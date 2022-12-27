 美最高法院：移民限制政策"第42条"继续有效 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2022

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美最高法院：移民限制政策"第42条"继续有效

美国最高法院周二（12月27日）裁定，新冠疫情期间实施的、充满争议的移民限制政策（Title 42)将继续有效。

美国军队在美墨边境埃尔帕索市阻挡难民进入（2022年12月20日）

美国军队在美墨边境埃尔帕索市阻挡难民进入（2022年12月20日）

（德国之声中文网）美国最高法院周二（12月27日）裁定，用于新冠疫情期间限制移民的一项法律将继续有效。

这项被称为第42条（Title 42)的限制措施一直被当局用来驱逐寻求庇护者。总体上，它已经被执行了大约250万次，在边境拒绝了大量的移民人士。

移民倡导者和拜登政府努力采取行动取消该项法律，但边境地区19个倾向于共和党的州发起诉讼来回击，让该项法律继续有效。拜登在白宫告诉记者："显然，法院要到6月才会做出决定。在此期间，我们必须执行它。但我认为它已经逾期了。"

最高法院是怎么说的？

最高法院在周二以5票对4票表决通过美国19个州提出的请愿案。裁决说："各州争辩说，他们在边境面临移民危机，而决策者未能就解决危机的适当措施达成一致"，"各州建议，缓解危机的唯一手段是由本院下令，指示联邦政府尽可能地继续执行新冠疫情时期的第42条政策"。

然而，在反对意见中，大法官戈尔苏奇（Neil Gorsuch）和杰克逊（Ketanji Brown Jackson）认为，"目前的边境危机不是新冠疫情危机"。

什么是第42条？

第42条以其所依据的美国1944年公共卫生法的章节命名，但该规定是在美国前总统特朗普领导下于2020年初开始实施的

该法条允许当局在发现外国人没有签证进入美国时，不经任何法律程序或发布正式驱逐令就可以将其遣返原籍。

批评者认为第42条是一项"不人道"的规则，不适合作为卫生政策和移民政策。同时，美国疾病控制中心（CDC）在4月表示，疫苗接种率提高意味着新冠疫情时代的该项政策不再必要。

美国公民自由联盟的律师格伦特(Lee Gelernt)说："面对所有那些寻求庇护者，我们深感失望，他们将继续因第42条而遭受痛苦。但我们将继续为最终结束这项政策而抗争。"

在最高法院作出周二的裁决之前，成千上万的移民聚集在边境的墨西哥一侧。白宫表示正准备"在第42条最终取消之后，以安全、有序和人道的方式"管理边境。

 

（美联社、路透社、法新社）

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