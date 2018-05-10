美最高法院表决 入境禁令效力不变

(德国之声中文网) 周二，美国最高法院，以5:4些微差距，投票通过支持特朗普的行政命令，限制8个国家的公民入境美国，其中多是穆斯林国家。
法庭中的保守派说，国会赋予总统确保边境安全的职责，相关规定已经存在几十年。尽管特朗普个人过去多次针对穆斯林对美国构成威胁发表煽动性言论，也不因此减损其职能。
特朗普知情后随即在推特上发文，全大写「最高法院支持入境禁令」之后没有多加评论，只写了一声「哇」。他在白宫发表的书面声明表示，这是「美国人民和宪法的巨大胜利」。
首席大法官罗伯茨 (John Roberts)在法院裁判书中写道，总统「陈述了足够的国家安全理由」。他补充道，法院对政策的正当性没有意见。
去年9月25日，特朗普颁布了第3个版本的入境禁令。其主要目的是对来自伊朗、也门、利比亚、索马里、叙利亚和乍得等穆斯林国家的公民实施入境限制。此外，美国还禁止所有朝鲜公民以及委内瑞拉的政府代表入境。华盛顿政府认为这些国家不符合美国对签证申请人安全检查和信息共享的要求。
美国几个层级较低的法院曾经拒绝这项命令的几个版本，但去年12月最高法院使之暂行，这次裁决则使得自12月起之后案件有效适用该命令。
移民人权团体在最高法院外抗议裁决结果
反方批「宗教歧视」
反对方指责这项行政命令背后隐藏宗教歧视，也有人质疑总统没有职权做出此决定。
大法官索托马耶尔 (Sonia Sotomayor)投下反对票，她认为这是第一项公然直截禁止穆斯林进入美国的政策，法院的裁决让它得以披着「国家安全」的外衣，安然无恙的持续运行。「任何理性的旁观者都会知道这禁令背后是反穆斯林主义。」
她批评她五位投下支持票的同事，罔顾无数家庭因禁令蒙受的痛苦与折磨，其中也有许多人是持有美国护照的公民。
美国境内许多非营利组织、宗教团体与人道组织齐声谴责最高法院的决定。
明尼苏达州议员艾利森(Keith Ellison)作为第一位选进国会的穆斯林，他认为这项裁决「有一天会成为历史污点」。
罗法/夏立民 (综合报道)
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
签署政令
2017年1月27日，新任总统特朗普签署总统政令，禁止来自七个穆斯林为主国家的公民在90天内入境美国。难民120天内被禁止入境，叙利亚难民无限期禁止入境。特朗普政府的理由是，要在此期间，制定更严格的审查机制，防止极端伊斯兰恐怖分子入境。该政令1月28日生效，所针对的七个国家为伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、叙利亚、苏丹和也门。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
伊朗：禁令是对穆斯林和伊朗的公开侮辱
特朗普的禁令让许多穆斯林感到震惊。批评人士指出，这一禁令不仅有悖于美国的安全利益，也损害了美国的形象，加深了社会分裂。伊朗谴责该禁令是对穆斯林世界和伊朗的公开侮辱，并宣称要实施报复。作为回应，伊朗1月28日也宣布禁止美国人入境。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
机场抗议
2017年1月28日，示威者在纽约肯尼迪机场举标语抗议特朗普的入境禁令。美国国土安全部发言人表示，该禁令也包括持美国绿卡的人，也就是说，来自伊拉克、伊朗等7个穆斯林国家，但目前在境外的持美国绿卡者无法在未来90天内回到美国。在开罗等地机场，一些来自伊拉克等国的穆斯林乘客被禁止登上飞往美国的航班。而在美国各地机场，大批穆斯林旅客入境被阻，被迫滞留机场，其中包括美国绿卡持有者。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
来自伊朗的声音
来自伊朗的Kayla Razavi1月28日在旧金山国际机场向人群讲话，抗议特朗普的禁令。获得第89届奥斯卡最佳外语片提名的伊朗导演阿斯哈·法哈蒂发表声明称，自己将不会出席奥斯卡颁奖典礼，即使例外允许他进入美国。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
