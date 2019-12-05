美最高法将裁决能否获取特朗普纳税记录

（德国之声中文网）美国最高法院周五（12月13日）宣布，将于2020年3月起开始受理调查人员能否获取总统特朗普财务记录的案件。相关裁决预计将于明年6月底出炉，届时正值美国11月总统大选竞选的白热阶段。

特朗普一直都拒绝公布其税务报表。纽约检察机构和民主党控制的美国众议院司法委员会则要求特朗普公布相关记录。

之前已有下级法院做出特朗普必须公布财务记录的裁决。但是特朗普的律师辩驳认为，特朗普作为总统享有全面豁免权。特朗普是继前总统尼克森以来，第一位不公开其纳税申报表的美国总统。

美国最高法院

对于最高法院的最新决定，美国国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示称赞，她指出："我们相信最高法院将会维护宪法和维持低级法院的裁决：国会可以传唤总统的财务记录。"

另外，众议院司法委员会周五以23票对17票的表决结果通过了针对特朗普滥用职权和妨碍国会调查的两项弹劾条款。该委员会将这一结果提交至众议院全院进行讨论，预计将于下周进行投票。

因为反对派民主党人在众议院占多数，所以特朗普很可能成为美国历史上第三位面临弹劾程序的总统。弹劾案将被递至参议院受理。而参议院由共和党人控制，所以总统最终被罢免的可能性很小。

白宫将众议院司法委员会周五的投票结果称作"令人失望的闹剧"。特朗普的发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，众议院未能公平地对待总统，总统认为，参议院将会公平审理此事。

民主党指控称，特朗普曾要求乌克兰总统泽连斯基对其主要大选竞争对手拜登进行调查。同时，特朗普将该要求定为在白宫接见泽连斯基和美国向乌克兰提供近4亿美元军事援助的前提条件。

根据指控，特朗普之后以"空前"的方式阻碍国会展开相关调查。这名美国总统拒绝公布相关重要文件，并且阻止重要证人作证。特朗普驳回了上述指控，并称其为"政治迫害"。

弹劾虽然是一次重大的历史事件，但是目前尚不清楚，这场弹劾程序会对特朗普造成何种程度的伤害。他的政党和铁杆选民一直以来对其全力支持。

在美国历史上迄今为止已有两位总统遭到弹劾，分别是1868年被指在安排政府职位时蔑视国会参与权的安德鲁·约翰逊，以及1999年被指在"莱温斯基案"中作伪证的比尔·克林顿的，但是这两个弹劾案都未获参议院通过。

安静/雨涵（法新社）