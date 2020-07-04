 美最高法院裁定特朗普需交税务记录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2020

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时政风云

美最高法院裁定特朗普需交税务记录

过去，特朗普坚称自己拥有总统身份，就可以免于接受刑事调查。但是这一次的裁决显示，就算贵为总统，仍然不能凌驾司法。

USA Washington | Donald Trump während Diskussionsrunde zur Wiedereröffnung der Schulen (Getty Images/AFP/J. Watson)

特朗普原以为总统身份可以让他免于接受调查，但是他错了

(德国之声中文网)美国最高法院周四(7月9日) 裁定，特朗普总统必须将其税务记录移交给纽约检察官，但对于民主党领导的众议院提出查阅相同文件的要求，最高法院则是将之转移到下级法院继续审理。

这两项裁决意味着特朗普直到今年十一月总统大选以前，基于总统身份仍暂时可以保有财务帐户的隐私性。过去特朗普坚称，他还是拥有总统身份时都应该免于受到国家的刑事调查，因此这次裁决结果应当算是纽约法官万斯(Cyrus R. Vance, Jr.) 的胜利。

Vance在推特上说，「这是我们国家司法系统的巨大胜利，它证明了没有人－包括总统－可以凌驾法律。」众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)说，她仍会继续争取特朗普将财务资料交给国会检视。而特朗普本人则是在推特上谴责裁决全是「政治检控」，形容是政治猎巫。

裁决内容与影响

这两项裁决都是由最高法院首席大法官罗伯茨(John Roberts) 处理。

在第一个案件当中，纽约曼哈顿法官万斯要求取得总统特朗普过去八年与绰号「旋风丹尼尔」(Stormy Daniels)的三级片女演员有关的帐务记录，据说特朗普支付了这名女星封口费。特朗普的律师过去声称总统拥有刑事调查豁免权，但是这次的裁决意味着法院对特朗普长期合作的玛则会计事务所(Mazars LLP)要求其提供相关账务记录给予陪审团的传票可以被执行。

纽约法官万斯在推特上说，已经延宕了将近一年的调查将会重新启动，而调查将会「一如既往的遵从大陪审团依循法律与事实的神圣原则」，不论最终会走向什么结果。

但是即便马札尔公司需要将特朗普的帐务记录交给起诉方，基于大陪审团的保密性，这些账务记录还是不会对大众公开。此外，法院若要取得记录也还是要提出申请，可能会花一些时间。

至于另外一个案件，也就是众议院对于取用特朗普退税资料的请求，最高法院决定将案件退回到下级法院继续审理。这给予特朗普在选前一点喘息空间。

张慈/杨威廉(德新社、美联社、路透社)

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