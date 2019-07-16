美最高法院批准特朗普动用国防经费建墙

（德国之声中文网）围绕有争议的美墨边界墙计划，美国总统特朗普在法庭上获得胜利。该国最高法院作出裁决，批准政府有权动用国防部经费用于建造美墨边界墙。特朗普推文，称这一裁决是"边界安全和法治的一大胜利" 。

司法争议未消

今年5月，加州一联邦法官下达临时禁令，责成特朗普暂时不得动用未经国会批准的资金，用于建墙。一家上诉法院也裁定，司法争议期间，政府无权动用相关资金。最高法院则推翻了临时禁令，允许动用这一资金。不过，相关司法争议仍在继续。所涉及的是亚利桑那、加利福尼亚和新墨西哥等联邦州的边界段。

由于国会拒绝为建墙拨款，特朗普考虑从国防部经费中取用25亿美元。建边界墙是特朗普最重要的竞选承诺之一。这位共和党人所举理由是，只有实实在在的墙体才能拒非法移民、毒品、人贩子和刑事团伙于国门之外。

特朗普承诺，中期上，在总长约3200公里的美墨边界沿线的一半地段建墙。他指出，其余一半地段受到河流等自然障碍的保护。

众院发言人佩洛西曾和她所在的民主党一起长期抵制建墙计划

紧急状态声明使之成为可能

对特朗普建墙计划争议方兴未艾。多个组织和联邦州提起司法诉讼。特朗普起初曾经宣布，墨西哥要为建墙出资。这一点未能实现。由此，特朗普向国会提出57亿美元建墙预算法案。然而，国会只同意至今年9月结束的本财政年度内拨款13.75亿美元，用于建造"新的物理障碍"。为此，特朗普于今年2月宣布美墨边境处于"国家紧急状态"。这一措施赋予总统特定全权。

特朗普确信，假手"国家紧急状态声明"，他有权支配国会批准用于其它项目的资金。从批评者的角度看，此为资金挪作他用，属于违反。

保守派法官占多数

环保组织--塞拉俱乐部（Sierra Club）和联合组织--南部边境社区联盟（Southern Border Communities Coalition）将特朗普的计划告上最高法院。该法院现在裁定，到目前为止，政府已经能"足够"证明，相关组织无权对该笔资金的使用提告。5名保守派法官同意取消杯葛资金使用的临时禁令；4名自由派法官投票反对。

围绕动用相关资金合法与否的争议，导致岁末年初曾出现长达五周的预算中止，迫使部分联邦行政机构关门，成为美国历史上迄今最长的俗称的"停摆"。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 特朗普：我对建筑最在行！ “我将在我们的南部边界建造一个很长的隔离墙——造墙这事，没人比我更在行，而且我要让墨西哥出这笔钱。”这是未来的美国总统唐纳德·特朗普在竞选时说的。迄今为止，他的公司建造的主要是高楼和酒店。“在边境筑墙”是他的移民政策“十点计划”中的第一要务。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 归于大漠的栅栏 美国和墨西哥之间的边境总长约3200公里——其中1100公里已经被栅栏防护起来。美墨边境线上共有十个州：四个在美国，六个在墨西哥，边境穿越沙漠和城市。由于人迹难至，边境在新墨西州边界的一小部分是开放的。在其它地方则有美国海关及边境保护部门的巡逻人员。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 无法逾越的铜墙铁壁 据估计，非法移民的数量每年约为35万人，其中很大一部分来自墨西哥。每一个在美国非法居留的人，都如同隐居。一些墨西哥人获得了“容忍居留”，但是他们在边境另一边的家人却无法得到签证。蛇头费用高昂，很少人能负担得起。移民盼望一个更好的生活，有工作，可以给家里更多的钱。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 只能握个手 栅栏使这些移民家庭无法团聚——拥抱？没戏！最多，只能在铁栅栏的缝隙中握一下手。“能够很快在美国相会”的期待，随着特朗普在美国总统大选中的胜出而消逝。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 从隔离到偏见 “如果墨西哥方面送人过来，送的肯定不是最好的”，特朗普在竞选期间如此说。“他们让那些有很多问题的人来。他们带来毒品、犯罪、强奸。有一些，我想是好人。”特朗普想驱逐非法移民，至少是那些有犯罪行为的非法移民。尽管

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 沙漠，边境，遣返 对于一些墨西哥人来说，梦想在边境就结束了——他们被抓进了监狱。还有一些人，为了非法越境，付出了生命。媒体批评说，安全部队甚至越过边境对偷渡者射击。六名无辜的墨西哥公民被射杀，肇事者却逍遥法外。直到2015年，一名美国边境巡逻队的成员才被一位联邦检察官起诉。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 用滑膛枪对付不速之客 吉姆·奇尔顿（Jim Chilton），一个美国农民，在看守着他的土地。他有一个20万平方米的农场，位于亚利桑那州（Arizonas）东南部，毗邻墨西哥。和墨西哥之间只有一道铁丝网。奇尔顿觉得自己要为这里的安全负责，为此，他甚至用到了他的滑膛枪。

美墨边境：钢铁栅栏，还是水泥围墙？ 诡异的终点 “玉米饼墙”（Tortilla Wall），这是对加利福尼亚州圣地亚哥市（San Diego）的奥塔伊梅萨（Otay Mesa）边境和太平洋之间一段长达22.5公里的边界带有贬义的称呼。 作者: Sabrina Pabst



凝炼/王凡（德新社、法新社）