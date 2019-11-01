美最高法院裁定 雇主不该歧视LGBT员工

(德国之声中文网) 美国最高法院周一(6月15日)针对同性恋丶双性恋与跨性别者的权利做出了一项重大判决，决定LGBT员工的权益也该受到1964年民权法案中禁止职场歧视法条的保障。美国最高法院的大法官是以6票对3票做出这项裁定。

这项裁定被视为是自2015年最高法院裁定美国全国同性婚姻合法以来，与LGBT权益相关的议题中最重要的一刻。大法官在裁定中表示，同性恋与跨性别者也该获得民权法案第7章的保障。该章禁止雇主因性别丶种族丶肤色丶宗教或原国籍等原因歧视员工。

此裁定的判决书是由保守派大法官戈萨奇（Neil Gorsuch）主稿，他是2017年由特朗普提名入最高法院的。另一名保守派大法官罗伯兹 (John Roberts) 与最高法院的另外4名自由派大法官也支持这项裁定。

戈萨奇在裁定结果中写道：「雇主因某人的性倾向或跨性别身份，以异性恋者不会受到质疑的理由来而开除一名员工，这是民权法案第7章所禁止的。」

然而，仍有3名保守派大法官针对此裁决投下反对票。大法官阿里托 (Samuel Alito) 写道，因「性别」而引起的歧视，跟因「性倾向」或「性别认同」而引起的歧视是完全不同的。这项裁决是自前大法官甘乃迪 (Anthony Kennedy) 退休以来，美国最高法院首次审理与LGBT权益相关的法案。

甘乃迪一项被视为是支持同性恋者权益的大法官，他也是负责主稿2015年同性婚姻合法裁决结果的大法官。

杨威廉/邹宗翰 (法新社丶路透社)