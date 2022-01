美最高法院驳回特朗普请求 国会骚乱纪录转交众议院

(德国之声中文网) 美国最高法院于周三 (1月19日)驳回了美国前总统特朗普 (Donald Trump) 阻止公布白宫记录的请求。由民主党领导的国会小组正在调查去年他的支持者对国会大厦发动的攻击,而特朗普希望阻止该委员会调阅白宫相关纪录。

决定将相关的档案移交给由众议院组成的特别委员会是现任总统拜登。12月9日,美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)裁定,特朗普挑战总统拜登的决定没有根据。随后特朗普即向大法官们提出的请求。

这一决定意味着即便相关诉讼仍在法院审理,美国的国家档案局储存的相关政府档案与历史纪录都可以被披露。

该委员会的主席民主党众议员汤普森 (Bennie Thompson) 和副主席丶共和党众议员切尼 (Liz Cheney) 在一份声明中称,最高法院的判决是「法治和美国民主的胜利」。委员会已经开始收到特朗普希望不要公开的一些文件。

美国最高法院于周三 (1月19日)驳回了美国前总统特朗普 (Donald Trump) 阻止公布白宫记录的请求。

特朗普的发言人并未立即针对此事作出评论。他和他的盟友与委员会展开了一场持续的法律斗争。特朗普曾试图援引一项法律原则,也就是行政特权。该原则保护白宫内部通信的机密性,但这一立场被下级法院驳回。

最高法院的简要命令指出,他们不需为此案回答一位美国前总统是否可以主张行政特权。该未签署的命令指出:「因为上诉法院的结论是,即使他是现任总统,特朗普的要求也会失败。他作为前总统的身份必然不会对法院的裁决产生影响。」

美国最高法院的9名成员中,只有一名保守派大法官托马斯 (Clarence Thomas) 公开表示不同意这一决定。众议院的特别委员会表示,需要这些记录来了解特朗普在煽动2021年1月6日的暴力事件中可能扮演的任何角色。当日,他的支持者冲进国会大厦,试图阻止国会正式认证拜登在2020年总统选举中胜选。

档案里有什么?

该委员会已要求持有特朗普白宫记录的国家档案馆提供访客记录丶电话记录和他的顾问之间的书面通信纪录。拜登认定,这些属于行政部门的记录,不应受到行政特权的约束,而将这些纪录移交给国会是符合法律规定的。

特朗普却辩称,他可以援引行政特权,因为他当时是总统,尽管他已经不在位了。美国地区法官丘特坎 (Tanya Chutkan) 于11月9日驳回了特朗普的论点,称他没有承认「尊重」拜登的决定,那就是该委员会可以阅览这些记录。该名法官还补充道:「总统不是国王,而原告也不是总统。」

该专门委员会由7名民主党议员和2名共和党议员所组成。最高法院中的9名法官中,有6名保守派法官,其中有3名是由特朗普任命的法官,不过他们对特朗普的要求并未全盘接受。

去年,法院驳回了特朗普提出的阻止披露其税务记录的请求。此外,法院也拒绝了特朗普及其盟友提出推翻2020年总统大选选举结果的诉讼。

在去年1月6日的骚乱发生前不久,特朗普向他的支持者重复了他的错误主张,那就是对手透过广泛的投票欺诈从他手中夺走选战。他当时呼吁支持者们要去国会大厦「拼命阻止他们偷走选战」。

(路透社丶美联社)

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。