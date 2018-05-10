美最高法院表决 入境禁令效力不变

(德国之声中文网) 周二，美国最高法院，以5:4些微差距，投票通过支持特朗普的行政命令，限制8个国家的公民入境美国，其中多是穆斯林国家。

法庭中的保守派说，国会赋予总统确保边境安全的职责，相关规定已经存在几十年。尽管特朗普个人过去多次针对穆斯林对美国构成威胁发表煽动性言论，也不因此减损其职能。

特朗普知情后随即在推特上发文，全大写「最高法院支持入境禁令」之后没有多加评论，只写了一声「哇」。他在白宫发表的书面声明表示，这是「美国人民和宪法的巨大胜利」。

首席大法官罗伯茨 (John Roberts)在法院裁判书中写道，总统「陈述了足够的国家安全理由」。他补充道，法院对政策的正当性没有意见。

去年9月25日，特朗普颁布了第3个版本的入境禁令。其主要目的是对来自伊朗、也门、利比亚、索马里、叙利亚和乍得等穆斯林国家的公民实施入境限制。此外，美国还禁止所有朝鲜公民以及委内瑞拉的政府代表入境。华盛顿政府认为这些国家不符合美国对签证申请人安全检查和信息共享的要求。

美国几个层级较低的法院曾经拒绝这项命令的几个版本，但去年12月最高法院使之暂行，这次裁决则使得自12月起之后案件有效适用该命令。

移民人权团体在最高法院外抗议裁决结果

反方批「宗教歧视」

反对方指责这项行政命令背后隐藏宗教歧视，也有人质疑总统没有职权做出此决定。

大法官索托马耶尔 (Sonia Sotomayor)投下反对票，她认为这是第一项公然直截禁止穆斯林进入美国的政策，法院的裁决让它得以披着「国家安全」的外衣，安然无恙的持续运行。「任何理性的旁观者都会知道这禁令背后是反穆斯林主义。」

她批评她五位投下支持票的同事，罔顾无数家庭因禁令蒙受的痛苦与折磨，其中也有许多人是持有美国护照的公民。

美国境内许多非营利组织、宗教团体与人道组织齐声谴责最高法院的决定。

明尼苏达州议员艾利森(Keith Ellison)作为第一位选进国会的穆斯林，他认为这项裁决「有一天会成为历史污点」。

罗法/夏立民 (综合报道)