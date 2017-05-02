美更新旅行警告: 小心中国任意执法

(德国之声中文网) 美国提醒公民，前往中国旅行需要提高警觉，因为当地政府能够「任意执法」。

美国国务院在週三(1月3日)更新了针对中国的旅行安全提醒。虽然国务院将中国的旅行安全性级别维持在「提高警觉」的「第二级」，这次却明确呼吁美国公民要注意中国任意执行当地法律，以及对双重国籍者实施的特别限制。

国务院公告提到，中国声称有权透过一个叫做「出境禁令」的法令，禁止美国公民离开中国:「许多美国公民直到准备离开中国的时后，才注意到出境禁令，而且没有办法知道禁令会持续多久...许多美国公民曾因此被骚扰或威胁。」

公告提到，中国以「出境禁令」为由，要求美国公民配合中国当局的调查，也可能要求美国公民协助中国当局解决民事纠纷。

国务院公告也提醒双重国籍者，由于中国不承认双重国籍，任何人就算握有美国护照，也可能会被中国执法单位拘留，并且无法利用美国的领事服务。另外，双重国籍者与华裔的美国公民很可能会成为执法单位特别关注的对象。

美国国务院提醒民众，若要前往中国旅行，务必确实申办相关签证，携带有效身份证件。最好还要注册「智能旅行者计划」(STEP)，便于追踪最新旅行消息，并将出国时间告知当地的美国大使馆。

去年12月，中国已经以「威胁国家安全」为由，拘捕了两名加拿大公民。外界认为中国是为了华为董事长千金孟晚舟被加拿大拘捕而展开报复。

1月3日，中国最高人民检察院检察长、首席大检察官张军表示，两名遭到拘留的加拿大公民「毫无疑问」违反了中国的法律。他声称调查过程符合法定程序，但是拒绝提供更多案情细节。

去年，中国也建议其国民前往美国旅行需要特别小心，因为该国时常发生枪击案，如果遭遇不测，又需要面临庞大的医疗费用。然而尽管如此，中美两国公民依旧来往频繁。美国每年招收的留学生当中，人数最多的还是中国。

罗法/杨威廉(综合报导)