见金正恩的时候向其表达韩国方面的意愿，并以此鼓励朝鲜弃核。

逃北者家庭出身的文在寅去年同金正恩举行过三次会晤。他认为，南北和解是解决朝鲜半岛核问题的关键。但是朝鲜受到国际社会的严重制裁，导致朝韩双方的共同活动空间有限。

有些专家质疑称，若金正恩没有表明足够的去核诚意，那首尔方面对于减轻对朝鲜的制裁期待是否过于不现实。

中国

中国对朝鲜半岛稳定的担忧早已被朝鲜的核武器超越。北京方面担心，如果朝鲜经济崩溃，有可能直接导致军事冲突，而且也会导致大量难民涌入中国。

中国是朝鲜最主要的贸易国，也是朝鲜最大的援助国。任何对朝鲜松动制裁的行动都是中国乐于见到的。

为了确保中国自身的利益，中国悉心维护同朝鲜的沟通与联络。去年金正恩曾3次访华。金正恩在同特朗普举行新加坡峰会前，先前往中国大连，与中国国家主席习近平举行了会晤。美国一些舆论认为这是中国对特金会的插手与干预。

日本

长期受到日本公民在朝遭劫持问题困扰而且地理上位于朝鲜导弹射程之内的日本早就希望能和朝鲜达成协议。

有消息称，特朗普可能只是谋求同金正恩在朝鲜销毁射程可达美国本土的远程弹道导弹问题上达成协议。这也就意味着，朝鲜仍可拥有短程导弹，这就难免让日本方面忧虑不已。

日本不想被排除在谈判之外。日本首相安倍晋三已多次表示，他也希望同金正恩举行会谈。为了确保日本的利益不被忽略，安倍极力试图拉近同特朗普的关系。因此近期还曾有消息传出，安倍提名特朗普获得本年度诺贝尔和平奖。安倍本人未否认这一说法。

洪沙/凝炼 （美联社）