穆斯林是美国人
在迈阿密国际机场，示威者高举“穆斯林是美国人”是美国人的标语。在美国各机场，移民律师通宵帮助滞留的旅客寻找解决办法。美国参议院外交关系委员会主席鲍勃·考克（Bob Corker）呼吁对特朗普的行政命令予以重新审核。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
波士顿的科普利广场
1万多人1月29日参加了波士顿举行的反对特朗普政令的抗议活动。当天，纽约的曼哈顿巴特里公园也举行了超过1万人的抗议集会。民主党参议员查尔斯·舒默表示，特朗普的政令有悖于美国的核心价值。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
华盛顿游行
1月29日，示威者也在华盛顿白宫附近举行抗议，高呼“不要仇恨，不要恐惧，欢迎难民”等口号。一些示威者游行至宾夕法尼亚大道上的特朗普国际酒店"。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
纽约抗议游行
示威者在纽约克林顿城堡国家纪念馆附近举行抗议。共和党著名参议员麦凯恩和林赛·格雷姆（Lindsey Graham）表示，在反对'伊斯兰国'恐怖武装的斗争中，美国最重要的盟友是大多数穆斯林。他们担心，总统政令反而有利于恐怖分子招募支持者，而不是改善美国的安全。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
欢迎所有人
示威抗议似乎悄悄在发生作用。特朗普政府一名高级官员1月29日表示，美国绿卡的持有者不受行政命令的影响，可以前往美国并入境。示威者并不满足于这样的说法。美国16个州的总检察长也发表共同声明，反对特朗普的入境禁令，并称其违法。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
加拿大给予暂时居留权
在这张摄于2015年11月底的照片上，加拿大总理特鲁多对入境难民表示欢迎。1月29日，加拿大方面表示，对于那些因美国旅行禁令而滞留的人给予暂时拘留权。此外，有双重国籍的加拿大人不受该禁令影响。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
终于放行了！
来自伊朗的美国绿卡持有者Shima Behgooy在达拉斯／沃斯堡国际机场入境被阻。在被放行后，Shima Behgooy在已经加入美国籍的岳父Ahmad Behgooy的肩头哭了。类似的画面不断在美国机场上演。白宫幕僚长普里巴斯则称，政府没有什么好道歉的。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
主要威胁
在费城机场，示威者穿着印有特朗普画像和“主要威胁”字样的上衣。特朗普1月29日再次为入境禁令作辩护。在周日的推文中，特朗普写道：“我们的国家需要强大的边界和极其严格的检查。此此时此刻。你们看看欧洲和世界上所发生的事，令人震惊的混乱！”
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
没有仇恨，没有害怕？
白宫幕僚长普利巴斯称，政令生效后，共有109人在美国机场入境被阻。而美国媒体估计的是这个数字的两倍。大部分被扣留者现已被放行。周日，特朗普发表声明称，一旦90天内安全政策就绪，美国将重新向所有国家公民发放签证。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
德国联邦议员向德国政府发出呼吁
德国联邦议员奥米德·诺利普（Omid Nouripour）在接受德国之声采访时表示，特朗普的政令是"毒化我们社会的肮脏的象征性政治"。他说，德国估计有10万人受该政令波及，其中大约7万名是伊朗人，他们都持有双重国籍。诺利普呼吁德国政府维护这些人的利益。
-
特朗普入境禁令 引发大规模抗议
英国获得特别对待
特朗普的入境限令在英国引发了一项要求阻止特朗普对英国进行国事访问的请愿行动，有近百万人参加网络签名。英国外长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）周日表示，在与华盛顿磋商后，持双重国籍的英国公民不受特朗普政令的影响。